«Астана» сыграет на своем поле с «Кайсаром» в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 18:00 мск. «Астана» — «Кайсар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» нынешний сезон начал не столь успешно. На данный момент команда находится на 4 месте в таблице.

Причем с атакой у команды имеются сложности. В 6 матчах игроки «Астаны» забили всего лишь 8 мячей.

В своем последнем поединке «Астана» потерпела обидное поражение. Дома команда разгромно уступила «Кайрату» (0:3).

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«Астана» традиционно успешно противостоит «Кайсару». Из 5 последних очных встреч команда выиграла 4 раза.

В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Астана» постарается быстро реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.

«Кайсар»

Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 6 место можно считать неплохой диспозицией.

Довольно результативна и атака команды: 10 забитых мячей в 6 матчах. А вот оборона не столь монолитна, дав результативный сбой лишь 7 раз.

В предыдущем туре «Кайсар» разжился тремя пунктами. На выезде команда уверенно переиграла «Жетысу» (0:2).

Последняя победа над «Астаной» пришлась еще на 2015 год. Ну а 2 последних очных поединка были проиграны.

Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Нет сомнений, что они намерены воспользоваться не самым лучшим психологическим состоянием игроков «Астаны».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.55.

На викторию «Кайсара» дают — 5.43, ничья оценена — в 4.14.

«Астана» мотивирована реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате, и уж точно будет активно атаковать .

Наш прогноз — Фора «Астаны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.