«Ростов» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет в воскресенье, 16 апреля, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Команда из Ростова-на-Дону продолжает удивлять в текущем сезоне. Ростовчане в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе «желто-синих» 45 очков.

Подопечные Валерия Карпина все еще претендуют на чемпионство. Они отстают от лидирующего «Зенита» на девять пунктов. Вслед за ФК «Ростов» расположились «Спартак», который отстает на три очка, и ЦСКА, отстающий на четыре балла.

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Думается, что главной задачей ростовчан является остаться в тройке. Любые медали будут для команды грандиозным успехом. Также недавно коллектив из Ростова-на-Дону вылетел из Кубка России, уступив в серии пенальти «Краснодару».

Календарь и таблица РПЛ

В последней игре «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2), а до этого команда Карпина переиграла «Торпедо» (2:1), «Химки» (1:0) и «Пари НН» (2:1).

«Зенит»

Питерцы продолжают уверенно идти к своему пятому подряд чемпионству. «Зенитчики» в настоящий момент лидируют в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда из Санкт-Петербурга имеет на своем счету 54 очка.

«Сине-бело-голубые» на девять баллов опережают второй «Ростов» и лишь какое-то чудо может помешать команде с берегов Невы стать чемпионов. Также «Зенит» на 12 пунктов опережает «Спартак» и на 13 — ЦСКА.

Разница забитых и пропущенных мячей у подопечных Сергея Семака — 57:11. Питерцы уже давно вылетели из Кубка России, поэтому полностью сосредоточены на первенстве страны.

В последней игре «Зенит» на выезде переиграл «Локомотив» (2:1), а до этого в родных стенах взял верх над «Уралом» (2:0). Лишь перед этим команда из Санкт-Петербурга уступила московскому ЦСКА (0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом гостей. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.55.

На викторию «Ростова» дают коэффициент 5.90, ничья оценена в 4.20.

«Ростов» уже неоднократно удивлял в этом сезоне, поэтому поставим, что он продолжит это делать и сможет сыграть вничью с «Зенитом».

Также поставим на то, что обе команды смогут в этом противостоянии забить.