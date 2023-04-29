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    Выберется ли «Шальке» из зоны вылета?

    «Шальке» — «Вердер». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Вердер»
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    «Вердер» выиграл в прошлом туре
    В субботу, 29 апреля, в поединке 30-го тура Бундеслиги «Шальке» на своем поле примет «Вердер». Стартовый свисток к этой игре будет дан в 19:30 по мск. «Шальке» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Апреля 2023 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 19:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    «Шальке»

    Команда вновь борется лишь за выживание. Гельзенкирхенцы осели на предпоследнем 17 месте в таблице.

    В 29 матчах «Шальке» выиграл только в 5 матчах. Это, наряду с «Гертой» и «Штутгартом» худший показатель в нынешнем чемпионате.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Вердер

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    В своем предпоследнем поединке команда рагромила «Герту» (5:2). Тем не менее, в прошлом туре уже «Кобальтовые» потерпели разгром от «Фрайбурга» (0:4).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В шести последних поединках коллектив одержал одну победу при трех поражениях и двух ничьих, так что хозяева поля демонстрируют не лучшую форму.

    «Вердер»

    В прошлом туре «Вердер» сумел набрать три очка. В выездном поединке «Музыканты» добыли крупную победу над «Гертой» с результатом 4:2.

    Ранее бременцы проиграли «Фрайбургу» (1:2) и сыграли вничью с «Майнцем» (2:2), так что трудно судить о форме хозяев поля.

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    • По итогам 29 туров клуб занимает 12-ю позицию с отрывом в 10 очков от опасной 16-й строчки, которая требует проведения матчей за место в элите.

    Вышеуказанная победа над «Гертой» в прошлом туре прервала серию из пяти поединков без выигрышей для коллектива, так что вероятно гости приходят в себя.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Шальке», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Вердера» оценивается в 3,05, ничья — в 3,60.

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    В последних восьми матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,81.

    Еще один вариант ставки — «Вердер» выиграет за 3,05, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

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    «Шальке» — «Вердер»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Шальке» из зоны вылета?
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