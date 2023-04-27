«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:15 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» находится на пятой строчке, набрав в 32 матчах 53 очка. От нынешнего соперника и конкурента он отстает на шесть баллов, при этом у того сразу две игры в запасе, поэтому хозяевам крайне важно победить.

В прошлом туре «Тоттенхэм» потерпел унизительный разгром от другого конкурента в борьбе за топ-4 «Ньюкасла» — 1:6. Это вынудило клуб поменять одного временно исполняющего обязанности тренера Стеллини на другого — Мейсона.

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Ранее в апреле «Шпоры» не смогли выиграть на поле «Эвертона» (1:1), проиграли дома «Борнмуту» (2:3) и одержали гостевую победу над «Брайтоном» (2:1), которая стала единственным приятным моментом после отставки Антонио Конте.

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В двух последних поединках коллектив проиграл, поэтому у него плохая форма, тем не менее, смена тренера может несколько встряхнуть команду.

«Манчестер Юнайтед»

Команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» находится на четвертом месте в турнирной таблице.

Отставание от идущего строчкой выше «Ньюкасла» измеряется худшей разницей мячей при матче в запасе у манкунианцев, поэтому они могут вернуться на третью позицию в случае победы.

В своем последнем матче «Красные Дьяволы» по пенальти обыграли «Брайтон» (0:0) и вышли в финал Кубка Англии — столь тяжелый матч может повлиять на физическое состояние гостей.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение (от «Севильи» (0:3), которое обернулось вылетом из Лиги Европы) при четырех победах и одной ничьей, так что он в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Тоттенхэма» оценивается в 2,78, ничья — в 3,72.

В шести из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,40.

Еще один вариант ставки — Кейн забьет за 2,18, ведь он забил почти половину голов команды — 24 из 58-ми.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» за 9.00.