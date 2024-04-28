28 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ницца». Начало игры — в 16:00 мск. «Страсбург» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно неровно. На текущий момент «Страсбург» находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» на 8 очков оторвался от опасной зоны. Так что оставшиеся матчи чемпионата станут уже формальностью.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Страсбург» уступил «Лиллю» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Зато до последней неудачи «Страсбург» переиграл «Реймс» (3:1). Однако проблемы с реализацией никуда не делись: 33 гола в 30 турах.

Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Вот только турнирная мотивация почти растаяла.

Матчи против «Ниццы» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Страсбург» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Шансы на попадание в топ-10 еще есть, да и оппонент не особо стабилен.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» все еще пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

Команда имеет надежные тылы, пропустив всего 24 мяча в 30 матчах. Вот только от 4 места «Ницца» отстает от 4 очка.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ницца» расписала мировую с «Марселем» (2:2).

В пяти последних матчах «Ницца» победила всего лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

При этом беспроигрышная серия составляет 3 матча. Вот только с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.

Не сыграют: Софиан Диоп, Валентин Розье — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ницца» достаточно неплохо. Да и мотивация на оставшиеся 4 тура имеется.

В кадровом плане у команды также не все ладно. Зато в обойме ведущий центрбек 40-летний Данте.

В матче первого круга «Ницца» переиграла «Страсбург». В воротах соперников команда расписалась дважды.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ницца» имеет более качественный подбор игроков.

Статистика для ставок

«Ницца» не проигрывает уже 3 матча кряду

«Ницца» на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов

В матче первого круга «Ницца» выиграла со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.80.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.08