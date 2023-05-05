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    Три очка для «Андижана»?

    «Андижан» — «Согдиана». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Узбекистана, 5 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Андижан» — «Согдиана»
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    «Андижан»
    «Андижан» сыграет на своем поле с «Согдианой» в рамках 9-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 5 мая, начало — в 17:00 мск. «Андижан» — «Согдиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Андижан»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. Сейчас «Андижан» занимает скромное 9 место в турнирной таблице.

    В 7 матчах команда выиграла 3 раза при 4 поражениях. Да и забили игроки «Андижана» 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    В минувшем туре команда добыла три очка. Дома «Андижан» выдал свой лучший поединок в сезоне, разгромив «Металлург» Бекабад (5:0).

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    Матчи с «Согдианой» для команды проходят исторически сложно. Последняя победа над оппонентом датирована еще 2016 годом.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. А зная нелюбовь «Андижана» к паритетам, можем предположить, что и в этой игре ничьей не будет.

    «Согдиана»

    Эта команда также начала текущий сезон не столь успешно. 11 место в турнирной таблице едва ли можно назвать приличной диспозицией.

    Зато с атакой у команды не все в полном порядке. В 7 матчах чемпионата Узбекистана «Согдиана» забила всего 6 мячей.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. Дома «Согдиана» минимально переиграла «Кызылкум».

    Зато до того команда уступила «Пахтакору» (2:1). Да и 12 пропущенных мячей в чемпионате говорят о серьезных проблемах «Согдианы».

    «Согдиана» в 7 матчах добыла лишь одну викторию. Стало быть, в этом поединке гости постараются улучшить свое турнирное положение.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Андижана» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Согдианы» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

    Фактор своего поля и заметные проблемы «Согдианы» в обороне помогут хозяевам добиться успеха.

    Наш прогноз — Победа «Андижана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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    «Андижан» — «Согдиана»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Андижана»?
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