ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство «Реал» — «Бавария»ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу» Виктор ОсимхенТрансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 00:02
    • «Кристал Пэлас» всухую разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 22:31
    • ЦСКА и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 22:27
    • Гол Миранчука обеспечил «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
    Все новости спорта

    Паритета не избежать?!

    КАМАЗ — «Енисей». Ставка (к. 3.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на КамАЗ Прогнозы на Енисей Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Енисей»
    8 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. КАМАЗ — «Енисей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Мая 2024 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 19:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы уже фактически лишены турнирной мотивации. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы первой лиги.

    При этом команда имеет явные проблемы с реализацией. В 30 матчах челнинцы настреляли всего 27 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один зачетный балл. Челнинцы не дали себя обыграть хабаровчанам (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Настоящим богатством команды является надежная оборона. Да и в двух последних поединках она не давала сбоев.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Челнинцы неплохо смотрятся в последних поединках. Уступила команда только сильным «Химкам», и то лишь минимально.

    Матчи с красноярцами для команды складываются непросто. Из 5 последних очных встреч КАМАЗ выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что КАМАЗ постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы могут вновь стать главным ингредиентом успеха.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы свои честолюбивые планы, похоже, отложат на следующий сезон. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Енисей» имеет одну из лучших атак в лиге. В 30 поединках первенства красноярцы наколотили 48 мячей.

  • Худшая игра «Спартака» под руководством Слишковича. Автобус Илича сработал на ура
  • Реакция спортивных СМИ на нулевую ничью в матче «Пари НН» — «Спартак»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потеряла два очка. «Енисей» не сумел переиграть «Нефтехимик» (0:0).

    Причем до того команда не смогла одолеть слабенький «Волгарь» (1:1). А вот «Сокол» удалось уверенно переиграть (2:0).

    Явно негативно скажется и дисквалификация наставника Андрея Тихонова. Впрочем, вряд ли красноярцы способны запрыгнуть в стыки.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: У команды Тихонова явно что-то разладилось. Да и стыки уже не светят.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Красноярцы уж слишком часто проигрывают — 13 коллизий. Да и 39 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.

    В матче первого круга «Енисей» одолел челнинцев (2:0). К слову, красноярцы перевернули КАМАЗ в двух последних очных встречах.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Красноярцы постараются вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • Челнинцы не пропускали в 2 последних поединках

    • «Енисей» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • В поединке первого круга победили красноярцы (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

    Прогноз: Обе команды уже ни на что не претендуют, но вполне способны выдать яркий поединок.

    «Енисей» прекрасно атакует, тогда как челнинцы отлично обороняются, так что паритета избежать не удастся.

    Ставка: Ничья за 3.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.19

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Миннен — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тревизан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дэвис — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч АГМК — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Енисей» с коэффициентом 3.22. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на футбол. Паритета не избежать?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры