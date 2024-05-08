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    «Сокол» — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Черноморец» Нв
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    «Черноморец» Новороссийск
    8 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 18:00 мск. «Сокол» — «Черноморец» Нв: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Мая 2024 года
    Сокол
  • Саратов
    •  Сокол 18:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы все еще имеют шансы на спасение. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом команда весьма нечасто побеждает — 7 викторий. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела обидную коллизию. «Сокол» в перестрелке уступил «Химкам» (4:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Вот только пораженческая серия саратовцев выросла до 3 матчей. Да и оборона походит на проходной двор — 51 пропущенный мяч.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Саратовцы явно не преуспевают весной. Да и серия последних неудач психологически подкосила команду.

    Матчи с «моряками» для команды складываются непросто. Из трех очных встреч «Сокол» выиграл и проиграл по разу.

    Очевидно, что «Сокол» постарается преуспеть в атаке. Саратовцам отступать банально некуда, тем паче, в матче с прямым конкурентом.

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» все еще сражаются за выживание в первой лиге. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Черноморец» Нв имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает чуть больше гола за матч: 33 мяча в 30 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова уступила. «Черноморец» Нв дома проиграл «Торпедо» (1:2).

    Причем до того команда не дала себя обыграть махачкалинцам (0:0). Да и выезд в Тюмень завершился мировой (1:1).

    Команда Вадима Гаранина не побеждает уже 5 матчей кряду. Да и опасная зона совсем рядом, хотя весну «моряки» начали ударно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: У команды Гаранина что-то явно разладилось. Не выигрывал «Черноморец» Нв давненько.

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    «Моряки» выиграли всего в 7 матчах первенства. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч: 28 мячей в 30 встречах.

    В матче первого круга «Черноморец» Нв одолел саратовцев (5:3). Да и возвращение в строй креативного Антона Антонова явно поможет гостям.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Моряки» постараются сыграть как можно строже в обороне.

    Статистика для ставок

    • Саратовцы проиграли в 3 последних поединках

    • «Черноморец» Нв не побеждал в 5 своих последних матчах

    • В поединке первого круга победили «моряки» (5:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

    Прогноз: Обе команды сражаются за выживание в «лучшей лиге мира», и явно будут активно атаковать.

    И тем, и другим срочно необходимо набирать очки, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.92

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    Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Черноморец» Нв с коэффициентом 2.22. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
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