ОКМК сыграет на своем поле с «Кызылкумом» в рамках 9-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. ОКМК — «Кызылкум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ОКМК

Эта команда проводит не столь успешный сезон. На данный момент ОКМК занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

В 7 матчах команда выиграла лишь трижды. Зато пропущено уже 11 мячей, да и вообще, игра ОКМК вызывает вопросы.

В минувшем туре команда не сумела разжиться баллами. Дома ОКМК уступил набравшему ход «Пахтакору» со счетом 1:2.

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Это поражение стало для команды вторым кряду. Зато с атакой у ОКМК относительный порядок — 11 забитых мячей.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабоват, и пора бы ОКМК подниматься повыше в таблице.

«Кызылкум»

Эта команда также начала текущий сезон крайне неудачно. «Кызылкум» пребывает на 13 месте в таблице.

Правда, с атакой у команды все не так весело. В 7 сыгранных поединках она отличилась лишь 3 результативными ударами.

Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Кызылкум» на выезде минимально уступил «Согдиане».

Вот уже на протяжении 5 матчей команде не знает радости побед. «Кызылкум» чередует поражения с ничьими.

«Кызылкум» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только проблем в игре команды сонм, да и оборона не блещет монолитностью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОКМК предлагают — 1.58.

На викторию «Кызылкума» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.82.

Гости имеют заметные проблемы в организации игры , да и вообще, стартовали в чемпионате неудачно.

Наш прогноз — Победа ОКМК в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.