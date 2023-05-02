«Легия»
Эта команда нынешний чемпионат проводит не столь успешно. «Легия» занимает 2 место в турнирной таблице.
Отставание от лидера «Ракува» составляет 11 очков за 4 тура до финиша. Так что единственным реальным шансом на трофей является победа в Кубке.
В минувшем туре «Легия» добыла 3 очка. Дома варшавяне уверенно переиграли плоцкую «Вислу» (2:0).
Причем до того варшавяне растеряли немало очков. Например, проиграли более скромной «Варте» (1:0).
В последнее время матчи против «Ракува» традиционно проходят для команды неудачно. «Легия» проиграла трижды из 5 последних поединков.
«Ракув»
Эта команда уверенно несется к чемпионскому титулу. Уже вряд ли кто-то или что-то помешает «Ракуву» добыть столь желанный титул.
«Ракув» имеет достаточно надежные тылы. В 30 сыгранных матчах чемпионата пропущено лишь 19 мячей.
В минувшем туре «Ракув» по-настоящему порадовал результатом. Дома команда разнесла в щепки «Лехию» из Гданьска (4:0).
И уж наверняка «Ракув» постарается выиграть Кубок Польши. Золотой дубль — потрясающая мотивация для команды.
В этой встрече гости явно будут активны в атаке. «Ракув» смотрится сильнее оппонента, причем по всем показателям.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ракува» предлагают — 2.29.
На викторию «Легии» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.18.
«Ракув» выглядит мощнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Ракува». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Фора «Ракува» -1.5 за 4.20.