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    Обгонит ли «Реймс» «Ренн»?

    «Ренн» — «Реймс». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Лига 1, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Реймс»
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    «Реймс» находится на восьмом месте
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:00 мск. «Ренн» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Апреля 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 18:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    Бретонцы нынешний чемпионат проводят на привычном для себя уровне. Ныне «Ренн» находится на шестом месте в таблице.

    Зато оборона команды привычно монолитна. В 30 турах бретонцы пропустили 33 мяча, что совсем чуть больше гола за матч.

    Коэффициенты матча Ренн — Реймс

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    Зато минувший тур принес команде разочарование. Клуб на выезде уступил «Лиону» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних двух поединках коллектив проиграл, а в пяти последних — трижды, так что его форма оставляет желать лучшего.

    «Реймс»

    Команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. На текущий момент «Реймс» находится на восьмом месте.

    Отставание от искомой 5-й позиции составляет пять очков. Да и с ничьими команда явно переусердствовала — 14 паритетов.

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  • 08/04/2023

    • В минувшем туре «Реймс» снова довольствовался ничьей. На своем поле команда разошлась мировой с «Брестом» (1:1).

    Коллектив набрал великолепную форму, ведь проиграл только раз в восьми последних поединках при пяти победах и двух ничьих, а значит вполне способен увезти домой один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,23. Успех «Реймса» оценивается в 3,20, ничья — в 3,57.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,11.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов 1,96, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

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    «Ренн» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Обгонит ли «Реймс» «Ренн»?
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