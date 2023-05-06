«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках финала Кубка Испании. Матч пройдет 6 мая, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Мадридцы проводят довольно противоречивый сезон. «Барселону» в Примере уже не догнать, так еще и за 2 место придется побороться.

«Реал» Мадрид привычно много забивает. В 33 поединках Примеры «сливочные» настреляли уже 69 мячей в ворота соперников.

В своем последнем поединке мадридцы потерпели поражение. На выезде «сливочные» пали под натиском «Реал Сосьедада» (2:0).

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Матчи с «Осасуной» для команды традиционно складываются довольно успешно. Из 5 последних очных поединков «Реал» Мадрид выиграл трижды при двух ничьих.

В этой встрече подопечные Карло Анчелотти явно намерены активно атаковать. Карим Бензема и его партнеры намерены завоевать хоть какой-нибудь внутренний трофей.

«Осасуна»

Эта команды за выживание не сражается, и на том спасибо. «Осасуна» находится на 9 месте, отставая от еврокубковой 6 позиции на 5 очков.

«Осасуна» имеет явные проблемы с реализацией. В 33 матчах Примеры игроки команды отличились лишь 29 голами.

Минувший тур чемпионата не принес команде очков. «Осасуна» на выезде минимально уступила «Барселоне».

До того «Осасуна» уступила еще и «Реал Сосьедаду» (0:2). Причем до той встречи команда одержала две победы кряду.

Гостям придется крайне непросто. И соперник на голову сильнее, и собственные проблемы никуда не делись.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.37.

На викторию «Осасуны» дают — 9.30, ничья оценена — в 5.55.

Мадридцы явно сильнее соперника , что и намерены наглядно продемонстрировать на деле.

Наш прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 3.26.