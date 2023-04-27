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    «Саутгемптон» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.99) и ставки на чемпионат Англии 27 апреля 2023 года

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    «Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Борнмута» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 21:45 мск. «Саутгемптон» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2023 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 21:45 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Саутгемптон»

    Команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент «Саутгемптон» находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице.

    Отрыв от спасительной 17 позиции составляет 4 очка. Да и по игре «Святые» выглядят не столь монолитно.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Борнмут

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    Минувший тур чемпионата принес команде сенсационную ничью против лидера «Арсенала» (3:3) на выезде. При этом она вела по ходу матча 2:0 и 3:1, но упустила свое преимущество.

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    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при четырех поражениях, поэтому южане не выглядят фаворитом игры.

    «Борнмут»

    Как для команды ниже среднего уровня, «Борнмут» показал неплохие результаты в последних турах, одержав три победы в пяти матчах. И это на фоне относительно недавней домашней победы над «Ливерпулем» (1:0).

    В апреле «Вишни» победили «Фулхэм» (2:1), «Лестер» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2). При этом гости проиграли «Брайтону» (0:2) и «Вест Хэму» (0:4). Эти поражения стали для них 16-м и 17-м по счету в сезоне АПЛ.

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    • Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата, имея 33 очка. Хозяева поля висят над зоной вылета с отрывом в пять баллов.

    В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, так что он находится в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Саутгемптон», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Борнмута» оценивается в 3,14, ничья — в 3,47.

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    В трех из четырех последних матчах гостей по крайней мере один соперник не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,99.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,99, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Саутгемптон» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Саутгемптон» со дна?
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