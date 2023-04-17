«Бунедкор»
«Бунедкор» нынешний сезон начал, как и положено одному из фаворитов чемпионата. Сейчас команда оккупировала 2 место в таблице.
Причем у команды равное количество очков с лидером «Нефтчи» из Ферганы. Да и оборона «Бунедкора» сплоховала лишь дважды.
В своем последнем поединке «Бунедкор» добыл дежурную победу. На выезде команда переиграла «Бухару» (0:2).
«Бунедкор» традиционно неудачно противостоит «Насафу». Из 5 последних очных встреч команда выиграла лишь в одной.
В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Бунедкор» постарается сыграть на своих лучших качествах.
«Насаф»
Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 5 место является вполне логичным, особенно в свете игры, демонстрируемой командой.
«Насаф» не столь монолитен в обороне. В 5 турах в воротах команды побывало уже 5 мячей при 7 забитых в ворота соперников.
В предыдущем туре «Насаф» разжился тремя пунктами. Дома команда смогла одолеть «Сурхан» (3:2).
«Насаф» на протяжении уже почти двух лет не проигрывает «Бунедкору». Разумеется, такое психологическое преимущество команде не помешает.
Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Да и отставание от дуэта лидеров измеряется лишь тремя зачетными баллами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Насафа» предлагают — 2.02.
На викторию «Бунедкора» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.48.
«Насаф» явно метит в лидеры, и уж
Наш прогноз — Победа «Насафа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.