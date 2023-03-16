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    eFootball 2023: топ-5 идей, которые нужно реализовать в режимах

    У убийцы PES все по-прежнему сыро

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    Лео Месси в eFootball 2023
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    Лео Месси в eFootball 2023
    С момента ребрендинга футсима набор бесконечных патчей прокачал текстуры и подтянул графику, но оставил пустой оболочку, в которой нет нормального контента. Однако скоро в eFootball 2023 вернутся внутриигровые режимы, призванные вытащить игру из раздела «Умирающие франшизы». Как не облажаться и с ними? Есть пять вариантов.

    Современные кат-сцены

    Раздевалка «Милана» в eFootball
    PS Store

    Даже в праймовой версии Pro Evolution Soccer режим «Мастер-лига» был беден на околофутбольные эпизоды. Как это было: нелепый вид коуча на прессухе и однотипное его поведение, скриптовые движения боссов в офисе и неплохие, но быстро надоедающие предматчевые включения.

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    • Однако то была игра прошлого поколения. Теперь, когда eFootball имеет поддержку консолей PS5 и Xbox Series с их мощным техническим потенциалом, у ребят из Konami, кажется, нет другого варианта, кроме как выдать хороший нарратив, который на регулярной основе будет разбавлять Match Day-будни. Оправданий от студии больше никто не потерпит, ведь за загрузку режима придется платить.

    Подробная тактика

    «Арсенал» в eFootball
    Steam

    Еще одна слабая сторона современной eFootball. В нынешней версии симулятора футбольным гикам ловить нечего. Набор тактических стилей там максимально ущербный. Учитывая, что «Мастер-лига» — традиционно длительный процесс, в котором команда будет испытывать подъемы и спады, игровую механику своих виртуальных подопечных придется корректировать.

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    • В обновленном режиме Konami обязана выкатить не только возможность менять схемы, но и фичу детального редактирования. Еще один плюс такой прокачки — повышение уровня сложности. Коучам на постоянной основе нужно будет совершенствовать и правильно применять тактику в зависимости от соперника, турнира, формы и задач на определенных отрезках сезона.

    Система скаутинга

    «Наполи» в eFootball
    Steam

    У двух основных конкурентов eFootball подбор молодых игроков на перспективу в течение последних лет стал неотъемлемой частью. Ну, с реальным футболом сейчас такая же история. В футсимах геймеры ищут игроков высокого уровня в расцвете сил либо делают упор на подрастающих многообещающих звездочек.

    Чтобы в eFootball все работало как следует, Konami даже не нужно ничего придумывать, схему уже давно изобрели. Достаточно втиснуть в движок процесс, в котором представители выбранного клуба будут всплывать в игре с подробными отчетами, раскрывающими тонны информации.

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    • Ограничиваться стандартным набором вроде возраста или рейтинга, как это было в PES, уже не прокатит. Отчет должен подчеркивать другие характеристики, включая личность игрока и то, как он взаимодействует с командой. Готов ли он разрывать в режиме Эрлинга Холанна или есть шанс закиснуть, повторив путь Луки Йовича. Кто-то еще помнит мадридского киллера?

    Рандомный внешний вид и имя футболиста при «регене»

    Неймар в eFootball
    Steam

    Одной из визитных карточек прошлых режимов PES было возвращение вышедших на пенсию футболистов в игру. К примеру, Лео Месси, Криш или Златан могут уйти на заслуженный величественный отдых после сезона 2025/26 (все условно). Тогда эти легенды исчезают из сохранения eFootball и респавнятся в образе молодой звезды с огромным потенциалом.

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    • В ходе процесса скаутинга такой «реген» ищется максимально легко. Игроки сохраняют ту же национальность, внешний вид и имена, но имеют стату, которая в будущем будет прокачиваться в стероидном темпе. Чтобы усложнить процесс своеобразного самочитерства, разработчикам было бы неплохо все это переиначить.

    Улучшенный и расширенный режим редактирования

    Неймар и Месси в eFootball
    Steam

    В версиях Pro Evolution пользователи могли кастомизировать формы и лого созданного клуба. Неплохо, но, опять же, по современным возможностям бедно. В жесткой конкуренции Konami придется предложить больше.

    Идеальным был бы вариант полного редактирования. Чтобы почувствовать себя биг боссом в индустрии футбола, хотелось бы смоделировать стадион, табло, соревнования и даже тифо. В общем, хотя бы в виртуале примерить на себя костюм старика Фло из Мадрида.

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