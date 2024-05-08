8 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Енисей». Начало игры — в 19:00 мск. КАМАЗ — «Енисей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы уже фактически лишены турнирной мотивации. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом команда имеет явные проблемы с реализацией. В 30 матчах челнинцы настреляли всего 27 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один зачетный балл. Челнинцы не дали себя обыграть хабаровчанам (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Настоящим богатством команды является надежная оборона. Да и в двух последних поединках она не давала сбоев.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Челнинцы неплохо смотрятся в последних поединках. Уступила команда только сильным «Химкам», и то лишь минимально.

Матчи с красноярцами для команды складываются непросто. Из 5 последних очных встреч КАМАЗ выиграл и проиграл по 2 раза.

Очевидно, что КАМАЗ постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы могут вновь стать главным ингредиентом успеха.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы свои честолюбивые планы, похоже, отложат на следующий сезон. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Енисей» имеет одну из лучших атак в лиге. В 30 поединках первенства красноярцы наколотили 48 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потеряла два очка. «Енисей» не сумел переиграть «Нефтехимик» (0:0).

Причем до того команда не смогла одолеть слабенький «Волгарь» (1:1). А вот «Сокол» удалось уверенно переиграть (2:0).

Явно негативно скажется и дисквалификация наставника Андрея Тихонова. Впрочем, вряд ли красноярцы способны запрыгнуть в стыки.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: У команды Тихонова явно что-то разладилось. Да и стыки уже не светят.

Красноярцы уж слишком часто проигрывают — 13 коллизий. Да и 39 пропущенных мячей говорят о проблемах в обороне.

В матче первого круга «Енисей» одолел челнинцев (2:0). К слову, красноярцы перевернули КАМАЗ в двух последних очных встречах.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Красноярцы постараются вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

Челнинцы не пропускали в 2 последних поединках

«Енисей» не побеждал в 2 своих последних матчах

В поединке первого круга победили красноярцы (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.19 и 1.66.

Прогноз: Обе команды уже ни на что не претендуют, но вполне способны выдать яркий поединок.

«Енисей» прекрасно атакует, тогда как челнинцы отлично обороняются, так что паритета избежать не удастся.

Ставка: Ничья за 3.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19