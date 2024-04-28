«Страсбург»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно неровно. На текущий момент «Страсбург» находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбург» на 8 очков оторвался от опасной зоны. Так что оставшиеся матчи чемпионата станут уже формальностью.
Страсбург — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Страсбург» уступил «Лиллю» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Зато до последней неудачи «Страсбург» переиграл «Реймс» (3:1). Однако проблемы с реализацией никуда не делись: 33 гола в 30 турах.
Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба — травмированы.
Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Вот только турнирная мотивация почти растаяла.
Матчи против «Ниццы» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Страсбург» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Шансы на попадание в топ-10 еще есть, да и оппонент не особо стабилен.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» все еще пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
Команда имеет надежные тылы, пропустив всего 24 мяча в 30 матчах. Вот только от 4 места «Ницца» отстает от 4 очка.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ницца» расписала мировую с «Марселем» (2:2).
В пяти последних матчах «Ницца» победила всего лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
При этом беспроигрышная серия составляет 3 матча. Вот только с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.
Не сыграют: Софиан Диоп, Валентин Розье — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ницца» достаточно неплохо. Да и мотивация на оставшиеся 4 тура имеется.
В кадровом плане у команды также не все ладно. Зато в обойме ведущий центрбек 40-летний Данте.
В матче первого круга «Ницца» переиграла «Страсбург». В воротах соперников команда расписалась дважды.
Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ницца» имеет более качественный подбор игроков.
Статистика для ставок
- «Ницца» не проигрывает уже 3 матча кряду
- «Ницца» на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов
- В матче первого круга «Ницца» выиграла со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.80.
- 2.34Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.00Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Лас-Пальмас — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.
Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.08