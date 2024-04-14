«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» нынче сражаются за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Гавр» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и побеждает команда по большим праздникам — всего 6 раз.
Гавр — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Гавр» расписал мировую с «Лансом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» добыл лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Плюс ко всему, «Гавр» не выигрывает уже 3 матча кряду. Команда Далера Кузяева все глубже увязает...
Не сыграют: Эгди Логбо — травмирован.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит бледновато. Да и средняя результативность составляет всего лишь гол за матч.
Матчи против «Нанта» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гавр» уступил 2 раза при 3 паритетах.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Команда намерена отдалиться от опасной зоны на как максимально безопасное расстояние.
«Нант»
Турнирное положение: «Канарейки» отчаянно бьются за выживание в Лиге 1. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.
Притом, что гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка. Правда, проигрывает команда чересчур часто — 16 раз в 28 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова не смогла взять очки. «Нант» уступил «Лиону» (1:3).
В пяти последних матчах команда добыла всего 1 викторию. В этих поединках игроки «Нанта» забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 28 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 27 точными ударами.
Не сыграют: Эрай Кюмарт — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нант» выглядит не лучшим образом. Однако сдаваться «канарейки» не собираются!
В кадровом плане у команды почти идиллия. Вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении.
В первом круге «канарейки» не сумели одолеть «Гавр». Тот поединок завершился унылой нулевой ничьей.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Нант» уже более 14 лет не проигрывает «Гавру».
Статистика для ставок
- «Гавр» не побеждает 3 матча кряду
- «Гавр» не обыгрывает «канареек» более 14 лет
- И те, и другие в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.19, а победа оппонента — в скромные 3.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно непохожими коэффициентами — 2.53 и 1.61.
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Прогноз: «Нант» явно способен прибавить, да и «Гавру» нужно отдаляться от опасной зоны.
И тем, и другим нужно прибавлять в плане реализации, так что ждем нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться смогут обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.05