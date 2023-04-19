«Мидлбсро» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Мидлсбро» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

Команда в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. На текущий момент «Мидлсбро» находится на вполне приличном 4-м месте в таблице.

Вот только пропускают «Речники» чересчур часто. В 42 матчах в воротах команды побывало уже 51 мяч.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Халл Сити 1X2Новым игрокам 1.454.506.80Фрибет$40

В минувшем туре «Мидлсбро» добыл три зачетных балла. Команда на своем поле не оставила никаких шансов «Норвичу» (5:1).

Все прогнозы на футбол

Этот успех прервал серию коллектива в три поединка без побед при двух поражениях и одной ничьей, так что, похоже, приходит в себя после некоторого спада.

«Халл Сити»

Команда находится на низком для себя 15-м месте в турнирной таблице. Более того, «Халл Сити» лишь недавно выбрался из подвала таблицы.

А вот с поражениями у «Тигров» явный перебор. В 42 сыгранных поединках команда 15 раз терпела неудачи.

Свой последний поединок команда провела заурядно, хотя и не проиграла. Клуб на выезде не сумел переиграть «Блэкберн» (0:0).

Тем не менее, в пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при одной победе, поэтому его сопернику будет нелегко выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Мидлбсро», коэффициент на победу которого равен 1,47. Успех «Халл Сити» оценивается в 6,40, ничья — в 4,47.

В последних четырех матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,10, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.