ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок Фрэнк ЛэмпардТренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ
  • 00:00
    • «Реал» сенсационно уступил «Вильярреалу»
  • 23:54
    • Гол и ассист Месси принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»
    Все новости спорта

    Удержится ли «Миллуолл» в зоне плей-офф?

    «Халл Сити» — «Миллуолл». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Халл Сити Прогнозы на Миллуолл
    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Миллуолл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миллуолл» идет на 5-м месте
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Миллуолл» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Халл Сити» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2023 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 17:00 Миллуолл Миллуолл
  • Лондон
    •

    «Халл Сити»

    Команда находится на низком для себя 17-м месте в турнирной таблице. Более того, «Халл Сити» лишь недавно выбрался из подвала таблицы.

    А вот с поражениями у «Тигров» явный перебор. В 40 сыгранных поединках команда 15 раз терпела неудачи.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Миллуолл

    1X2Новым игрокам
  • 3.153.102.40Фрибет$40
    •

    Свой последний поединок команда провела феерично, хотя и не выиграла. Клуб на выезде не сумел переиграть «Сандерленд» (4:4).

    Все прогнозы на футбол

    Пять последних матчей крялу коллектив не знает побед при четырех ничьих и одном поражении, так что демонстрирует не лучшую форму.

    «Миллуолл»

    Команда борется за повышение в классе. Сейчас «Львы» находятся на пятом месте в турнирной таблице, а это зона плей-офф за выход в АПЛ.

    Правда, отрыв «Миллуолла» от седьмого места составляет всего два очка, поэтому поражение в грядущей игре может привести к потери позиции в зоне плей-офф.

  • Тренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду
  • Реакция английских СМИ на поражение лондонского клуба на «Молине»
  • Вчера

    • В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. На своем поле коллектив расписал мировую с «Лутон Таун» (0:0).

    В трех последних матчах коллектив не знает побед без единого забитого мяча при двух ничьих, так что находится в слабой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Бристоль Сити» оценивается в 3,56, ничья — в 3,60.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Халл Сити» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,39, ведь в трех последних матчах хозяева не проигрывали, и в двух из них было забито больше 1,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Уотерсон — Пинейро
  • Бокс
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Гастелум — Кертис
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Стивенсон — Есино
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фонт — Янез
  • Бокс
  • Сегодня в 06:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Масвидаль — Бернс
  • Бокс
  • Сегодня в 07:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Адесанья — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 07:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чорич — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вальядолид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Халл Сити» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Миллуолл» в зоне плей-офф?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры