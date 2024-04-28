Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 15:30 мск. Вондроушова — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вондроушова

Маркета в начале недели сообщила, что разводится с мужем, а еще через пару дней разгромила Шелби Роджерс — 6:1, 6:3.

Проблемы в личной жизни позади, теперь чешка снова полностью сконцентрирована на теннисе.

На недавнем турнире в Штутгарте Вондроушова выиграла у Арины Соболенко и дошла до полуфинала.

Действующая чемпионка Уимблдона начала с уверенной победы над Донной Векич, после чего выиграла у Анастасии Потаповой. В четвертьфинале Маркета одержала волевую победу над Соболенко (3:6, 6:3, 7:5).

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Но при этом в полуфинале Вондроушова неожиданно проиграла украинке Марте Костюк.

Андреева

Мирра тем временем одержала уже две волевые победы на этой неделе.

В первом круге россиянка выиграла у американки Тейлор Таунсенд — 4:6, 6:1, 7:5.

Но по-настоящему важным событием стала победа над чешкой Линдой Носковой — 4:6, 6:3, 6:3.

Во второй партии Андреева сразу отдала гейм на подаче, но потом сделал три брейка подряд. В решающем сете ей тоже помогли ошибки соперницы — Мирра и здесь взяла на приеме три гейма.

Андреева стала первой теннисисткой, которая выиграла 7 матчей турнирах WTA 1000 до 17 лет. К слову, 17 Мирре исполнится 29 апреля.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вондроушову в этом матче можно поставить за 1.65, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.24.

Прогноз: очевидно, что встреча с действующей чемпионкой Уимблдона не будет легкой прогулкой, но при этом вряд ли кто-то удивится, если Мирра остановит опытную соперницу.

Рекомендуемая ставка: победа Вондроушовой за 2.24.