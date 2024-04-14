14 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Нант». Начало игры — в 14:00 мск. «Гавр» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» нынче сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Гавр» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и побеждает команда по большим праздникам — всего 6 раз.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Гавр» расписал мировую с «Лансом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Плюс ко всему, «Гавр» не выигрывает уже 3 матча кряду. Команда Далера Кузяева все глубже увязает...

Не сыграют: Эгди Логбо — травмирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит бледновато. Да и средняя результативность составляет всего лишь гол за матч.

Матчи против «Нанта» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гавр» уступил 2 раза при 3 паритетах.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Команда намерена отдалиться от опасной зоны на как максимально безопасное расстояние.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» отчаянно бьются за выживание в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

Притом, что гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка. Правда, проигрывает команда чересчур часто — 16 раз в 28 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова не смогла взять очки. «Нант» уступил «Лиону» (1:3).

В пяти последних матчах команда добыла всего 1 викторию. В этих поединках игроки «Нанта» забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 27 точными ударами.

Не сыграют: Эрай Кюмарт — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нант» выглядит не лучшим образом. Однако сдаваться «канарейки» не собираются!

В кадровом плане у команды почти идиллия. Вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении.

В первом круге «канарейки» не сумели одолеть «Гавр». Тот поединок завершился унылой нулевой ничьей.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Нант» уже более 14 лет не проигрывает «Гавру».

Статистика для ставок

«Гавр» не побеждает 3 матча кряду

«Гавр» не обыгрывает «канареек» более 14 лет

И те, и другие в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно непохожими коэффициентами — 2.53 и 1.61.

Прогноз: «Нант» явно способен прибавить, да и «Гавру» нужно отдаляться от опасной зоны.

И тем, и другим нужно прибавлять в плане реализации, так что ждем нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться смогут обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.05