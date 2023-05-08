ОКМК
Эта команда проводит не столь успешный сезон. На данный момент ОКМК занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.
В 7 матчах команда выиграла лишь трижды. Зато пропущено уже 11 мячей, да и вообще, игра ОКМК вызывает вопросы.
В минувшем туре команда не сумела разжиться баллами. Дома ОКМК уступил набравшему ход «Пахтакору» со счетом 1:2.
Это поражение стало для команды вторым кряду. Зато с атакой у ОКМК относительный порядок — 11 забитых мячей.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабоват, и пора бы ОКМК подниматься повыше в таблице.
«Кызылкум»
Эта команда также начала текущий сезон крайне неудачно. «Кызылкум» пребывает на 13 месте в таблице.
Правда, с атакой у команды все не так весело. В 7 сыгранных поединках она отличилась лишь 3 результативными ударами.
Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Кызылкум» на выезде минимально уступил «Согдиане».
Вот уже на протяжении 5 матчей команде не знает радости побед. «Кызылкум» чередует поражения с ничьими.
«Кызылкум» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только проблем в игре команды сонм, да и оборона не блещет монолитностью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОКМК предлагают — 1.58.
На викторию «Кызылкума» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.82.
Гости
Наш прогноз — Победа ОКМК в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.