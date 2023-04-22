«Фулхэм»
Команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на 10-м месте в турнирной таблице.
Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «Дачники» на 11 очков отстают от 5-го, еврокубкового места.
В предыдущем своем поединке «Фулхэм» вернулся на победный путь. На выезде лондонцы обыграли в рамках АПЛ «Эвертон» (3:1).
До этого коллектив потерпел пять поражений кряду, так что грядущий поединок даст понять, позади ли в его игре спад.
«Лидс»
«Белые» продолжают борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. В настоящий момент команда из одноименного города занимает 16-е мест в таблице. В активе «Павлинов» 29 очков.
«Лидс» только на два очка опережают «Эвертон» и «Ноттингем Форест», которые идут следом. Впереди подопечных Хави Грасии расположились «Вест Хэм» и «Борнмут». Вся борьба за выживание еще впереди и «Лидсу» необходимо поднажать, чтобы избежать нервной концовки.
За 31 матч текущего сезона йоркширцы смогли 40 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 60 мячей — в среднем два за игру. Из других турниров команда вылетела, поэтому сосредоточена исключительно на АПЛ.
В трех из четырех последних поединков коллектив потерпел поражение, причем все — разгромно и общей разницей 3-15, при одной победе, поэтому гости находятся в плохой форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Лидса» оценивается в 3,07, ничья — в 3,53.
Гости потерпели три из четырех последних матчей с разгромным счетом.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Фулхэм» выиграет за 2,32.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,88, ведь в шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.