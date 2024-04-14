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    Туляки сразу понесутся в атаку

    «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 апреля 2024 года

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    Сергей Ткачев
    14 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Апреля 2024 года

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» сражаются за возвращение в РПЛ. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом «Арсенал» Тула на 4 очка отстает от лидера. Зато пропускают туляки в среднем менее гола за матч: 18 мячей в 25 встречах.

    Арсенал Тула — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела обидную коллизию. «Арсенал» Тула уступил «Химкам» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула выиграл всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Причем до последней коллизии туляки не пропускали 8 матчей кряду. Вот только команда Александра Сторожука растеряла немало драгоценных баллов.

    Не сыграют: Никита Кокарев — дисквалифицирован.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Туляки имеют весьма крепкий по именам состав. При этом наконец-то вернулся в строй лидер атак Джонатан Окоронкво.

    Матчи против хабаровчан для команды складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что «канониры» постараются вернуться на победный путь. Окоронкво намерен увеличить свой голевой багаж с нынешних 13 мячей.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане мечтают о попадании в зону стыков, но ходят в середняках. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «СКА-Хабаровск» выиграл всего 8 матчей из 25. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 25 мячей.

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  • 09/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Романа Шаронова снова разочаровала. «СКА-Хабаровск» минимально уступил «Нефтехимику».

    Причем до того хабаровчане вылетели из Кубка России. «Армейцы» уступили московскому «Динамо» со счетом 1:2.

    Вообще, «СКА-Хабаровск» в 5 весенних матчах выиграл дважды. В этих поединках хабаровчане отличились 7 голами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: у команды Шаронова имеются заметные проблемы в плане реализации. «СКА-Хабаровск» проиграл в 2 своих последних поединках.

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    Да и весенний цикл хабаровчане проводят без пресловутой стабильности. В топ-4 подняться уже не получится…

    В матче первого круга «СКА-Хабаровск» дал бой «канонирам». Соперники по разу огорчили друг друга (1:1).

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Армейцы» ершисты, и уж точно покажут зубы одному из лидеров лиги.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» Тула в минувшем туре пропустил впервые за 9 матчей

    • Хабаровчане забивают в среднем гол за матч

    • Туляки в среднем пропускают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.

    Прогноз: Туляки сражаются за выход в РПЛ, и явно начнут встречу активно.

    Вернулся в строй результативный Окоронкво, так что «канониры» вполне способны совершить блицкриг.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск» с коэффициентом 2.48. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. Туляки сразу понесутся в атаку
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