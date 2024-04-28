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    «Страсбург» — «Ницца». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига 1, 28 апреля 2024 года

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    «Страсбург»
    28 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Ницца». Начало игры — в 16:00 мск. «Страсбург» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Апреля 2024 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 16:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно неровно. На текущий момент «Страсбург» находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Страсбург» на 8 очков оторвался от опасной зоны. Так что оставшиеся матчи чемпионата станут уже формальностью.

    Страсбург — Ницца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Страсбург» уступил «Лиллю» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Страсбург» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Зато до последней неудачи «Страсбург» переиграл «Реймс» (3:1). Однако проблемы с реализацией никуда не делись: 33 гола в 30 турах.

    Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Вот только турнирная мотивация почти растаяла.

    Матчи против «Ниццы» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Страсбург» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Наверняка хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Шансы на попадание в топ-10 еще есть, да и оппонент не особо стабилен.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» все еще пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет надежные тылы, пропустив всего 24 мяча в 30 матчах. Вот только от 4 места «Ницца» отстает от 4 очка.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ницца» расписала мировую с «Марселем» (2:2).

    В пяти последних матчах «Ницца» победила всего лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    При этом беспроигрышная серия составляет 3 матча. Вот только с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.

    Не сыграют: Софиан Диоп, Валентин Розье — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ницца» достаточно неплохо. Да и мотивация на оставшиеся 4 тура имеется.

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    В кадровом плане у команды также не все ладно. Зато в обойме ведущий центрбек 40-летний Данте.

    В матче первого круга «Ницца» переиграла «Страсбург». В воротах соперников команда расписалась дважды.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Ницца» имеет более качественный подбор игроков.

    Статистика для ставок

    • «Ницца» не проигрывает уже 3 матча кряду

    • «Ницца» на 4 очка отстает от зоны Лиги чемпионов

    • В матче первого круга «Ницца» выиграла со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.80.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Ницца» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке
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