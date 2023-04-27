«Барселона» (жен) сыграет на своем поле с «Челси» (жен) в рамках ответного поединка 1/2 финала женской Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 19:45 мск. «Барселона» (жен) — «Челси» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона» (жен)

Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. В своем чемпионате каталонки уверенно восседают на 1 строчке таблицы.

«Барселона» (жен) имеет блестящие показатели реализации. В 25 поединках каталонки наколотили уже 105 мячей в ворота соперниц.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Барселона» (жен) добыла победу над «Атлетико» (жен) (4:0).

Все прогнозы на футбол

«Барселона» (жен) в Лондоне одержала минимальную победу. Так что никакой игры на удержание точно не будет.

В этой встрече хозяева явно будут настроены максимально. «Барселона» (жен) явно будет привычно активна в атаке.

«Челси» (жен)

Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует неплохие результаты. Отставание от лидера чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» (жен) составляет 4 очка, но имеются 2 матча в запасе.

Правда, «Челси» (жен) пропускает, как для себя, частенько. В 16 матчах своего чемпионата пропущено 14 мячей.

При этом «Челси» (жен) лишь дважды проиграл в чемпионате. Да и до поражения от каталонок команда добыла 2 победы кряду.

Минувший тур чемпионата команда провела столь успешно. На выезде «Челси» (жен) смог переиграть «Астон Виллу» (жен) (0:3).

Гости явно будут стремиться отыграть гандикап в один мяч. Лондонским футболисткам придется идти вперед.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Барселоны» (жен) предлагают — 1.21.

На викторию «Челси» (жен) дают — 11.00, ничья оценена — в 6.00.

Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах , так что с результативностью в матче проблем не будет.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.74.