«Ренн» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:00 мск. «Ренн» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Бретонцы нынешний чемпионат проводят на привычном для себя уровне. Ныне «Ренн» находится на шестом месте в таблице.

Зато оборона команды привычно монолитна. В 30 турах бретонцы пропустили 33 мяча, что совсем чуть больше гола за матч.

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Зато минувший тур принес команде разочарование. Клуб на выезде уступил «Лиону» (1:3).

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В последних двух поединках коллектив проиграл, а в пяти последних — трижды, так что его форма оставляет желать лучшего.

«Реймс»

Команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. На текущий момент «Реймс» находится на восьмом месте.

Отставание от искомой 5-й позиции составляет пять очков. Да и с ничьими команда явно переусердствовала — 14 паритетов.

В минувшем туре «Реймс» снова довольствовался ничьей. На своем поле команда разошлась мировой с «Брестом» (1:1).

Коллектив набрал великолепную форму, ведь проиграл только раз в восьми последних поединках при пяти победах и двух ничьих, а значит вполне способен увезти домой один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 2,23. Успех «Реймса» оценивается в 3,20, ничья — в 3,57.

В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,11.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов 1,96, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.