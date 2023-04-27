«Саутгемптон» сыграет на своем поле против «Борнмута» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 21:45 мск. «Саутгемптон» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

Команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент «Саутгемптон» находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице.

Отрыв от спасительной 17 позиции составляет 4 очка. Да и по игре «Святые» выглядят не столь монолитно.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Борнмут 1X2Новым игрокам 2.253.403.20Фрибет$40

Минувший тур чемпионата принес команде сенсационную ничью против лидера «Арсенала» (3:3) на выезде. При этом она вела по ходу матча 2:0 и 3:1, но упустила свое преимущество.

Все прогнозы на АПЛ

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при четырех поражениях, поэтому южане не выглядят фаворитом игры.

«Борнмут»

Как для команды ниже среднего уровня, «Борнмут» показал неплохие результаты в последних турах, одержав три победы в пяти матчах. И это на фоне относительно недавней домашней победы над «Ливерпулем» (1:0).

В апреле «Вишни» победили «Фулхэм» (2:1), «Лестер» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2). При этом гости проиграли «Брайтону» (0:2) и «Вест Хэму» (0:4). Эти поражения стали для них 16-м и 17-м по счету в сезоне АПЛ.

Клуб занимает 14-е место в таблице чемпионата, имея 33 очка. Хозяева поля висят над зоной вылета с отрывом в пять баллов.

В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, так что он находится в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Саутгемптон», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Борнмута» оценивается в 3,14, ничья — в 3,47.

В трех из четырех последних матчах гостей по крайней мере один соперник не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,99.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,99, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.