«Лутон» на своем поле сыграет против «Мидлсбро» в 44-м туре английского Чемпионшипа. Встреча, которая состоится 24 апреля, начнется в 22:00 по мск. «Лутон Таун» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

Команда входит в тройку лидеров английского Чемпионшипа. За 3 тура до конца чемпионата «Лутон Таун» занимает 3-е место и будет вести борьбу за сохранение позиций.

Команда проиграла всего 8 встреч из 43-х в нынешнем сезоне. «Лутон Таун» является одной из лучших команд по игре в обороне, занимая 3-е место в лиге по этому показателю — 37 пропущенных за 43 матча.

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«Лутон Таун» проводит мощнейший отрезок, команда не проигрывает уже 11 матчей подряд. За этот период команда выиграла 7 матчей и четырежды расходилась миром.

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В последнем домашнем матче «Лутон Таун» выиграл у «Блэкпула» (3:1), а за последние 5 домашних встреч команда выиграла 4 раза и один раз сыграла вничью.

«Мидлсбро»

Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 74 очками в активе. «Мидлсбро» имеет комфортный перевес в очках от 5-й строчки в 8 очков.

Команда играет в веселый футбол, забив больше всех остальных коллективов в Чемпионшипе. «Мидлсбро» отличился 82 голами за 43 матча. За 3 тура до конца чемпионата команда будет конкурировать с «Лутон Тауном» за 3-ю строчку и предстоящий матч — определяющий.

За последние 9-е матчей в чемпионате «Мидлсбро» проиграл лишь дважды, столько же раз сыграл вничью и 5 матчей выиграл. В последних двух матчах команда одержала уверенные победы, забив в сумме 8 голов — 3:1 с «Халлом» и 5:1 с «Норвичем».

«Мидлсбро» и «Лутон» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 22-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» одержали победу со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+1-й минуте встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лутон Тауна» предлагают — 2.30.

На викторию «Мидлсбро» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.45.

Предстоящий матч во многом станет определяющим с точки зрения турнирного положения. Можно предположить, что «Лутон» продолжит свою беспроигрышную серию.

Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Лутон Тауна» 0.5 больше во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.70. Еще вариант для ставки — Тотал 1.5 больше во 2 тайме за 2.14.