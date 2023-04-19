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    «Астана» без проблем одолеет «Кайсар»

    «Астана» — «Кайсар». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Кубок Казахстана, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Кайсар»
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    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Кайсаром» в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 18:00 мск. «Астана» — «Кайсар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астана»

    «Астана» нынешний сезон начал не столь успешно. На данный момент команда находится на 4 месте в таблице.

    Причем с атакой у команды имеются сложности. В 6 матчах игроки «Астаны» забили всего лишь 8 мячей.

    В своем последнем поединке «Астана» потерпела обидное поражение. Дома команда разгромно уступила «Кайрату» (0:3).

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    «Астана» традиционно успешно противостоит «Кайсару». Из 5 последних очных встреч команда выиграла 4 раза.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Астана» постарается быстро реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.

    «Кайсар»

    Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 6 место можно считать неплохой диспозицией.

    Довольно результативна и атака команды: 10 забитых мячей в 6 матчах. А вот оборона не столь монолитна, дав результативный сбой лишь 7 раз.

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    • В предыдущем туре «Кайсар» разжился тремя пунктами. На выезде команда уверенно переиграла «Жетысу» (0:2).

    Последняя победа над «Астаной» пришлась еще на 2015 год. Ну а 2 последних очных поединка были проиграны.

    Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Нет сомнений, что они намерены воспользоваться не самым лучшим психологическим состоянием игроков «Астаны».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Кайсара» дают — 5.43, ничья оценена — в 4.14.

    «Астана» мотивирована реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате, и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «Астаны» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.

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    «Астана» — «Кайсар»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. «Астана» без проблем одолеет «Кайсар»
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