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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 9.00 на матч АПЛ 27 апреля 2023 года

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    Харри Кейн
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:15 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2023 года

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. Попасть в зону Лиги чемпионов теперь будет затруднительно.

    «Шпоры» слишком часто проигрывают. В 32 матчах АПЛ лондонцы потерпели уже 11 поражений, что явно много для претендента на высокие позиции.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

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    В предыдущем туре чемпионата «Тоттенхэм» провалился. На выезде лондонцы были разбиты в щепки «Ньюкаслом» (6:1).

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    Более того, для «шпор» эта коллизия стала второй кряду. Причем в этих двух матчах лондонцы пропустили в свои ворота 9 мячей.

    «Тоттенхэм» наверняка постарается реабилитироваться за последние неудачи. Да и Харри Кейну нужно увеличивать свои бомбардирские показатели.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы уже вылетели из Лиги Европы, и теперь могут сконцентрироваться на борьбе за 3 место в АПЛ. Потенциально подопечные Эрика тен Хага именно в тройке, ведь при матче в запасе по очкам у команды паритет с «Ньюкаслом».

    В 4 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» оказывался сильнее. Да и выход в финал Кубка Англии добавит манкунианцам положительных эмоций.

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    • Последний поединок в рамках АПЛ принес команде тен Хага победу. На выезде манкунианцы одолели «Ноттингем Форест» (0:2).

    Гостям нужно исключительно побеждать в этой встрече. Да и ужасное психологическое состояние соперника нельзя не использовать.

    Гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Лазарет манкунианцев переполнен, но лидеры, все же, на месте.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Тоттенхэма» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.60.

    Команде тен Хага ничего не остается, кроме как активно атаковать, да и лондонцам срочно нужно улучшать свои результаты.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 9.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 19.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (9.00), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. В Лондоне состоится голевое шоу!
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