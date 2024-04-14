«Гранада»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей Ла Лиги «Гранада» занимает 19-ю позицию в зоне вылета с 14 очками и разницей мячей 30-60.
Команда на 14 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому трудно поверить, что ей удастся удержаться в элитном дивизионе испанского футбола.
Гранада — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Хотя они пропустили лишь один мяч от «Валенсии» (0:1), этого оказалось достаточно для соперника, чтобы выиграть.
Это поражение стало пятым кряду для клуба после серии из трех ничьих — все эти поединки прошли в рамках национального первенства.
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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в последних 11 поединках во всех турнирах «Гранада» ни разу не выиграла при трех ничьих и восьми поражениях.
Очевидно, что с такой формой у фанатов «рохибланкос» нет никакой особой надежды, что их любимцы не вылетят в Сегунду.
Мирто Узуни — самый результативный игрок клуба в Примере с девятью забитыми мячами.
«Алавес»
Турнирное положение: по итогам 30 туров испанской Ла Лиги «Алавес» занимает 13-ю строчку с 32 очками. Разница мячей: 26-36.
При этом отрыв от зоны вылета, которая начинается с 18-й позиции, составляет семь баллов, так что баски пока еще не могут быть абсолютно спокойны, что им гарантировано место в элите.
Последние матчи: гости грядущего поединка в последней игре потерпели поражение. На своем поле они уступили «Реал Сосьедаду» (0:1).
Эта неудача стала второй по ходу мини-серии коллектива в два поединка — ранее он уступил на выезде пятому в таблице «Атлетику» (0:2).
Не сыграют: Адриан Родригес, Седлар — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах (все — в рамках Примеры) «Алавес» одержал лишь одну победу при четырех поражениях и трех ничьих.
Такая форма не кажется убедительной, тем не менее, коллектив из Витории имеет достаточно неплохой задел, чтобы в итоге не вылететь в Сегунду.
Омородион — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Алавеса» было забито меньше 2,5 голов
- в пяти последних матчах «Гранада» проиграла
- в трех из четырех последних матчей «Алавес» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.15, победа «Гранады» — в 3.15.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.62 и 2.35.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяева проиграли. При этом в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.
В четырех из семи последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: «Алавес» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти последних матчах хозяева проиграли.
Ставка: «Алавес» победит за 2.50