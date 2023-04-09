«Сочи»
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 21 матче 31 очко.
Перед мартовской паузы сочинцы провели два ужасных матча. Сначала команда Бердыева уступила с разгромным счетом «Оренбургу» (0:4), а потом — «Факелу» (0:3).
Коэффициенты матча Сочи — Крылья Советов
Разумеется, для Бердыева это стало настоящим потрясением, но, судя по недавней встрече с «Динамо», во время перерыва ему удалось решить некоторые проблемы.
Южане одержали гостевую победу над «Динамо» (0:2), несмотря на то, что уже в середине первого тайма остались в меньшинстве.
Как ни странно, оба гола «Сочи» забил уже после перерыва, воспользовавшись грубыми ошибками столичного клуба.
В текущем чемпионате «Сочи» не смог набрать очки лишь в одном домашнем матче. Исключением стала мартовская встреча с «Оренбургом».
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» тем временем находятся на 12-й строчке, набрав в 21 матче 21 очко.
Ранее на этой неделе самарский клуб проиграл на выезде ЦСКА (0:1) в Кубке России.
Безвыигрышная серия «Крыльев» составляет уже семь матчей (четыре поражения и три ничьи). На этом отрезке команда Игоря Осинькина забила лишь четыре мяча.
В четырех весенних матчах Премьер-лиги «Крылья» набрали одно очко. В конце прошлой неделе самарцы сыграли вничью с «Оренбургом».
«Крылья» проиграли пять из шести предыдущих матчей на выезде в рамках РПЛ.
Прогноз и ставка
На «Сочи» в этом матче можно поставить за 2.14, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Крыльев Советов» — за 3.28.
У «Сочи» остались не самые приятные воспоминания после трех предыдущих матчей с «Крыльями». Как ни странно, во всех случаях победу одержала самарская команда.
И не факт, что сочинцы возьмут реванш. Вполне вероятно, что недавняя победа над «Динамо» — всего лишь приятное стечение обстоятельств. Пока что «Сочи» Бердыева не впечатляет.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.09.