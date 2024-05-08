Канадец Денис Шаповалов сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Дардери — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дардери

О Лучано до этого сезона слышали разве что самые внимательные любители тенниса, которые следят в том числе и за событиями на «челленджерах».

Если что, итальянец совсем скоро дебютирует в топ-50.

Дардери приехал на домашний «Мастерс» в статусе 54-й ракетки мира. Его главным успехом в этом году пока что остается сенсационная победа на турнире в Кордове.

После этого 22-летний Дардери выиграл два матча в Сантьяго и дошел до полуфинала в Хьюстоне.

На «тысячнике» в Мадриде Лучано начал с уверенной победы над Гаэлем Монфисом, после чего проиграл Тейлору Фрицу.

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В начале мая Дардери успел сыграть на «челленджере» в Кальяри — уступил в полуфинале Мариано Навоне, которому ранее проиграл на старте турнира в Бухаресте.

Шаповалов

Денис тем временем по-прежнему находится за пределами первой сотни рейтинга — сейчас он всего лишь 126-й.

Канадец не лучшим образом начал грунтовый сезон, на на «Мастерсе» в Мадриде ему наконец-то удалось провести несколько классных матчей.

Прежде чем проиграть Александру Звереву (4:6, 5:7), Шаповалов остановил двух аргентинцев — Факундо Диаса Акосту и Томаса Этчеверри.

На турнирах в Хьюстоне и Бухаресте бывшая десятая ракетка мира не выиграл ни одного матча.

Также стоит отметить, что ранее Шаповалов несколько раз успешно выступал в Риме — в 2020 году он дошел до полуфинала, а в 2022-м до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.75, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: Денису достался не самый простой соперник, но ставить против него все равно опасно.

Скорее всего, итальянец и канадец проведут один из самых напряженных и эмоциональных матчей первого раунда.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.