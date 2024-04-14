14 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Севилья». Начало игры — в 15:00 мск. «Лас-Пальмас» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Лас-Пальмас» забивает уж слишком натужно. В 30 матчах чемпионата игроки команды забили всего 29 мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Лас-Пальмас» минимально уступил «Барселоне».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Более того, «Лас-Пальмас» проиграл 3 матча кряду. Причем в этих поединках команда не забила ни одного мяча.

Не сыграют: Хулиан Араужо — травмирован. Альваро Валлес — дисквалифицирован.

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Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лас-Пальмас» выглядит откровенно бледно. Да и серия из трех матчей без забитых мячей гнетет.

Матчи против «Севильи» для команды исторически складываются неудачно. В 6 последних очных поединках «Лас-Пальмас» неизменно проигрывал.

При этом «Лас-Пальмас» на 12 очков опережает зону вылета. Между тем, столь негативная тенденция может довести команду до борьбы за выживание.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы в нынешнем сезоне борются за выживание. На текущий момент команда пребывает на 14 строчке таблицы.

Причем «Севилья» ужасно обороняется. В 30 поединках Примеры команда пропустила в свои ворота 44 раза.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Севилья» минимально одолела «Хетафе».

До того команда уступила «Сельте» (1:2). Зато у севильцев вполне приличный подбор исполнителей во всех линиях.

Вообще, сейчас «Севилья» крайне нестабильна. Впрочем, команда потенциально обязана подниматься повыше в таблице.

Не сыграют: Джибриль Соу — травмирован. Маркус Акуна — дисквалифицирован.

Состояние команды: ныне «Севилья» выглядит недостаточно убедительно. Да и проигрывает команда часто — 13 раз.

А вот с реализацией у команды складывается не столь позитивно. Игроки севильского клуба отличились лишь 37 раз.

Причем «Севилья» выигрывает крайне редко. В активе у команды всего лишь 7 побед в нынешнем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Севилья» намерена оторваться от опасной зоны.

Статистика для ставок

«Лас-Пальмас» проиграл и не забивал в 3 своих последних матчах

«Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» в 6 последних очных поединках

«Лас-Пальмас» забивает в среднем менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.76. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 2.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 2.25 и 1.75.

Прогноз: «Севилья» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка хочет как можно скорее оторваться от опасной зоны.

Гости явно намерены поправить свои дела с реализацией, чем и займутся в этой встрече.

Ставка: Победа «Севильи» за 2.78.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25