Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23

Нормальные модели лица

Орельен Чуамени в FIFA (слева) и eFootball (справа) YouTube Vapex Karma

Фейс футболистов — один из компонентов, в котором конкурент от Konami переплюнул FIFA . Причем убогие лица получают далеко не ноунеймы, а вполне себе топ-игроки.

Так, Орельен Чуамени и Эдуарду Камавинга застряли в своих образах дореаловского этапа, лук Дарвина Нуньеса пришлось допиливать в пятом+ по хронологии патче, а глаза Антуана Гризманна по-прежнему выпучены за пределы орбиты. Лицевые экспрессии также моментами смотрятся мультяшно и нередко подбешивают при праздновании голов.

Правильная кат-сцена Суперкубка УЕФА

Суперкубок УЕФА в FIFA 23 YouTube Vapex Karma

Суперкубок УЕФА — сочное начало европейского клубного сезона. Трудно представить футсим от EA без него. Однако в преддверии цифрового матча резко бросается в глаза жирный недочет, остающийся актуальным в последних частях FIFA. При выходе команд на поле соперники не презентуют свои титулы.

Традиционно победитель Лиги чемпионов и обладатель Лиги Европы выставляют трофеи, между которыми красуется третий кубок. Разработчики же эту деталь нагло игнорируют, что каждый год выводит из себя комьюнити.

Присутствие VAR

Система определения гола в FIFA YouTube Vapex Karma

С технической точки зрения VAR в футисме лишний. Так в свое время говорили в самом издательстве. Однако внедрение телесудьи стало бы шикарным дополнением к реализму , учитывая графические мощности текущих версий консолей.

В комментариях, представленных в роликах Ютуб-канала Vapex Karma, юзеры просят запилить VAR-сцены хотя бы в офлайн модах, при этом многие не против, чтобы рефери порой принимали спорные решения, воссоздавая скандальные эпизоды АПЛ или будни Ла Лиги.

Играбельный арбитр

Рефери в FIFA 23 YouTube Vapex Karma

Еще один трендовый фидбэк в Ютубе среди фиферов. Геймеры больше не хотят рубиться командами, они намерены восстанавливать справедливость на поле с помощью судьи.

Играть за арбитра можно было бы в специальном режиме, который в простонародье прозвали ‘Referee Career Mode’. Фича идеально вписалась бы в офлайн. К примеру, в приватные турниры с друзьями. Сама по себе идея свежая. Более того, у нее нет больших аналогов. Но едва ли EA станет заморачиваться над подобной модификацией.

Кат-сцены с массовыми стычками

Кат-сцена со стычкой игроков в PES YouTube Vapex Karma

Моментами в FIFA возникают ситуации, когда матч (особенно в онлайне) накаляется до предела. Но при этом его событийность разбавляется банальным свистками и плюшевыми кадрами понурых игроков. Со временем наблюдать за этим становится скучно.

Если говорить о массовых стычках в футсимах, то сразу вспоминается PES начала десятых, где Konami не ленилась выгружать эпизоды массовых перепалок на поле. В текущих же версиях FIFA этого нет. В условном Класико или матче уровня «Марсель» — ПСЖ лютой рубки порой и не хватает.

Комната трофеев

Rонцепт комнаты для трофеев Reddit @Gemini_Quen9914

«Сделал концепт комнаты для трофеев для моего текущего режима карьеры. Перехожу к 6-му сезону. Начал с “Брайтона” (4 сезона), перешел в “Байер” (нынешняя команда) и нынешний тренер сборной Англии», — пишет пользователь Reddit FifaCareers.

Отсутствие комнаты трофеев — еще один раздражитель для фиферов. По сети летают любительские макеты кубковых румов, но официально разработчики не спешат баловать онлайн-коучей визуальным оформлением их достижений.

Ретро-матчи

Ретро-матч YouTube Vapex Karma

Ретро-матчи — это больше о прихотях. Без визуалки в стиле 60-х, 70-х и более поздних эпох юзеры проживут, но само присутствие такого мода стало бы атомным дополнением . Влететь в атмосферу коротких трусов, тематических табло, газона, перемешанного с грязью, и стилевыми воротами согласились бы многие.

Апгрейд режима карьеры

Режима карьеры YouTube Vapex Karma

Гуляющих в соцсетях пользовательских пожеланий по поводу Career Mode можно влегкую собрать на пару подборок, но основной фидбэк-список состоит из трех сторон. Первая — более адекватные игровые цели .

Геймерам надоели побочные задачи, из-за которых их дальнейшее развитие прекращается, поскольку он проигнорировал второстепенный квест. «Я выиграл 4 титула за сезон, но был уволен, так как не пригласил в команду 3 азиатских игроков», — приводит пример пользователь Ютуба Meliodas.

Второе изменение, которое просится в режим карьеры — тренировочные матчи в процессе подготовки команды. При этом ради максимального реализма EA стоит сделать так, чтобы во время таких игр футболисты могли случайно получить травму.

Еще одно популярное предлагаемое решение — возможность проводить матчи и тренировки с молодежной командой академии. Но тут создателям футсима придется допиливать составы.

Более широкое взаимодействие с агентом

Созданный игрок в режиме карьеры YouTube Vapex Karma

От агентов в режиме карьеры хочется два новых интерактивных компонента. Игра должна позволить топ-футболистам больше взаимодействовать со своими представителями, обсуждая варианты для продолжения карьеры. Как только спортсмен достигает уровня футбольной суперзвезды, его трудно перевести в новый клуб.

Вдогонку разработчикам стоит кинуть взор на трансферы. Так, в EA Sports FC тепло поприветствуют улучшенную систему поступления предложений для перехода. Когда дело с продвижением карьеры доходит до грусти, очень раздражает постоянно просить, чтобы клуб включил игрока в список для продажи.

Расширение английского ростера

Английские команды в FIFA 23 YouTube Vapex Karma

На регулярной основе FIFA влетает в ежемесячные чарты продаж в Великобритании и нередко их возглавляет. Именно оттуда летят просьбы расширить количество лиг.

Да, в футсиме присутствуют четыре чемпионата одной лишь Англии, но юзерам хочется увидеть The Vanarama National League — второй дивизион Национальной лиги. С этой целью каждый год создаются интернет-петиции и текстовые атаки в сторону EA, однако пока разработчики не хотят погружаться настолько глубоко в полупрофессиональную среду.