«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 14:30 мск. «Фулхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на 10-м месте в турнирной таблице.

Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «Дачники» на 11 очков отстают от 5-го, еврокубкового места.

В предыдущем своем поединке «Фулхэм» вернулся на победный путь. На выезде лондонцы обыграли в рамках АПЛ «Эвертон» (3:1).

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До этого коллектив потерпел пять поражений кряду, так что грядущий поединок даст понять, позади ли в его игре спад.

«Лидс»

«Белые» продолжают борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. В настоящий момент команда из одноименного города занимает 16-е мест в таблице. В активе «Павлинов» 29 очков.

«Лидс» только на два очка опережают «Эвертон» и «Ноттингем Форест», которые идут следом. Впереди подопечных Хави Грасии расположились «Вест Хэм» и «Борнмут». Вся борьба за выживание еще впереди и «Лидсу» необходимо поднажать, чтобы избежать нервной концовки.

За 31 матч текущего сезона йоркширцы смогли 40 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 60 мячей — в среднем два за игру. Из других турниров команда вылетела, поэтому сосредоточена исключительно на АПЛ.

В трех из четырех последних поединков коллектив потерпел поражение, причем все — разгромно и общей разницей 3-15, при одной победе, поэтому гости находятся в плохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Лидса» оценивается в 3,07, ничья — в 3,53.

Гости потерпели три из четырех последних матчей с разгромным счетом.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Фулхэм» выиграет за 2,32.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,88, ведь в шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.