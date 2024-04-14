ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне Elite DangerousЗа пределы земной орбиты: Топ-10 игр космической тематики «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Приблизит ли «Алавес» вылет для «Гранады»?

    «Гранада» — «Алавес». Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч чемпионата Испании, 14 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алавес» — фаворит матча
    14 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании сыграют «Гранада» и «Алавес». Начало игры — в 17:15 мск. «Гранада» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 14 Апреля 2024 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 17:15 Алавес Алавес
  • Витория
    •

    «Гранада»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей Ла Лиги «Гранада» занимает 19-ю позицию в зоне вылета с 14 очками и разницей мячей 30-60.

    Команда на 14 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому трудно поверить, что ей удастся удержаться в элитном дивизионе испанского футбола.

    Гранада — Алавес: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.153.152.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Хотя они пропустили лишь один мяч от «Валенсии» (0:1), этого оказалось достаточно для соперника, чтобы выиграть.

    Это поражение стало пятым кряду для клуба после серии из трех ничьих — все эти поединки прошли в рамках национального первенства.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в последних 11 поединках во всех турнирах «Гранада» ни разу не выиграла при трех ничьих и восьми поражениях.

    Очевидно, что с такой формой у фанатов «рохибланкос» нет никакой особой надежды, что их любимцы не вылетят в Сегунду.

    Мирто Узуни — самый результативный игрок клуба в Примере с девятью забитыми мячами.

    «Алавес»

    Турнирное положение: по итогам 30 туров испанской Ла Лиги «Алавес» занимает 13-ю строчку с 32 очками. Разница мячей: 26-36.

    При этом отрыв от зоны вылета, которая начинается с 18-й позиции, составляет семь баллов, так что баски пока еще не могут быть абсолютно спокойны, что им гарантировано место в элите.

  • Темные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ
  • Обновленный формат Лиги чемпионов откроет двери для целого ряда менее известных команд
  • 05/04/2024

    • Последние матчи: гости грядущего поединка в последней игре потерпели поражение. На своем поле они уступили «Реал Сосьедаду» (0:1).

    Эта неудача стала второй по ходу мини-серии коллектива в два поединка — ранее он уступил на выезде пятому в таблице «Атлетику» (0:2).

    Не сыграют: Адриан Родригес, Седлар — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах (все — в рамках Примеры) «Алавес» одержал лишь одну победу при четырех поражениях и трех ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Такая форма не кажется убедительной, тем не менее, коллектив из Витории имеет достаточно неплохой задел, чтобы в итоге не вылететь в Сегунду.

    Омородион — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Алавеса» было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Гранада» проиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Алавес» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.15, победа «Гранады» — в 3.15.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.62 и 2.35.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева проиграли. При этом в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

    В четырех из семи последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: «Алавес» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти последних матчах хозяева проиграли.

    Ставка: «Алавес» победит за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Сакраменто — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Енисей — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Циципас — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лечче — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Джокович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Гранада» — «Алавес» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. Приблизит ли «Алавес» вылет для «Гранады»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры