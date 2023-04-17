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    «Бунедкор» ждет неудача

    «Бунедкор» — «Насаф». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Узбекистана, 17 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — «Насаф»
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    «Бунедкор»
    «Бунедкор» сыграет на своем поле с «Насафом» в рамках 6-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:10 мск. «Бунедкор» — «Насаф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бунедкор»

    «Бунедкор» нынешний сезон начал, как и положено одному из фаворитов чемпионата. Сейчас команда оккупировала 2 место в таблице.

    Причем у команды равное количество очков с лидером «Нефтчи» из Ферганы. Да и оборона «Бунедкора» сплоховала лишь дважды.

    В своем последнем поединке «Бунедкор» добыл дежурную победу. На выезде команда переиграла «Бухару» (0:2).

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    «Бунедкор» традиционно неудачно противостоит «Насафу». Из 5 последних очных встреч команда выиграла лишь в одной.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Бунедкор» постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Насаф»

    Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 5 место является вполне логичным, особенно в свете игры, демонстрируемой командой.

    «Насаф» не столь монолитен в обороне. В 5 турах в воротах команды побывало уже 5 мячей при 7 забитых в ворота соперников.

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    • В предыдущем туре «Насаф» разжился тремя пунктами. Дома команда смогла одолеть «Сурхан» (3:2).

    «Насаф» на протяжении уже почти двух лет не проигрывает «Бунедкору». Разумеется, такое психологическое преимущество команде не помешает.

    Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Да и отставание от дуэта лидеров измеряется лишь тремя зачетными баллами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Насафа» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Бунедкора» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.48.

    «Насаф» явно метит в лидеры, и уж точно постарается обыграть одного из конкурентов за высокие места.

    Наш прогноз — Победа «Насафа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

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    «Бунедкор» — «Насаф»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бунедкор» ждет неудача
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