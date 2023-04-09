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    «Сочи» снова проиграет «Крыльям»?

    «Сочи» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат России 9 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Крылья Советов»
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    «Сочи» не смог набрать очки лишь в одном домашнем матче РПЛ
    «Сочи» сыграет на своем поле против самарских «Крыльев Советов» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 14:00 мск. «Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Апреля 2023 года

    «Сочи»

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 31 очко.

    Перед мартовской паузы сочинцы провели два ужасных матча. Сначала команда Бердыева уступила с разгромным счетом «Оренбургу» (0:4), а потом — «Факелу» (0:3).

    Коэффициенты матча Сочи — Крылья Советов

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    Разумеется, для Бердыева это стало настоящим потрясением, но, судя по недавней встрече с «Динамо», во время перерыва ему удалось решить некоторые проблемы.

    Южане одержали гостевую победу над «Динамо» (0:2), несмотря на то, что уже в середине первого тайма остались в меньшинстве.

    Как ни странно, оба гола «Сочи» забил уже после перерыва, воспользовавшись грубыми ошибками столичного клуба.

    В текущем чемпионате «Сочи» не смог набрать очки лишь в одном домашнем матче. Исключением стала мартовская встреча с «Оренбургом».

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» тем временем находятся на 12-й строчке, набрав в 21 матче 21 очко.

    Ранее на этой неделе самарский клуб проиграл на выезде ЦСКА (0:1) в Кубке России.

    Безвыигрышная серия «Крыльев» составляет уже семь матчей (четыре поражения и три ничьи). На этом отрезке команда Игоря Осинькина забила лишь четыре мяча.

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    В четырех весенних матчах Премьер-лиги «Крылья» набрали одно очко. В конце прошлой неделе самарцы сыграли вничью с «Оренбургом».

    «Крылья» проиграли пять из шести предыдущих матчей на выезде в рамках РПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Сочи» в этом матче можно поставить за 2.14, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Крыльев Советов» — за 3.28.

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    У «Сочи» остались не самые приятные воспоминания после трех предыдущих матчей с «Крыльями». Как ни странно, во всех случаях победу одержала самарская команда.

    И не факт, что сочинцы возьмут реванш. Вполне вероятно, что недавняя победа над «Динамо» — всего лишь приятное стечение обстоятельств. Пока что «Сочи» Бердыева не впечатляет.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.09.

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    «Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. «Сочи» снова проиграет «Крыльям»?
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