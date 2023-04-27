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    «Барселона» (жен) — «Челси» (жен). Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, женская Лига чемпионов, 27 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Барселона» (жен) — «Челси» (жен)
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    «Барселона» (жен)
    «Барселона» (жен) сыграет на своем поле с «Челси» (жен) в рамках ответного поединка 1/2 финала женской Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 19:45 мск. «Барселона» (жен) — «Челси» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барселона» (жен)

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. В своем чемпионате каталонки уверенно восседают на 1 строчке таблицы.

    «Барселона» (жен) имеет блестящие показатели реализации. В 25 поединках каталонки наколотили уже 105 мячей в ворота соперниц.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Барселона» (жен) добыла победу над «Атлетико» (жен) (4:0).

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    «Барселона» (жен) в Лондоне одержала минимальную победу. Так что никакой игры на удержание точно не будет.

    В этой встрече хозяева явно будут настроены максимально. «Барселона» (жен) явно будет привычно активна в атаке.

    «Челси» (жен)

    Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует неплохие результаты. Отставание от лидера чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» (жен) составляет 4 очка, но имеются 2 матча в запасе.

    Правда, «Челси» (жен) пропускает, как для себя, частенько. В 16 матчах своего чемпионата пропущено 14 мячей.

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    • При этом «Челси» (жен) лишь дважды проиграл в чемпионате. Да и до поражения от каталонок команда добыла 2 победы кряду.

    Минувший тур чемпионата команда провела столь успешно. На выезде «Челси» (жен) смог переиграть «Астон Виллу» (жен) (0:3).

    Гости явно будут стремиться отыграть гандикап в один мяч. Лондонским футболисткам придется идти вперед.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» (жен) предлагают — 1.21.

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    На викторию «Челси» (жен) дают — 11.00, ничья оценена — в 6.00.

    Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах, так что с результативностью в матче проблем не будет.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.74.

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    «Барселона» (жен) — «Челси» (жен): прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет много!
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