14 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании сыграют «Гранада» и «Алавес». Начало игры — в 17:15 мск. «Гранада» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гранада»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Ла Лиги «Гранада» занимает 19-ю позицию в зоне вылета с 14 очками и разницей мячей 30-60.

Команда на 14 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому трудно поверить, что ей удастся удержаться в элитном дивизионе испанского футбола.

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Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Хотя они пропустили лишь один мяч от «Валенсии» (0:1), этого оказалось достаточно для соперника, чтобы выиграть.

Это поражение стало пятым кряду для клуба после серии из трех ничьих — все эти поединки прошли в рамках национального первенства.

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в последних 11 поединках во всех турнирах «Гранада» ни разу не выиграла при трех ничьих и восьми поражениях.

Очевидно, что с такой формой у фанатов «рохибланкос» нет никакой особой надежды, что их любимцы не вылетят в Сегунду.

Мирто Узуни — самый результативный игрок клуба в Примере с девятью забитыми мячами.

«Алавес»

Турнирное положение: по итогам 30 туров испанской Ла Лиги «Алавес» занимает 13-ю строчку с 32 очками. Разница мячей: 26-36.

При этом отрыв от зоны вылета, которая начинается с 18-й позиции, составляет семь баллов, так что баски пока еще не могут быть абсолютно спокойны, что им гарантировано место в элите.

Последние матчи: гости грядущего поединка в последней игре потерпели поражение. На своем поле они уступили «Реал Сосьедаду» (0:1).

Эта неудача стала второй по ходу мини-серии коллектива в два поединка — ранее он уступил на выезде пятому в таблице «Атлетику» (0:2).

Не сыграют: Адриан Родригес, Седлар — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах (все — в рамках Примеры) «Алавес» одержал лишь одну победу при четырех поражениях и трех ничьих.

Такая форма не кажется убедительной, тем не менее, коллектив из Витории имеет достаточно неплохой задел, чтобы в итоге не вылететь в Сегунду.

Омородион — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Алавеса» было забито меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Гранада» проиграла

в трех из четырех последних матчей «Алавес» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.15, победа «Гранады» — в 3.15.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.62 и 2.35.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева проиграли. При этом в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

В четырех из семи последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: «Алавес» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти последних матчах хозяева проиграли.

Ставка: «Алавес» победит за 2.50