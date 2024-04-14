«Урал» — «Динамо»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 24-го тура российской Премьер-лиги.

«Урал»: Помазун, Эммерсон, Филипенко, Мамин, Кулаков, Сиссе, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Бикфалви, Каштанов.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричал, Лаксальт, Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

Матч между этими командами состоится сегодня, 14-го апреля в 14:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Урал» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Динамо» — на 3-й позиции (38 баллов).