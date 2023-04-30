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    Мерсисайдцы начнут матч активно

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 18:30 мск. «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2023 года
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    «Ливерпуль»

    Команде Юргена Клоппа нынешний сезон не удается. Сейчас мерсисайдцы находятся на 7 месте в таблице.

    «Ливерпуль» в 32 матчах потерпел уже 9 поражений. Да и пропускает команда частенько: уже 39 мячей.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Тоттенхэм

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    Минувший тур команда провела успешно. На выезде «Ливерпуль» переиграл крепкий «Вест Хэм» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Ливерпуль» выиграл трижды.

    В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Ливерпуль» выиграл 3 своих последних матча.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» находятся на диком спаде. «Тоттенхэм» фактически выпал из борьбы за выход в Лигу чемпионов, да и нынешнее 5 место сохранить будет непросто.

    Лондонцы имеют серьезные проблемы в обороне. «Тоттенхэм» пропустил уже 53 мяча в свои ворота, что на уровне одного из аутсайдеров.

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    • Минувший тур АПЛ принес команде лишь ничью. «Тоттенхэм» в родных стенах расписал мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    До того «шпоры» потерпели сокрушительное поражение. На выезде лондонцы были разгромлены «Ньюкаслом» (6:1).

    Зато традиционно результативен Харри Кейн. На счету лидера атак «шпор» уже 24 забитых мяча в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Тоттенхэма» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.

    Мерсисайдцы сейчас выглядят куда выгоднее оппонента, что и докажут с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Ливерпуля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

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    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. Мерсисайдцы начнут матч активно
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