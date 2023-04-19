«Астана»
«Астана» нынешний сезон начал не столь успешно. На данный момент команда находится на 4 месте в таблице.
Причем с атакой у команды имеются сложности. В 6 матчах игроки «Астаны» забили всего лишь 8 мячей.
В своем последнем поединке «Астана» потерпела обидное поражение. Дома команда разгромно уступила «Кайрату» (0:3).
«Астана» традиционно успешно противостоит «Кайсару». Из 5 последних очных встреч команда выиграла 4 раза.
В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Астана» постарается быстро реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.
«Кайсар»
Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 6 место можно считать неплохой диспозицией.
Довольно результативна и атака команды: 10 забитых мячей в 6 матчах. А вот оборона не столь монолитна, дав результативный сбой лишь 7 раз.
В предыдущем туре «Кайсар» разжился тремя пунктами. На выезде команда уверенно переиграла «Жетысу» (0:2).
Последняя победа над «Астаной» пришлась еще на 2015 год. Ну а 2 последних очных поединка были проиграны.
Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Нет сомнений, что они намерены воспользоваться не самым лучшим психологическим состоянием игроков «Астаны».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.55.
На викторию «Кайсара» дают — 5.43, ничья оценена — в 4.14.
«Астана» мотивирована реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате, и уж
Наш прогноз — Фора «Астаны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.