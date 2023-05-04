ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов сезона КХЛ ЦСКА — «Спартак»Финишная прямая РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» в битве за серебро Хамес РодригесБезработный Хамес. Что случилось со звездой ЧМ-2014?!
  • 00:58
    • «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»
  • 00:07
    • «Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии
  • 23:54
    • Дубль Эдегора принес «Арсеналу» уверенную победу над «Челси»
  • 22:25
    • Гол Альбы принес «Барселоне» победу над «Осасуной»
    Все новости спорта

    Голевой обмен обеспечен?

    «Бухара» — «Металлург» Бекабад. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Узбекистана, 4 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Бухара» — «Металлург» Бекабад
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бухара»
    «Бухара» сыграет на своем поле с «Металлургом» Бекабад в рамках 9-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 4 мая, начало — в 17:00 мск. «Бухара» — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бухара»

    Эта команда проводит крайне слабый сезон. Сейчас «Бухара» занимает скромное 13 место в турнирной таблице.

    Более того, в 7 матчах команда выиграла лишь однажды. Да и забили игроки «Бухары» всего лишь 4 мяча.

    В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дома «Бухара» расписала мировую с «Нефтчи» Фергана (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Оборона — настоящий бич команды. В 7 турах чемпионата бухарские тылы дали результативный сбой 10 раз.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются зацепиться за очки. Пора бы «Бухаре» выбираться из зоны вылета!

    «Металлург» Бекабад

    Эта команда начала сезон не столь успешно. 10 место в турнирной таблице едва ли можно назвать вполне приличной диспозицией.

    Зато с атакой у команды не все в полном порядке. В 7 матчах чемпионата Узбекистана «Металлург» Бекабад забил всего 6 мячей.

  • Бензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего
  • Мадридскому клубу позарез нужно усилить линию атаки летом
  • 28/04/2023

    • Минувший тур чемпионата команда полностью провалила. «Андижан» забил в ворота металлургов 5 безответных мячей.

    Зато до того команда победила. Причем обыграть удалось довольно крепкого соперника в виде ОКМК (2:0).

    «Металлург» Бекабад слишком часто пропускает. В 7 встречах в воротах команды уже побывало 16 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бухары» предлагают — 1.77.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 4.60, ничья оценена — в 3.48.

    Обе команды частенько пропускают, и наверняка не обойдутся без результативных ошибок в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пегула — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Салернитана — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сампдория — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бухара» — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры