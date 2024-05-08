ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство «Реал» — «Бавария»ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу» Джейдон Санчо и Матс Хуммельс«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 12:39
    • Источник: Дзюба не воспользуется опцией автоматического продления контракта с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Шаповалов проиграет на старте «Мастерса» в Риме?

    Дардери — Шаповалов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Риме 8 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Денис Шаповалов
    Прогноз и ставки на Дардери — Шаповалов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Дардери — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 08 Мая 2024 года
    Luciano Darderi
  • Рим. Мужчины
    •  Luciano Darderi 11:00 Денис Шаповалов Денис Шаповалов
  • Канада
    •

    Дардери

    О Лучано до этого сезона слышали разве что самые внимательные любители тенниса, которые следят в том числе и за событиями на «челленджерах».

    Если что, итальянец совсем скоро дебютирует в топ-50.

    Дардери приехал на домашний «Мастерс» в статусе 54-й ракетки мира. Его главным успехом в этом году пока что остается сенсационная победа на турнире в Кордове.

    После этого 22-летний Дардери выиграл два матча в Сантьяго и дошел до полуфинала в Хьюстоне.

    На «тысячнике» в Мадриде Лучано начал с уверенной победы над Гаэлем Монфисом, после чего проиграл Тейлору Фрицу.

    Все прогнозы на теннис

    В начале мая Дардери успел сыграть на «челленджере» в Кальяри — уступил в полуфинале Мариано Навоне, которому ранее проиграл на старте турнира в Бухаресте.

    Шаповалов

    Денис тем временем по-прежнему находится за пределами первой сотни рейтинга — сейчас он всего лишь 126-й.

    Канадец не лучшим образом начал грунтовый сезон, на на «Мастерсе» в Мадриде ему наконец-то удалось провести несколько классных матчей.

    Прежде чем проиграть Александру Звереву (4:6, 5:7), Шаповалов остановил двух аргентинцев — Факундо Диаса Акосту и Томаса Этчеверри.

    На турнирах в Хьюстоне и Бухаресте бывшая десятая ракетка мира не выиграл ни одного матча.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Также стоит отметить, что ранее Шаповалов несколько раз успешно выступал в Риме — в 2020 году он дошел до полуфинала, а в 2022-м до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.75, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.08.

    Прогноз: Денису достался не самый простой соперник, но ставить против него все равно опасно.

    Скорее всего, итальянец и канадец проведут один из самых напряженных и эмоциональных матчей первого раунда.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Миннен — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тревизан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дэвис — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч АГМК — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Дардери — Шаповалов с коэффициентом 1.92. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалов проиграет на старте «Мастерса» в Риме?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры