Грек Стефанос Циципас сыграет против норвежца Каспера Рууда в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:00 мск. Рууд — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рууд

Как бы ни завершился предстоящий финал, это неделю уже сейчас можно считать особенной для норвежского теннисиста.

В субботу Рууд остановил Новака Джоковича — 6:4, 1:6, 6:4.

Каспер впервые в карьере одержал победу над первой ракеткой мира. Более того, до этого он ни разу не обыгрывал соперника из топ-3.

В этом матче надо выделить два момента. Первый: Рууд не развалился после провального второго сета. И второй: норвежец не дрогнул после того, как серб в решающей партии сделал обратный брейк.

Все прогнозы на теннис

Как ни странно, дрогнул Джокович, закрывший матч двойной ошибкой. Конечно, сейчас будут говорить, что Ноле пока только приближается к своей лучшей форме, что именно этим и воспользовался Рууд. На самом деле, Каспер просто подтвердил, что он вообще-то тоже топ-игрок.

Циципас

Стефанос тоже надолго запомнит эту неделю. Несмотря на то, что он третий раз за последние четыре года добрался в Монте-Карло до финала.

К слову, два предыдущих финала здесь — в 2021-м и 2022-м — грек выиграл.

В полуфинале Циципас одержал победу над Янником Синнером — 6:4, 3:6, 6:4.

В решающем сете Циципас уступал со счетом 2:4, но в итоге взял четыре гейма подряд и эпично прорвался в финал.

Примечательно, что для Синнера это всего лишь второе поражение в сезоне. На этот раз итальянца подвело тело: в конце третьего сета у него начались судороги, пришлось даже вызывать физиотерапевта.

Победа над Синнером — это, безусловно, сенсация, но после предыдущих матчей было четкое понимание, что Циципас готов к противостоянию с лучшим тенниситом сезона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.12, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: в конце февраля Каспер выиграл у Стефа в полуфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе со счетом 6:4, 7:6.

Что-то подобное будет и в предстоящем матче. Правда, не факт, что на этот раз выиграет норвежец.

Наше мнение — будет три сета и как минимум один тай-брейк. Этот финал точно не разочарует.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, то в матче будет хотя бы один тай-брейк за 1.96.