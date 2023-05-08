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    ОКМК быстро разберется с аутсайдером

    ОКМК — «Кызылкум». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Узбекистана, 8 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на ОКМК — «Кызылкум»
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    ОКМК
    ОКМК сыграет на своем поле с «Кызылкумом» в рамках 9-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. ОКМК — «Кызылкум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ОКМК

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. На данный момент ОКМК занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

    В 7 матчах команда выиграла лишь трижды. Зато пропущено уже 11 мячей, да и вообще, игра ОКМК вызывает вопросы.

    В минувшем туре команда не сумела разжиться баллами. Дома ОКМК уступил набравшему ход «Пахтакору» со счетом 1:2.

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    Это поражение стало для команды вторым кряду. Зато с атакой у ОКМК относительный порядок — 11 забитых мячей.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабоват, и пора бы ОКМК подниматься повыше в таблице.

    «Кызылкум»

    Эта команда также начала текущий сезон крайне неудачно. «Кызылкум» пребывает на 13 месте в таблице.

    Правда, с атакой у команды все не так весело. В 7 сыгранных поединках она отличилась лишь 3 результативными ударами.

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    • Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Кызылкум» на выезде минимально уступил «Согдиане».

    Вот уже на протяжении 5 матчей команде не знает радости побед. «Кызылкум» чередует поражения с ничьими.

    «Кызылкум» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только проблем в игре команды сонм, да и оборона не блещет монолитностью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ОКМК предлагают — 1.58.

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    На викторию «Кызылкума» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.82.

    Гости имеют заметные проблемы в организации игры, да и вообще, стартовали в чемпионате неудачно.

    Наш прогноз — Победа ОКМК в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    ОКМК — «Кызылкум»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. ОКМК быстро разберется с аутсайдером
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