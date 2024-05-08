8 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 18:00 мск. «Сокол» — «Черноморец» Нв: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы все еще имеют шансы на спасение. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом команда весьма нечасто побеждает — 7 викторий. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела обидную коллизию. «Сокол» в перестрелке уступил «Химкам» (4:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Вот только пораженческая серия саратовцев выросла до 3 матчей. Да и оборона походит на проходной двор — 51 пропущенный мяч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Саратовцы явно не преуспевают весной. Да и серия последних неудач психологически подкосила команду.

Матчи с «моряками» для команды складываются непросто. Из трех очных встреч «Сокол» выиграл и проиграл по разу.

Очевидно, что «Сокол» постарается преуспеть в атаке. Саратовцам отступать банально некуда, тем паче, в матче с прямым конкурентом.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» все еще сражаются за выживание в первой лиге. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Черноморец» Нв имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает чуть больше гола за матч: 33 мяча в 30 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда снова уступила. «Черноморец» Нв дома проиграл «Торпедо» (1:2).

Причем до того команда не дала себя обыграть махачкалинцам (0:0). Да и выезд в Тюмень завершился мировой (1:1).

Команда Вадима Гаранина не побеждает уже 5 матчей кряду. Да и опасная зона совсем рядом, хотя весну «моряки» начали ударно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: У команды Гаранина что-то явно разладилось. Не выигрывал «Черноморец» Нв давненько.

«Моряки» выиграли всего в 7 матчах первенства. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч: 28 мячей в 30 встречах.

В матче первого круга «Черноморец» Нв одолел саратовцев (5:3). Да и возвращение в строй креативного Антона Антонова явно поможет гостям.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Моряки» постараются сыграть как можно строже в обороне.

Статистика для ставок

Саратовцы проиграли в 3 последних поединках

«Черноморец» Нв не побеждал в 5 своих последних матчах

В поединке первого круга победили «моряки» (5:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сокол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

Прогноз: Обе команды сражаются за выживание в «лучшей лиге мира», и явно будут активно атаковать.

И тем, и другим срочно необходимо набирать очки, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.92