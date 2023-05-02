«Легия» сыграет на своем поле с «Ракувом» в рамках финала Кубка Польши. Матч пройдет 2 мая, начало — в 17:00 мск. «Легия» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легия»

Эта команда нынешний чемпионат проводит не столь успешно. «Легия» занимает 2 место в турнирной таблице.

Отставание от лидера «Ракува» составляет 11 очков за 4 тура до финиша. Так что единственным реальным шансом на трофей является победа в Кубке.

В минувшем туре «Легия» добыла 3 очка. Дома варшавяне уверенно переиграли плоцкую «Вислу» (2:0).

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Причем до того варшавяне растеряли немало очков. Например, проиграли более скромной «Варте» (1:0).

В последнее время матчи против «Ракува» традиционно проходят для команды неудачно. «Легия» проиграла трижды из 5 последних поединков.

«Ракув»

Эта команда уверенно несется к чемпионскому титулу. Уже вряд ли кто-то или что-то помешает «Ракуву» добыть столь желанный титул.

«Ракув» имеет достаточно надежные тылы. В 30 сыгранных матчах чемпионата пропущено лишь 19 мячей.

В минувшем туре «Ракув» по-настоящему порадовал результатом. Дома команда разнесла в щепки «Лехию» из Гданьска (4:0).

И уж наверняка «Ракув» постарается выиграть Кубок Польши. Золотой дубль — потрясающая мотивация для команды.

В этой встрече гости явно будут активны в атаке. «Ракув» смотрится сильнее оппонента, причем по всем показателям.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ракува» предлагают — 2.29.

На викторию «Легии» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.18.

«Ракув» выглядит мощнее соперника, к тому же имеет более серьезные атакующие показатели .

Наш прогноз — Победа «Ракува». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Фора «Ракува» -1.5 за 4.20.