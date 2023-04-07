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    Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23

    С такими пожеланиями футсим улетит в космос

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    Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23 «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей Леандро ТроссардТроссард против Мудрика: Запасной план «Арсенала» превзошел мегатрансфер «Челси»
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    Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC
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    Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC
    Совсем недавно Electronic Arts раскрыла первые детали о новом симуляторе EA Sports FC, который отправит на покой легендарную франшизу FIFA. Игру пообещали сделать символом «новшеств и перемен», а основные подробности разработчики раскроют в июле. При этом в интернете фиферы уже делятся мыслями о том, какие дополнения сделают футсим идеальным.

    Нормальные модели лица

    Орельен Чуамени в FIFA (слева) и eFootball (справа)
    YouTube Vapex Karma

    Фейс футболистов — один из компонентов, в котором конкурент от Konami переплюнул FIFA. Причем убогие лица получают далеко не ноунеймы, а вполне себе топ-игроки.

    Так, Орельен Чуамени и Эдуарду Камавинга застряли в своих образах дореаловского этапа, лук Дарвина Нуньеса пришлось допиливать в пятом+ по хронологии патче, а глаза Антуана Гризманна по-прежнему выпучены за пределы орбиты. Лицевые экспрессии также моментами смотрятся мультяшно и нередко подбешивают при праздновании голов.

    Правильная кат-сцена Суперкубка УЕФА

    Суперкубок УЕФА в FIFA 23
    YouTube Vapex Karma

    Суперкубок УЕФА — сочное начало европейского клубного сезона. Трудно представить футсим от EA без него. Однако в преддверии цифрового матча резко бросается в глаза жирный недочет, остающийся актуальным в последних частях FIFA. При выходе команд на поле соперники не презентуют свои титулы.

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    • Традиционно победитель Лиги чемпионов и обладатель Лиги Европы выставляют трофеи, между которыми красуется третий кубок. Разработчики же эту деталь нагло игнорируют, что каждый год выводит из себя комьюнити.

    Присутствие VAR

    Система определения гола в FIFA
    YouTube Vapex Karma

    С технической точки зрения VAR в футисме лишний. Так в свое время говорили в самом издательстве. Однако внедрение телесудьи стало бы шикарным дополнением к реализму, учитывая графические мощности текущих версий консолей.

    В комментариях, представленных в роликах Ютуб-канала Vapex Karma, юзеры просят запилить VAR-сцены хотя бы в офлайн модах, при этом многие не против, чтобы рефери порой принимали спорные решения, воссоздавая скандальные эпизоды АПЛ или будни Ла Лиги.

    Играбельный арбитр

    Рефери в FIFA 23
    YouTube Vapex Karma

    Еще один трендовый фидбэк в Ютубе среди фиферов. Геймеры больше не хотят рубиться командами, они намерены восстанавливать справедливость на поле с помощью судьи.

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    • Играть за арбитра можно было бы в специальном режиме, который в простонародье прозвали ‘Referee Career Mode’. Фича идеально вписалась бы в офлайн. К примеру, в приватные турниры с друзьями. Сама по себе идея свежая. Более того, у нее нет больших аналогов. Но едва ли EA станет заморачиваться над подобной модификацией.

    Кат-сцены с массовыми стычками

    Кат-сцена со стычкой игроков в PES
    YouTube Vapex Karma

    Моментами в FIFA возникают ситуации, когда матч (особенно в онлайне) накаляется до предела. Но при этом его событийность разбавляется банальным свистками и плюшевыми кадрами понурых игроков. Со временем наблюдать за этим становится скучно.

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  • 16/03/2023

    • Если говорить о массовых стычках в футсимах, то сразу вспоминается PES начала десятых, где Konami не ленилась выгружать эпизоды массовых перепалок на поле. В текущих же версиях FIFA этого нет. В условном Класико или матче уровня «Марсель» — ПСЖ лютой рубки порой и не хватает.

    Комната трофеев

    Rонцепт комнаты для трофеев
    Reddit @Gemini_Quen9914

    «Сделал концепт комнаты для трофеев для моего текущего режима карьеры. Перехожу к 6-му сезону. Начал с “Брайтона” (4 сезона), перешел в “Байер” (нынешняя команда) и нынешний тренер сборной Англии», — пишет пользователь Reddit FifaCareers.

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    • Отсутствие комнаты трофеев — еще один раздражитель для фиферов. По сети летают любительские макеты кубковых румов, но официально разработчики не спешат баловать онлайн-коучей визуальным оформлением их достижений.

    Ретро-матчи

    Ретро-матч
    YouTube Vapex Karma

    Ретро-матчи — это больше о прихотях. Без визуалки в стиле 60-х, 70-х и более поздних эпох юзеры проживут, но само присутствие такого мода стало бы атомным дополнением. Влететь в атмосферу коротких трусов, тематических табло, газона, перемешанного с грязью, и стилевыми воротами согласились бы многие.

    Апгрейд режима карьеры

    Режима карьеры
    YouTube Vapex Karma

    Гуляющих в соцсетях пользовательских пожеланий по поводу Career Mode можно влегкую собрать на пару подборок, но основной фидбэк-список состоит из трех сторон. Первая — более адекватные игровые цели.

    Геймерам надоели побочные задачи, из-за которых их дальнейшее развитие прекращается, поскольку он проигнорировал второстепенный квест. «Я выиграл 4 титула за сезон, но был уволен, так как не пригласил в команду 3 азиатских игроков», — приводит пример пользователь Ютуба Meliodas.

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    • Второе изменение, которое просится в режим карьеры — тренировочные матчи в процессе подготовки команды. При этом ради максимального реализма EA стоит сделать так, чтобы во время таких игр футболисты могли случайно получить травму.

    Еще одно популярное предлагаемое решение — возможность проводить матчи и тренировки с молодежной командой академии. Но тут создателям футсима придется допиливать составы.

    Более широкое взаимодействие с агентом

    Созданный игрок в режиме карьеры
    YouTube Vapex Karma

    От агентов в режиме карьеры хочется два новых интерактивных компонента. Игра должна позволить топ-футболистам больше взаимодействовать со своими представителями, обсуждая варианты для продолжения карьеры. Как только спортсмен достигает уровня футбольной суперзвезды, его трудно перевести в новый клуб.

    Вдогонку разработчикам стоит кинуть взор на трансферы. Так, в EA Sports FC тепло поприветствуют улучшенную систему поступления предложений для перехода. Когда дело с продвижением карьеры доходит до грусти, очень раздражает постоянно просить, чтобы клуб включил игрока в список для продажи.

    Расширение английского ростера

    Английские команды в FIFA 23
    YouTube Vapex Karma

    На регулярной основе FIFA влетает в ежемесячные чарты продаж в Великобритании и нередко их возглавляет. Именно оттуда летят просьбы расширить количество лиг.

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    • Да, в футсиме присутствуют четыре чемпионата одной лишь Англии, но юзерам хочется увидеть The Vanarama National League — второй дивизион Национальной лиги. С этой целью каждый год создаются интернет-петиции и текстовые атаки в сторону EA, однако пока разработчики не хотят погружаться настолько глубоко в полупрофессиональную среду.

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