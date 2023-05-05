В пятницу, 5 мая, в 14-м туре чемпионат Ирландии по футболу «Шемрок Роверс» на своем поле сыграет против «Богемиана». Начало — в 21:45 по мск. «Шемрок Роверс» — «Богемиан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время, выиграв три предыдущих чемпионата Ирландии.

Текущий сезон «обручи» начали с поражения от «Дерри Сити» 0:2 в матче за Суперкубок Ирландии. После чего не могли победить в чемпионате страны на протяжении шести первых туров, раз проиграв при пяти мировых исходах.

Затем «зелено-белые» выиграли шесть игр из семи при одной мировой. В минувшем туре они одолели в гостях 2:0 «Дерри Сити» и с 24 очками идут вторыми, отставая от лидера на четыре пункта.

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Дома в этом сезоне «Шемрок Ровер» дважды победил, раз уступил и трижды сыграл вничью.

«Богемиан»

«Богемиан» в прошлом сезоне чемпионата Ирландии финишировал на шестой строке среди десяти участников, безнадежно отстав от призеров первенства.

В текущем же чемпионате после 13 проведенных туров столичный клуб идет во главе турнирной таблицы, выиграв девять встреч при одной мировой и трех поражениях, опережая на четыре очка вторую позицию.

В минувшем туре «цыгане» на своей арене разгромили «Корк Сити» со счетом 5:0. И данная виктория стала для них третьей за последние пять матчей. Еще в этот период они раз сыграли вничью и уступили.

На выезде в текущем ирландском чемпионате «Богемиан» смог добиться пяти викторий за семь проведенных поединков при одной ничьей и одном фиаско.

В прошлом чемпионате «Шемрок Роверс» выиграл у «Богемиана» три матча из четырех проведенных при одном фиаско. В первом круге «обручи» обыграли «цыган» на их поле со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.70.

На викторию «Богемиана» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.60.

Чемпион набрал отличный ход и явно не намерен останавливаться на достигнутом, хоть и будет играть против текущего лидера. В общем, ставим на викторию хозяев с форой -1.