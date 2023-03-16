eFootball 2023: топ-5 идей, которые нужно реализовать в режимах

С момента ребрендинга футсима набор бесконечных патчей прокачал текстуры и подтянул графику, но оставил пустой оболочку, в которой нет нормального контента. Однако скоро в eFootball 2023 вернутся внутриигровые режимы, призванные вытащить игру из раздела «Умирающие франшизы». Как не облажаться и с ними? Есть пять вариантов.

Современные кат-сцены

Раздевалка «Милана» в eFootball PS Store

Даже в праймовой версии Pro Evolution Soccer режим «Мастер-лига» был беден на околофутбольные эпизоды. Как это было: нелепый вид коуча на прессухе и однотипное его поведение, скриптовые движения боссов в офисе и неплохие, но быстро надоедающие предматчевые включения.

Однако то была игра прошлого поколения. Теперь, когда eFootball имеет поддержку консолей PS5 и Xbox Series с их мощным техническим потенциалом, у ребят из Konami, кажется, нет другого варианта, кроме как выдать хороший нарратив, который на регулярной основе будет разбавлять Match Day-будни. Оправданий от студии больше никто не потерпит, ведь за загрузку режима придется платить.

Подробная тактика

«Арсенал» в eFootball Steam

Еще одна слабая сторона современной eFootball. В нынешней версии симулятора футбольным гикам ловить нечего. Набор тактических стилей там максимально ущербный. Учитывая, что «Мастер-лига» — традиционно длительный процесс, в котором команда будет испытывать подъемы и спады, игровую механику своих виртуальных подопечных придется корректировать.

В обновленном режиме Konami обязана выкатить не только возможность менять схемы, но и фичу детального редактирования. Еще один плюс такой прокачки — повышение уровня сложности . Коучам на постоянной основе нужно будет совершенствовать и правильно применять тактику в зависимости от соперника, турнира, формы и задач на определенных отрезках сезона.

Система скаутинга

«Наполи» в eFootball Steam

У двух основных конкурентов eFootball подбор молодых игроков на перспективу в течение последних лет стал неотъемлемой частью. Ну, с реальным футболом сейчас такая же история. В футсимах геймеры ищут игроков высокого уровня в расцвете сил либо делают упор на подрастающих многообещающих звездочек.

Чтобы в eFootball все работало как следует, Konami даже не нужно ничего придумывать, схему уже давно изобрели. Достаточно втиснуть в движок процесс, в котором представители выбранного клуба будут всплывать в игре с подробными отчетами , раскрывающими тонны информации.

Ограничиваться стандартным набором вроде возраста или рейтинга, как это было в PES, уже не прокатит. Отчет должен подчеркивать другие характеристики, включая личность игрока и то, как он взаимодействует с командой. Готов ли он разрывать в режиме Эрлинга Холанна или есть шанс закиснуть, повторив путь Луки Йовича. Кто-то еще помнит мадридского киллера?

Рандомный внешний вид и имя футболиста при «регене»

Неймар в eFootball Steam

Одной из визитных карточек прошлых режимов PES было возвращение вышедших на пенсию футболистов в игру. К примеру, Лео Месси, Криш или Златан могут уйти на заслуженный величественный отдых после сезона 2025/26 (все условно). Тогда эти легенды исчезают из сохранения eFootball и респавнятся в образе молодой звезды с огромным потенциалом .

В ходе процесса скаутинга такой «реген» ищется максимально легко. Игроки сохраняют ту же национальность, внешний вид и имена, но имеют стату, которая в будущем будет прокачиваться в стероидном темпе. Чтобы усложнить процесс своеобразного самочитерства, разработчикам было бы неплохо все это переиначить.

Улучшенный и расширенный режим редактирования

Неймар и Месси в eFootball Steam

В версиях Pro Evolution пользователи могли кастомизировать формы и лого созданного клуба. Неплохо, но, опять же, по современным возможностям бедно. В жесткой конкуренции Konami придется предложить больше.