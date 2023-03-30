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    UFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео

    Допиливать до совершенства придется долго

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    UFL
    В поэтапном процессе разработки прорывного футбольного симулятора UFL студия Strikerz дошла до первой презентации геймплея. В видео попала часть матча рандомных команд, а сами кадры были взяты из январской альфа-версии игры.
    В вечную гонку FIFA и eFootball вклинилась независимая белорусская студия Strikerz Inc, которая планирует качнуть рынок футбольных симуляторов игрой UFL. Проект обещают сделать бесплатным, а его основным режимом будет создание команды для онлайновых соревнований и продвижения по дивизионам.

    Одним из главных амбассадоров игры стал Криштиану Роналду, а сам релиз футсима приходилось переносить, чтобы добить до кристальной чистоты. Уйдя с радаров медиаполя на пару месяцев, ребята из Strikerz Inc вернулись к сообществу с целью презентовать геймплей.

    На свой YouTube-канал студия выгрузила 8-минутный ролик, который был записан в январе, когда симулятор торчал в альфа-версии. В таймлайн видео вместили второй тайм зарубы случайных команд в режиме 1v1.

    Геймплей UFL

    Перед стартом демонстрации разработчики подчеркнули, что игра по-прежнему полируется. Однако из увиденного уже можно сделать определенные выводы. Конечно, со сноской на альфа-версию проекта.

    Сырая система коротких пасов

    Здорово, что в Strikerz Inc сразу предупредили о полировке игры. Пасы в UFL еще нужно доводить до разумного. В показанном ролике короткие передачи напоминают механику игры на мобильных устройствах с мучительным тапом по экрану: в периоды быстрой перепасовки футболисты делают кривые движения, а сам мяч эпизодически проскакивает сквозь текстуры, создавая иллюзию зависания над газоном. Намного лучше в симуляторе работают передачи вразрез и длинные пасы. К ним ноль претензий.

    Хороший контроль мяча

    Несмотря на все еще хилые короткие пасы, сам контроль сделали достойно. Команды здорово держат мяч и могут устраивать затяжные перепасовки или рисовать комбинации. Кажется, каждый адресат без проблем получает мяч, соответствуя задумке управляющего. В той же FIFA 23 делать это без душевных криков трудно: там игра любит придумывать свои направления и игнорировать решения юзера.

    Аркадные движения и минимум физической борьбы

    Возможно, когда в UFL допилят всевозможные тактические гибкости, обе эти проблемы сами собой растворятся, но пока командные мувы смахивают на Football Manager. Но там ведь физика выполняет второстепенную роль, а здесь речь о симуляторе. Перемещение игроков в данный момент выглядит стадным, футболистам не хватает индивидуальности. Причем это бросается в глаза и во время развития атак, и при откате в оборону.

    Движения игроков в UFL
    YouTube UFL

    При этом в альфа-версии UFL не показали борьбу. Защитная линия выглядит слишком фанерно, а нападающие топорно влетают в штрафную и создают опасный эпизод/гол. Видимо, в футсиме по-прежнему нет вариантов настройки обороны, так как даже банальная подстраховка на флангах в видео не мелькает.

    Графика, напоминающая праймовый PES

    Эх, Pro Evolution Soccer, за что тебя прикончили в Konami? В лучшие годы культовая франшиза PES легко давала пощечину графике FIFA. Топовая предматчевая картинка, суперкрутые модели стадионов, шикарно воссозданные футболисты (включая пользовательские моды) и радующий глаз газон. Вероятно, к этому сейчас стремятся творцы UFL.

    В геймплейное видео влетел дневной матч. В обзор вошла шикарная поляна неизвестной арены. Травяное покрытие и тени на нем выглядят сочно, на нем точно хочется катнуть пару матчей, не переключаясь на вечерний режим. В той же FIFA или актуальной версии eFootball смотреть на дневное поле без мема «глаза-блендер» невозможно.

    Напомним, что сам симулятор конструируют на движке Unreal Engine. И как только графика дойдет до кондиции, да еще и будет залита на PS5 и Xbox Series, игра сможет перелететь через конкурентов.

    Технические срезки — преимущество UFL

    Ошибки при пасах, срыв мяча при попытке удара или какой-нибудь мудреный и по умолчанию неточный навес — обязательные компоненты офлайнового футбола. Но кажется, в его виртуальной вариации подобные вещи минимизируются, чтобы геймпады игроков были целее, а мониторы не пробивались кулаком. Моментами в FIFA залетает лютейшая дичь или доходит передача, у которой на улице не было бы шансов прибыть к месту назначения.

    Промах после выгодного момента
    YouTube UFL

    В UFL, вероятно, разработчики накрутят реализм за счет добавления набора технического брака футболистов. В геймплее показали естественные неточные передачи, промахи с сочных голевых позиций и максимально кривые удары в десятке метров от цели. Ну ведь во многих матчах по тв все это присутствует, чем игра хуже?

    Поведение судьи

    Странный судья в UFL
    YouTube UFL

    Или реф воссоздан по мотивам «Изгоняющего дьявола» и может вертеть головой на 360 градусов, или это недоработанный глитч, но судья в геймплейном видео практически не двигается и не смотрит в сторону игроков с мячом. Если хороший арбитр должен быть незаметен в матче, то этот вообще идеален. Такая анимация выглядит комично, но в фулл-версии игры недочет должны исправить.

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