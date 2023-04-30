«Ливерпуль»
Команде Юргена Клоппа нынешний сезон не удается. Сейчас мерсисайдцы находятся на 7 месте в таблице.
«Ливерпуль» в 32 матчах потерпел уже 9 поражений. Да и пропускает команда частенько: уже 39 мячей.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Тоттенхэм
Минувший тур команда провела успешно. На выезде «Ливерпуль» переиграл крепкий «Вест Хэм» (1:2).
Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Ливерпуль» выиграл трижды.
В этой встрече хозяева явно намерены активно атаковать. Тем паче, «Ливерпуль» выиграл 3 своих последних матча.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» находятся на диком спаде. «Тоттенхэм» фактически выпал из борьбы за выход в Лигу чемпионов, да и нынешнее 5 место сохранить будет непросто.
Лондонцы имеют серьезные проблемы в обороне. «Тоттенхэм» пропустил уже 53 мяча в свои ворота, что на уровне одного из аутсайдеров.
Минувший тур АПЛ принес команде лишь ничью. «Тоттенхэм» в родных стенах расписал мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
До того «шпоры» потерпели сокрушительное поражение. На выезде лондонцы были разгромлены «Ньюкаслом» (6:1).
Зато традиционно результативен Харри Кейн. На счету лидера атак «шпор» уже 24 забитых мяча в АПЛ.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.53.
На викторию «Тоттенхэма» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.50.
Наш прогноз — Победа «Ливерпуля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.75.