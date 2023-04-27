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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.40) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 27 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    Кейн забил почти половину голов «Тоттенхэма»
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:15 мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2023 года

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, набрав в 32 матчах 53 очка. От нынешнего соперника и конкурента он отстает на шесть баллов, при этом у того сразу две игры в запасе, поэтому хозяевам крайне важно победить.

    В прошлом туре «Тоттенхэм» потерпел унизительный разгром от другого конкурента в борьбе за топ-4 «Ньюкасла» — 1:6. Это вынудило клуб поменять одного временно исполняющего обязанности тренера Стеллини на другого — Мейсона.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

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    Ранее в апреле «Шпоры» не смогли выиграть на поле «Эвертона» (1:1), проиграли дома «Борнмуту» (2:3) и одержали гостевую победу над «Брайтоном» (2:1), которая стала единственным приятным моментом после отставки Антонио Конте.

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    В двух последних поединках коллектив проиграл, поэтому у него плохая форма, тем не менее, смена тренера может несколько встряхнуть команду.

    «Манчестер Юнайтед»

    Команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» находится на четвертом месте в турнирной таблице.

    Отставание от идущего строчкой выше «Ньюкасла» измеряется худшей разницей мячей при матче в запасе у манкунианцев, поэтому они могут вернуться на третью позицию в случае победы.

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    • В своем последнем матче «Красные Дьяволы» по пенальти обыграли «Брайтон» (0:0) и вышли в финал Кубка Англии — столь тяжелый матч может повлиять на физическое состояние гостей.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение (от «Севильи» (0:3), которое обернулось вылетом из Лиги Европы) при четырех победах и одной ничьей, так что он в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Тоттенхэма» оценивается в 2,78, ничья — в 3,72.

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    В шести из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,40.

    Еще один вариант ставки — Кейн забьет за 2,18, ведь он забил почти половину голов команды — 24 из 58-ми.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» за 9.00.

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. Победит ли «Тоттенхэм» после смены тренера «МЮ»?
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