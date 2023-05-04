«Бухара»
Эта команда проводит крайне слабый сезон. Сейчас «Бухара» занимает скромное 13 место в турнирной таблице.
Более того, в 7 матчах команда выиграла лишь однажды. Да и забили игроки «Бухары» всего лишь 4 мяча.
В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Дома «Бухара» расписала мировую с «Нефтчи» Фергана (2:2).
Оборона — настоящий бич команды. В 7 турах чемпионата бухарские тылы дали результативный сбой 10 раз.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются зацепиться за очки. Пора бы «Бухаре» выбираться из зоны вылета!
«Металлург» Бекабад
Эта команда начала сезон не столь успешно. 10 место в турнирной таблице едва ли можно назвать вполне приличной диспозицией.
Зато с атакой у команды не все в полном порядке. В 7 матчах чемпионата Узбекистана «Металлург» Бекабад забил всего 6 мячей.
Минувший тур чемпионата команда полностью провалила. «Андижан» забил в ворота металлургов 5 безответных мячей.
Зато до того команда победила. Причем обыграть удалось довольно крепкого соперника в виде ОКМК (2:0).
«Металлург» Бекабад слишком часто пропускает. В 7 встречах в воротах команды уже побывало 16 мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бухары» предлагают — 1.77.
На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 4.60, ничья оценена — в 3.48.
Обе команды частенько пропускают, и наверняка
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.19.