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    Покончит ли «Мидлсбро» с беспроигрышной серией «Халла»?

    «Мидлсбро» — «Халл Сити». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионшип, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Халл Сити»
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    «Мидлсбро» идет на 4-м месте
    «Мидлбсро» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Мидлсбро» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Апреля 2023 года
    Мидлсбро
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    «Мидлсбро»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. На текущий момент «Мидлсбро» находится на вполне приличном 4-м месте в таблице.

    Вот только пропускают «Речники» чересчур часто. В 42 матчах в воротах команды побывало уже 51 мяч.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Халл Сити

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  • 1.454.506.80Фрибет$40
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    В минувшем туре «Мидлсбро» добыл три зачетных балла. Команда на своем поле не оставила никаких шансов «Норвичу» (5:1).

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    Этот успех прервал серию коллектива в три поединка без побед при двух поражениях и одной ничьей, так что, похоже, приходит в себя после некоторого спада.

    «Халл Сити»

    Команда находится на низком для себя 15-м месте в турнирной таблице. Более того, «Халл Сити» лишь недавно выбрался из подвала таблицы.

    А вот с поражениями у «Тигров» явный перебор. В 42 сыгранных поединках команда 15 раз терпела неудачи.

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    • Свой последний поединок команда провела заурядно, хотя и не проиграла. Клуб на выезде не сумел переиграть «Блэкберн» (0:0).

    Тем не менее, в пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при одной победе, поэтому его сопернику будет нелегко выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Мидлбсро», коэффициент на победу которого равен 1,47. Успех «Халл Сити» оценивается в 6,40, ничья — в 4,47.

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    В последних четырех матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,10, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

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    «Мидлсбро» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Мидлсбро» с беспроигрышной серией «Халла»?
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