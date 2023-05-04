«Бухара» сыграет на своем поле с «Металлургом» Бекабад в рамках 9-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 4 мая, начало — в 17:00 мск. «Бухара» — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бухара»

Эта команда проводит крайне слабый сезон. Сейчас «Бухара» занимает скромное 13 место в турнирной таблице.

Более того, в 7 матчах команда выиграла лишь однажды. Да и забили игроки «Бухары» всего лишь 4 мяча.

В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дома «Бухара» расписала мировую с «Нефтчи» Фергана (2:2).

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Оборона — настоящий бич команды. В 7 турах чемпионата бухарские тылы дали результативный сбой 10 раз.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются зацепиться за очки. Пора бы «Бухаре» выбираться из зоны вылета!

«Металлург» Бекабад

Эта команда начала сезон не столь успешно. 10 место в турнирной таблице едва ли можно назвать вполне приличной диспозицией.

Зато с атакой у команды не все в полном порядке. В 7 матчах чемпионата Узбекистана «Металлург» Бекабад забил всего 6 мячей.

Минувший тур чемпионата команда полностью провалила. «Андижан» забил в ворота металлургов 5 безответных мячей.

Зато до того команда победила. Причем обыграть удалось довольно крепкого соперника в виде ОКМК (2:0).

«Металлург» Бекабад слишком часто пропускает. В 7 встречах в воротах команды уже побывало 16 мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бухары» предлагают — 1.77.

На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 4.60, ничья оценена — в 3.48.

Обе команды частенько пропускают, и наверняка не обойдутся без результативных ошибок в обороне .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.