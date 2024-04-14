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    Удачная гастроль «Севильи»?

    «Лас-Пальмас» — «Севилья». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, Примера, 14 апреля 2024 года

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    Серхио Рамос
    14 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Севилья». Начало игры — в 15:00 мск. «Лас-Пальмас» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Апреля 2024 года
    Лас-Пальмас
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    •  Лас-Пальмас 15:00 Севилья Севилья
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лас-Пальмас» забивает уж слишком натужно. В 30 матчах чемпионата игроки команды забили всего 29 мячей.

    Лас-Пальмас — Севилья: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Лас-Пальмас» минимально уступил «Барселоне».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» проиграл 3 раза при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Более того, «Лас-Пальмас» проиграл 3 матча кряду. Причем в этих поединках команда не забила ни одного мяча.

    Не сыграют: Хулиан Араужо — травмирован. Альваро Валлес — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лас-Пальмас» выглядит откровенно бледно. Да и серия из трех матчей без забитых мячей гнетет.

    Матчи против «Севильи» для команды исторически складываются неудачно. В 6 последних очных поединках «Лас-Пальмас» неизменно проигрывал.

    При этом «Лас-Пальмас» на 12 очков опережает зону вылета. Между тем, столь негативная тенденция может довести команду до борьбы за выживание.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы в нынешнем сезоне борются за выживание. На текущий момент команда пребывает на 14 строчке таблицы.

    Причем «Севилья» ужасно обороняется. В 30 поединках Примеры команда пропустила в свои ворота 44 раза.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Севилья» минимально одолела «Хетафе».

    До того команда уступила «Сельте» (1:2). Зато у севильцев вполне приличный подбор исполнителей во всех линиях.

    Вообще, сейчас «Севилья» крайне нестабильна. Впрочем, команда потенциально обязана подниматься повыше в таблице.

    Не сыграют: Джибриль Соу — травмирован. Маркус Акуна — дисквалифицирован.

    Состояние команды: ныне «Севилья» выглядит недостаточно убедительно. Да и проигрывает команда часто — 13 раз.

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    А вот с реализацией у команды складывается не столь позитивно. Игроки севильского клуба отличились лишь 37 раз.

    Причем «Севилья» выигрывает крайне редко. В активе у команды всего лишь 7 побед в нынешнем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Севилья» намерена оторваться от опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Лас-Пальмас» проиграл и не забивал в 3 своих последних матчах

    • «Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» в 6 последних очных поединках

    • «Лас-Пальмас» забивает в среднем менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.76. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 2.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 2.25 и 1.75.

    Прогноз: «Севилья» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка хочет как можно скорее оторваться от опасной зоны.

    Гости явно намерены поправить свои дела с реализацией, чем и займутся в этой встрече.

    Ставка: Победа «Севильи» за 2.78.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Севилья» с коэффициентом 2.78. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Севильи»?
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