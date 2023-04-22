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    Ускорится ли падение «Лидса»?

    «Фулхэм» — «Лидс». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, АПЛ, 22 апреля 2023 года

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    «Лидс» борется за выживание
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 14:30 мск. «Фулхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фулхэм»

    Команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на 10-м месте в турнирной таблице.

    Борьба за выживание в АПЛ для команды неактуальна. Более того, «Дачники» на 11 очков отстают от 5-го, еврокубкового места.

    В предыдущем своем поединке «Фулхэм» вернулся на победный путь. На выезде лондонцы обыграли в рамках АПЛ «Эвертон» (3:1).

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    До этого коллектив потерпел пять поражений кряду, так что грядущий поединок даст понять, позади ли в его игре спад.

    «Лидс»

    «Белые» продолжают борьбу за сохранение прописки в английской Премьер-лиге. В настоящий момент команда из одноименного города занимает 16-е мест в таблице. В активе «Павлинов» 29 очков.

    «Лидс» только на два очка опережают «Эвертон» и «Ноттингем Форест», которые идут следом. Впереди подопечных Хави Грасии расположились «Вест Хэм» и «Борнмут». Вся борьба за выживание еще впереди и «Лидсу» необходимо поднажать, чтобы избежать нервной концовки.

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    • За 31 матч текущего сезона йоркширцы смогли 40 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 60 мячей — в среднем два за игру. Из других турниров команда вылетела, поэтому сосредоточена исключительно на АПЛ.

    В трех из четырех последних поединков коллектив потерпел поражение, причем все — разгромно и общей разницей 3-15, при одной победе, поэтому гости находятся в плохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Лидса» оценивается в 3,07, ничья — в 3,53.

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    Гости потерпели три из четырех последних матчей с разгромным счетом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фулхэм» выиграет за 2,32.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,88, ведь в шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Фулхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Ускорится ли падение «Лидса»?
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