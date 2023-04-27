«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. Попасть в зону Лиги чемпионов теперь будет затруднительно.
«Шпоры» слишком часто проигрывают. В 32 матчах АПЛ лондонцы потерпели уже 11 поражений, что явно много для претендента на высокие позиции.
Коэффициенты матча Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
В предыдущем туре чемпионата «Тоттенхэм» провалился. На выезде лондонцы были разбиты в щепки «Ньюкаслом» (6:1).
Более того, для «шпор» эта коллизия стала второй кряду. Причем в этих двух матчах лондонцы пропустили в свои ворота 9 мячей.
«Тоттенхэм» наверняка постарается реабилитироваться за последние неудачи. Да и Харри Кейну нужно увеличивать свои бомбардирские показатели.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы уже вылетели из Лиги Европы, и теперь могут сконцентрироваться на борьбе за 3 место в АПЛ. Потенциально подопечные Эрика тен Хага именно в тройке, ведь при матче в запасе по очкам у команды паритет с «Ньюкаслом».
В 4 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» оказывался сильнее. Да и выход в финал Кубка Англии добавит манкунианцам положительных эмоций.
Последний поединок в рамках АПЛ принес команде тен Хага победу. На выезде манкунианцы одолели «Ноттингем Форест» (0:2).
Гостям нужно исключительно побеждать в этой встрече. Да и ужасное психологическое состояние соперника нельзя не использовать.
Гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Лазарет манкунианцев переполнен, но лидеры, все же, на месте.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.38.
На викторию «Тоттенхэма» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.60.
Команде тен Хага
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 9.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 19.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.