«Халл Сити»
Команда находится на низком для себя 17-м месте в турнирной таблице. Более того, «Халл Сити» лишь недавно выбрался из подвала таблицы.
А вот с поражениями у «Тигров» явный перебор. В 40 сыгранных поединках команда 15 раз терпела неудачи.
Коэффициенты матча Халл Сити — Миллуолл
Свой последний поединок команда провела феерично, хотя и не выиграла. Клуб на выезде не сумел переиграть «Сандерленд» (4:4).
Пять последних матчей крялу коллектив не знает побед при четырех ничьих и одном поражении, так что демонстрирует не лучшую форму.
«Миллуолл»
Команда борется за повышение в классе. Сейчас «Львы» находятся на пятом месте в турнирной таблице, а это зона плей-офф за выход в АПЛ.
Правда, отрыв «Миллуолла» от седьмого места составляет всего два очка, поэтому поражение в грядущей игре может привести к потери позиции в зоне плей-офф.
В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. На своем поле коллектив расписал мировую с «Лутон Таун» (0:0).
В трех последних матчах коллектив не знает побед без единого забитого мяча при двух ничьих, так что находится в слабой форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Бристоль Сити» оценивается в 3,56, ничья — в 3,60.
В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.
Еще один вариант ставки — «Халл Сити» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,39, ведь в трех последних матчах хозяева не проигрывали, и в двух из них было забито больше 1,5 голов.