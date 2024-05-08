КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы уже фактически лишены турнирной мотивации. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы первой лиги.
При этом команда имеет явные проблемы с реализацией. В 30 матчах челнинцы настреляли всего 27 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один зачетный балл. Челнинцы не дали себя обыграть хабаровчанам (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.
Настоящим богатством команды является надежная оборона. Да и в двух последних поединках она не давала сбоев.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы неплохо смотрятся в последних поединках. Уступила команда только сильным «Химкам», и то лишь минимально.
Матчи с красноярцами для команды складываются непросто. Из 5 последних очных встреч КАМАЗ выиграл и проиграл по 2 раза.
Очевидно, что КАМАЗ постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы могут вновь стать главным ингредиентом успеха.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы свои честолюбивые планы, похоже, отложат на следующий сезон. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» имеет одну из лучших атак в лиге. В 30 поединках первенства красноярцы наколотили 48 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потеряла два очка. «Енисей» не сумел переиграть «Нефтехимик» (0:0).
Причем до того команда не смогла одолеть слабенький «Волгарь» (1:1). А вот «Сокол» удалось уверенно переиграть (2:0).
Явно негативно скажется и дисквалификация наставника Андрея Тихонова. Впрочем, вряд ли красноярцы способны запрыгнуть в стыки.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: У команды Тихонова явно что-то разладилось. Да и стыки уже не светят.
Красноярцы уж слишком часто проигрывают — 13 коллизий. Да и 39 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.
В матче первого круга «Енисей» одолел челнинцев (2:0). К слову, красноярцы перевернули КАМАЗ в двух последних очных встречах.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Красноярцы постараются вернуться на победный путь.
Статистика для ставок
- Челнинцы не пропускали в 2 последних поединках
- «Енисей» не побеждал в 2 своих последних матчах
- В поединке первого круга победили красноярцы (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.68.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.
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Прогноз: Обе команды уже ни на что не претендуют, но вполне способны выдать яркий поединок.
«Енисей» прекрасно атакует, тогда как челнинцы отлично обороняются, так что паритета избежать не удастся.
Ставка: Ничья за 3.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19