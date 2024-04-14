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    Циципас обыграет Рууда и третий раз в карьере станет чемпионом Монте-Карло?

    Рууд — Циципас. Ставка (к. 1.96) и прогноз на финал «Мастерса» в Монте-Карло 14 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против норвежца Каспера Рууда в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:00 мск. Рууд — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 14 Апреля 2024 года

    Рууд

    Как бы ни завершился предстоящий финал, это неделю уже сейчас можно считать особенной для норвежского теннисиста.

    В субботу Рууд остановил Новака Джоковича — 6:4, 1:6, 6:4.

    Каспер впервые в карьере одержал победу над первой ракеткой мира. Более того, до этого он ни разу не обыгрывал соперника из топ-3.

    В этом матче надо выделить два момента. Первый: Рууд не развалился после провального второго сета. И второй: норвежец не дрогнул после того, как серб в решающей партии сделал обратный брейк.

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    Как ни странно, дрогнул Джокович, закрывший матч двойной ошибкой. Конечно, сейчас будут говорить, что Ноле пока только приближается к своей лучшей форме, что именно этим и воспользовался Рууд. На самом деле, Каспер просто подтвердил, что он вообще-то тоже топ-игрок.

    Циципас

    Стефанос тоже надолго запомнит эту неделю. Несмотря на то, что он третий раз за последние четыре года добрался в Монте-Карло до финала.

    К слову, два предыдущих финала здесь — в 2021-м и 2022-м — грек выиграл.

    В полуфинале Циципас одержал победу над Янником Синнером — 6:4, 3:6, 6:4.

    В решающем сете Циципас уступал со счетом 2:4, но в итоге взял четыре гейма подряд и эпично прорвался в финал.

    Примечательно, что для Синнера это всего лишь второе поражение в сезоне. На этот раз итальянца подвело тело: в конце третьего сета у него начались судороги, пришлось даже вызывать физиотерапевта.

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    Победа над Синнером — это, безусловно, сенсация, но после предыдущих матчей было четкое понимание, что Циципас готов к противостоянию с лучшим тенниситом сезона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.12, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: в конце февраля Каспер выиграл у Стефа в полуфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе со счетом 6:4, 7:6.

    Что-то подобное будет и в предстоящем матче. Правда, не факт, что на этот раз выиграет норвежец.

    Наше мнение — будет три сета и как минимум один тай-брейк. Этот финал точно не разочарует.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, то в матче будет хотя бы один тай-брейк за 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч Рууд — Циципас с коэффициентом 1.92. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на теннис. Циципас обыграет Рууда и третий раз в карьере станет чемпионом Монте-Карло?
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