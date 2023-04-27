«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:15 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» нынешний сезон проводит ниже собственных возможностей. Попасть в зону Лиги чемпионов теперь будет затруднительно.

«Шпоры» слишком часто проигрывают. В 32 матчах АПЛ лондонцы потерпели уже 11 поражений, что явно много для претендента на высокие позиции.

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В предыдущем туре чемпионата «Тоттенхэм» провалился. На выезде лондонцы были разбиты в щепки «Ньюкаслом» (6:1).

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Более того, для «шпор» эта коллизия стала второй кряду. Причем в этих двух матчах лондонцы пропустили в свои ворота 9 мячей.

«Тоттенхэм» наверняка постарается реабилитироваться за последние неудачи. Да и Харри Кейну нужно увеличивать свои бомбардирские показатели.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы уже вылетели из Лиги Европы, и теперь могут сконцентрироваться на борьбе за 3 место в АПЛ. Потенциально подопечные Эрика тен Хага именно в тройке, ведь при матче в запасе по очкам у команды паритет с «Ньюкаслом».

В 4 последних очных поединках «Манчестер Юнайтед» оказывался сильнее. Да и выход в финал Кубка Англии добавит манкунианцам положительных эмоций.

Последний поединок в рамках АПЛ принес команде тен Хага победу. На выезде манкунианцы одолели «Ноттингем Форест» (0:2).

Гостям нужно исключительно побеждать в этой встрече. Да и ужасное психологическое состояние соперника нельзя не использовать.

Гости предстанут не в оптимальном кадровом сочетании. Лазарет манкунианцев переполнен, но лидеры, все же, на месте.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 2.38.

На викторию «Тоттенхэма» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.60.

Команде тен Хага ничего не остается, кроме как активно атаковать , да и лондонцам срочно нужно улучшать свои результаты.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 9.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 19.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.