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    «Реал» уверенно завоюет Кубок Испании

    «Реал» Мадрид — «Осасуна». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Осасуна»
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    Лука Модрич
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках финала Кубка Испании. Матч пройдет 6 мая, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 06 Мая 2023 года
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    «Реал» Мадрид

    Мадридцы проводят довольно противоречивый сезон. «Барселону» в Примере уже не догнать, так еще и за 2 место придется побороться.

    «Реал» Мадрид привычно много забивает. В 33 поединках Примеры «сливочные» настреляли уже 69 мячей в ворота соперников.

    В своем последнем поединке мадридцы потерпели поражение. На выезде «сливочные» пали под натиском «Реал Сосьедада» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Осасуной» для команды традиционно складываются довольно успешно. Из 5 последних очных поединков «Реал» Мадрид выиграл трижды при двух ничьих.

    В этой встрече подопечные Карло Анчелотти явно намерены активно атаковать. Карим Бензема и его партнеры намерены завоевать хоть какой-нибудь внутренний трофей.

    «Осасуна»

    Эта команды за выживание не сражается, и на том спасибо. «Осасуна» находится на 9 месте, отставая от еврокубковой 6 позиции на 5 очков.

    «Осасуна» имеет явные проблемы с реализацией. В 33 матчах Примеры игроки команды отличились лишь 29 голами.

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    • Минувший тур чемпионата не принес команде очков. «Осасуна» на выезде минимально уступила «Барселоне».

    До того «Осасуна» уступила еще и «Реал Сосьедаду» (0:2). Причем до той встречи команда одержала две победы кряду.

    Гостям придется крайне непросто. И соперник на голову сильнее, и собственные проблемы никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.37.

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    На викторию «Осасуны» дают — 9.30, ничья оценена — в 5.55.

    Мадридцы явно сильнее соперника, что и намерены наглядно продемонстрировать на деле.

    Наш прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 3.26.

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    «Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» уверенно завоюет Кубок Испании
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