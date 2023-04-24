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    «Лутон» справится с давлением и укрепится на 3-й строчке в Чемпионшипе

    «Лутон Таун» — «Мидлсбро». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Мидлсбро»
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    «Лутон»
    «Лутон» на своем поле сыграет против «Мидлсбро» в 44-м туре английского Чемпионшипа. Встреча, которая состоится 24 апреля, начнется в 22:00 по мск. «Лутон Таун» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Апреля 2023 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 22:00 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лутон Таун»

    Команда входит в тройку лидеров английского Чемпионшипа. За 3 тура до конца чемпионата «Лутон Таун» занимает 3-е место и будет вести борьбу за сохранение позиций.

    Команда проиграла всего 8 встреч из 43-х в нынешнем сезоне. «Лутон Таун» является одной из лучших команд по игре в обороне, занимая 3-е место в лиге по этому показателю — 37 пропущенных за 43 матча.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Мидлсбро

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    «Лутон Таун» проводит мощнейший отрезок, команда не проигрывает уже 11 матчей подряд. За этот период команда выиграла 7 матчей и четырежды расходилась миром.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем домашнем матче «Лутон Таун» выиграл у «Блэкпула» (3:1), а за последние 5 домашних встреч команда выиграла 4 раза и один раз сыграла вничью.

    «Мидлсбро»

    Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 74 очками в активе. «Мидлсбро» имеет комфортный перевес в очках от 5-й строчки в 8 очков.

    Команда играет в веселый футбол, забив больше всех остальных коллективов в Чемпионшипе. «Мидлсбро» отличился 82 голами за 43 матча. За 3 тура до конца чемпионата команда будет конкурировать с «Лутон Тауном» за 3-ю строчку и предстоящий матч — определяющий.

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    • За последние 9-е матчей в чемпионате «Мидлсбро» проиграл лишь дважды, столько же раз сыграл вничью и 5 матчей выиграл. В последних двух матчах команда одержала уверенные победы, забив в сумме 8 голов — 3:1 с «Халлом» и 5:1 с «Норвичем».

    «Мидлсбро» и «Лутон» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 22-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» одержали победу со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+1-й минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лутон Тауна» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Мидлсбро» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.45.

    Предстоящий матч во многом станет определяющим с точки зрения турнирного положения. Можно предположить, что «Лутон» продолжит свою беспроигрышную серию.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Лутон Тауна» 0.5 больше во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.70. Еще вариант для ставки — Тотал 1.5 больше во 2 тайме за 2.14.

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    «Лутон Таун» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. «Лутон» справится с давлением и укрепится на 3-й строчке в Чемпионшипе
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