«Ренн»
Бретонцы нынешний чемпионат проводят на привычном для себя уровне. Ныне «Ренн» находится на шестом месте в таблице.
Зато оборона команды привычно монолитна. В 30 турах бретонцы пропустили 33 мяча, что совсем чуть больше гола за матч.
Коэффициенты матча Ренн — Реймс
Зато минувший тур принес команде разочарование. Клуб на выезде уступил «Лиону» (1:3).
В последних двух поединках коллектив проиграл, а в пяти последних — трижды, так что его форма оставляет желать лучшего.
«Реймс»
Команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. На текущий момент «Реймс» находится на восьмом месте.
Отставание от искомой 5-й позиции составляет пять очков. Да и с ничьими команда явно переусердствовала — 14 паритетов.
В минувшем туре «Реймс» снова довольствовался ничьей. На своем поле команда разошлась мировой с «Брестом» (1:1).
Коллектив набрал великолепную форму, ведь проиграл только раз в восьми последних поединках при пяти победах и двух ничьих, а значит вполне способен увезти домой один балл.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,23. Успех «Реймса» оценивается в 3,20, ничья — в 3,57.
В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,11.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов 1,96, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.