«Олимпик» Ташкент сыграет на своем поле с «Сурханом» в рамках 8-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 15:30 мск. «Олимпик» Ташкент — «Сурхан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпик» Ташкент

Эта команда проводит довольно противоречивый сезон. Сейчас «Олимпик» Ташкент занимает 8 место в турнирной таблице.

При этом атакует команде не столь результативно. В 7 матчах игроки «Олимпика» Ташкент отличились лишь 7 точными ударами.

В минувшем туре команда не смогла разжиться заветными баллами. На выезде «Олимпик» Ташкент был разгромлен «Насафом» (3:0).

Все прогнозы на футбол

К слову, до того ташкентцы добыли две победы подряд. Правда, обе получились минимальными, и, что называется, на зубах.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Олимпик» Ташкент намерен подняться поближе к группе лидеров.

«Сурхан»

Эта команда стартовала довольно таки неплохо. 6 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.

Главным бичом команды является слабая атака. В 7 сыгранных матчах игроки «Сурхана» настреляли лишь 8 мячей в ворота соперников.

В своем предыдущем поединке команда раздобыла 3 очка. «Сурхан» смог обыграть одного из лидеров чемпионата «Бунедкор» (1:0).

Правда, со стабильностью результатов у команды не все так просто. Правда, в двух своих последних матчах она не пропустила.

«Сурхан» явно намеревается разжиться очками. Гостей вполне может устроить даже ничейный исход в этой встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпика» Ташкент предлагают — 2.18.

На викторию «Сурхана» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.36.

«Сурхан» в последнее время выглядит весьма прилично, и явно постарается как можно активнее сыграть в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.72.