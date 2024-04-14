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    «Милан» продлит победное шествие в Серии А

    «Сассуоло» — «Милан». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Милан»
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    «Милан»
    «Сассуоло» на своем поле примет «Милан» в 32-м туре Серии А. Поединок пройдет 14 апреля и начнется в 16:00 по мск. «Сассуоло» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Апреля 2024 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 16:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Сассуоло»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства коллектив Давиде Баллардини с 25 очками находится на предпоследней строке. От безопасной позиции его отделяет лишь два пункта.

    «Сассуоло» за всю дистанцию отпраздновал лишь шесть викторий, семь встреч свел вничью и потерпел 18 фиаско, разница мячей — 36:59.

    Сассуоло — Милан: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Свои две последние игры «зелено-черные» завершили вничью. Сперва в они на своем поле поделили очки с «Удинезе» 1:1, а затем на выезде расписали мировую с «Салернитаной» 2:2.

    Не сыграют: Маркус Педерсен и Доменико Берарди травмированы.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: За предыдущие десять матчей чемпионата Италии «Сассуоло» смог выиграть только один раз. Еще в данном отрезке времени команда расписала три ничьи и потерпела шесть поражений. Сохранить свои ворота на замке она смогла лишь раз за минувшие 12 поединков в рамках Серии А.

    «Милан»

    Турнирное положение: За семь туров до финиша чемпионата дружина Стефано Пиоли с 68 очками идет второй, сильно отставая от лидирующего «Интера» и опережая третью позицию на шесть пунктов.

    «Милан» выиграл в этом первенстве 21 поединок из 31, а также по пять раз уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 60:34.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «россонери» на своем поле в рамках первого четвертьфинального поединка Лиги Европы проиграли со счетом 0:1 римской «Роме». А в последней игре чемпионата страны они в родных стенах разгромили «Лечче» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Томмазо Побега и Антонио Миранте находятся в лазарете.

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    Состояние команды: В чемпионате Италии «Милан» вышел победителем из своих последних пяти встреч. Причем в трех случаях виктории были добыты без пропущенных мячей. А не проигрывает команда в Серии А уже в шести поединках кряду. Последний раз на внутренней арене она уступала еще в середине февраля, проиграв тогда в гостях скромной «Монце» 0:1.

    Статистика для ставок

    • Дома «Сассуоло» за прошедшие пять встреч чемпионата проиграл дважды при одной победе

    • В рамках Серии А «Милан» в гостях выиграл пять из шести минувших игр при одном фиаско

    • «Сассуоло» на своем поле проиграл «Милану» в шести из семи последних очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.79, победа «Сассуоло» — 4.60, ничья — 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии отдает предпочтение «Милану», ведь он отлично играет с предстоящим противником на его поле, да и в целом просто значительно сильнее в этом сезоне.

    Рекомендуемая ставка: победа «Милана» за 1.79.

    Прогноз: И также ставим здесь на верховой исход, так как в очных противостояниях зачастую эти команды выдают результативные поединки.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.16.

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    Ставка и прогноз на матч «Сассуоло» — «Милан» с коэффициентом 1.79. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» продлит победное шествие в Серии А
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