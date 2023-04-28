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    В Ташкенте будут забивать

    «Олимпик» Ташкент — «Сурхан». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, чемпионат Узбекистана, 28 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Олимпик» Ташкент — «Сурхан»
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    Тимур Кападзе
    «Олимпик» Ташкент сыграет на своем поле с «Сурханом» в рамках 8-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 15:30 мск. «Олимпик» Ташкент — «Сурхан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимпик» Ташкент

    Эта команда проводит довольно противоречивый сезон. Сейчас «Олимпик» Ташкент занимает 8 место в турнирной таблице.

    При этом атакует команде не столь результативно. В 7 матчах игроки «Олимпика» Ташкент отличились лишь 7 точными ударами.

    В минувшем туре команда не смогла разжиться заветными баллами. На выезде «Олимпик» Ташкент был разгромлен «Насафом» (3:0).

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    К слову, до того ташкентцы добыли две победы подряд. Правда, обе получились минимальными, и, что называется, на зубах.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Олимпик» Ташкент намерен подняться поближе к группе лидеров.

    «Сурхан»

    Эта команда стартовала довольно таки неплохо. 6 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 7 сыгранных матчах игроки «Сурхана» настреляли лишь 8 мячей в ворота соперников.

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    • В своем предыдущем поединке команда раздобыла 3 очка. «Сурхан» смог обыграть одного из лидеров чемпионата «Бунедкор» (1:0).

    Правда, со стабильностью результатов у команды не все так просто. Правда, в двух своих последних матчах она не пропустила.

    «Сурхан» явно намеревается разжиться очками. Гостей вполне может устроить даже ничейный исход в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпика» Ташкент предлагают — 2.18.

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    На викторию «Сурхана» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.36.

    «Сурхан» в последнее время выглядит весьма прилично, и явно постарается как можно активнее сыграть в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.72.

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    «Олимпик» Ташкент — «Сурхан»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. В Ташкенте будут забивать
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