«Андижан»
Эта команда проводит не столь успешный сезон. Сейчас «Андижан» занимает скромное 9 место в турнирной таблице.
В 7 матчах команда выиграла 3 раза при 4 поражениях. Да и забили игроки «Андижана» 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
В минувшем туре команда добыла три очка. Дома «Андижан» выдал свой лучший поединок в сезоне, разгромив «Металлург» Бекабад (5:0).
Матчи с «Согдианой» для команды проходят исторически сложно. Последняя победа над оппонентом датирована еще 2016 годом.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. А зная нелюбовь «Андижана» к паритетам, можем предположить, что и в этой игре ничьей не будет.
«Согдиана»
Эта команда также начала текущий сезон не столь успешно. 11 место в турнирной таблице едва ли можно назвать приличной диспозицией.
Зато с атакой у команды не все в полном порядке. В 7 матчах чемпионата Узбекистана «Согдиана» забила всего 6 мячей.
Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. Дома «Согдиана» минимально переиграла «Кызылкум».
Зато до того команда уступила «Пахтакору» (2:1). Да и 12 пропущенных мячей в чемпионате говорят о серьезных проблемах «Согдианы».
«Согдиана» в 7 матчах добыла лишь одну викторию. Стало быть, в этом поединке гости постараются улучшить свое турнирное положение.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Андижана» предлагают — 2.30.
На викторию «Согдианы» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.
Наш прогноз — Победа «Андижана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.