«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы все еще имеют шансы на спасение. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
При этом команда весьма нечасто побеждает — 7 викторий. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела обидную коллизию. «Сокол» в перестрелке уступил «Химкам» (4:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Вот только пораженческая серия саратовцев выросла до 3 матчей. Да и оборона походит на проходной двор — 51 пропущенный мяч.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы явно не преуспевают весной. Да и серия последних неудач психологически подкосила команду.
Матчи с «моряками» для команды складываются непросто. Из трех очных встреч «Сокол» выиграл и проиграл по разу.
Очевидно, что «Сокол» постарается преуспеть в атаке. Саратовцам отступать банально некуда, тем паче, в матче с прямым конкурентом.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» все еще сражаются за выживание в первой лиге. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Черноморец» Нв имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает чуть больше гола за матч: 33 мяча в 30 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова уступила. «Черноморец» Нв дома проиграл «Торпедо» (1:2).
Причем до того команда не дала себя обыграть махачкалинцам (0:0). Да и выезд в Тюмень завершился мировой (1:1).
Команда Вадима Гаранина не побеждает уже 5 матчей кряду. Да и опасная зона совсем рядом, хотя весну «моряки» начали ударно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: У команды Гаранина что-то явно разладилось. Не выигрывал «Черноморец» Нв давненько.
«Моряки» выиграли всего в 7 матчах первенства. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч: 28 мячей в 30 встречах.
В матче первого круга «Черноморец» Нв одолел саратовцев (5:3). Да и возвращение в строй креативного Антона Антонова явно поможет гостям.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Моряки» постараются сыграть как можно строже в обороне.
Статистика для ставок
- Саратовцы проиграли в 3 последних поединках
- «Черноморец» Нв не побеждал в 5 своих последних матчах
- В поединке первого круга победили «моряки» (5:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.
- 2.07ПСЖ — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 6.01ПСЖ — Боруссия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды сражаются за выживание в «лучшей лиге мира», и явно будут активно атаковать.
И тем, и другим срочно необходимо набирать очки, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.92