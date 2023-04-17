«Бунедкор» сыграет на своем поле с «Насафом» в рамках 6-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:10 мск. «Бунедкор» — «Насаф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бунедкор»

«Бунедкор» нынешний сезон начал, как и положено одному из фаворитов чемпионата. Сейчас команда оккупировала 2 место в таблице.

Причем у команды равное количество очков с лидером «Нефтчи» из Ферганы. Да и оборона «Бунедкора» сплоховала лишь дважды.

В своем последнем поединке «Бунедкор» добыл дежурную победу. На выезде команда переиграла «Бухару» (0:2).

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«Бунедкор» традиционно неудачно противостоит «Насафу». Из 5 последних очных встреч команда выиграла лишь в одной.

В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Бунедкор» постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Насаф»

Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 5 место является вполне логичным, особенно в свете игры, демонстрируемой командой.

«Насаф» не столь монолитен в обороне. В 5 турах в воротах команды побывало уже 5 мячей при 7 забитых в ворота соперников.

В предыдущем туре «Насаф» разжился тремя пунктами. Дома команда смогла одолеть «Сурхан» (3:2).

«Насаф» на протяжении уже почти двух лет не проигрывает «Бунедкору». Разумеется, такое психологическое преимущество команде не помешает.

Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Да и отставание от дуэта лидеров измеряется лишь тремя зачетными баллами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Насафа» предлагают — 2.02.

На викторию «Бунедкора» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.48.

«Насаф» явно метит в лидеры, и уж точно постарается обыграть одного из конкурентов за высокие места .

Наш прогноз — Победа «Насафа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.