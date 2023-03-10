Топ-11 спортивных игр в Xbox Game Pass на основе оценок в Metacritic

11. Shredders
Metacritic — 66%
Инди-игра о сноуборде от I-Illusions вышла в 2022 году, а обозреватели из Givemesport считают ее рейтинг несправедливо заниженным.
Тематический симулятор гонит игроков зарубиться в сноуборд-соревнованиях за право попасть на закрытый турнир, победа в котором сделает из персонажа неоспоримого топа. Помимо атмосферы заснеженных гор, геймеров ждут крутые трамплины, трюки и фристайл — вся романтика ценителей зимнего спорта.
10. Madden NFL 23 (через EA Play)
Metacritic — 70%
Проект от EA Tiburon является последним по хронологии симулятором американского футбола, в который традиционно входит лицензированный турнир НФЛ и несколько режимов, где виртуальный коуч переживает полное погружение в любимую игру.
В частности, во вкладке Franchise юзеров ждет длительный процесс скаутинга и развития команды, в разделе Face of the Franchise — шанс проделать путь от ноунейма к сильнейшему футболисту, а в Madden Ultimate Team — способность слепить ростер мечты и вынести с его помощью сильнейшие клубы планеты.
9. FIFA 22
Metacritic — 78%
Пока 23-я FIFA бродит в стороне, икс-консольщики отдают предпочтение предпоследней игре от EA. По своему качеству и картинке FIFA 22 не уступает, по геймплею также идет вплотную,
8. GRID
Metacritic — 79%
Гонка от Codemasters вышла в 2019 году и доступна на Xbox One + ПК. Отдельную версию для коробок класса ‘Series’ разработчики не выкатывали. Перед релизом студия говорила об игре как о «прорыве» в жанре, но до идеала ей все же далеко, поэтому только восьмое место.
Тайтл имеет приятную даже для текущего часа графику, сносную физику, крутые тематические карты и локации, а также хорошо проработанный гоночный процесс. В список плюсов автоматом влетает и присутствие мультиплеера.
7. Football Manager 2023 (консоли)
Metacritic — 80%
Виртуальное пособие для тренеров и стратегических гиков от Sports Interactive получило самый крупный ростер лицензий. В игре доступен полный набор еврокубкового футбола. От Лиги чемпионов до Суперкубка УЕФА и Лиги конференций. Присутствует также полноценная Бундеслига, команды АПЛ и другие мировые топы.
6. The Show ‘22
Metacritic — 80%
Кто-нибудь заказывал экзотику?! Симулятор бейсбола от San Diego Studio. Одним из главных преимуществ игры для владельцев Xbox Game Pass было ее наличие в пропуске с первого дня выхода. Пока в розничной продаже прайс висел в районе $70, обладатели подписки получили бейсбол практически даром.
The Show ‘22 дает возможность собрать персональную фэнтезийную коллекцию карт или поучаствовать в соревновательных режимах Road to the Show или March to October.
5. Skate 3 (через EA Play)
Metacritic — 80%
Скорость появления игр сегодня делает симулятор скейтбординга от EA Black Box настоящим музейным экспонатом во вселенной гейминга. Релиз Skate 3 состоялся в мае 2010 года. Франшизу выгрузили на легендарные Xbox 360 и PlayStation 3. Эх, как давно это было!
Тем не менее возраст проекта не мешает в него залипать и сегодня. Судя по отзывам пользователей, когда дело доходит до игр скейтборд-тематики, сейчас нет ничего, что хотя бы чуточку приблизилось к Skate. Жаль, что третья часть поставила точку в ее истории.
4. F1 22 (через EA Play)
Metacritic — 81%
Тайтл одноименной серии можно смело назвать лучшим в своем жанре. Убойная графика, физика, реализм и ощущение полного погружения в гонку — неотъемлемые компоненты симулятора.
В F1 22 игрокам доступны десятки лучших болидов «Формулы-1» и набор режимов, которые позволяют вникнуть в опыт с разных его сторон. Мод «Моя команда» говорит сам за себя: герой собирает банду лучших профи, с которыми станет сильнейшим гонщиком мирового класса. А во вкладке «Быстрый круг» Pirelli можно закуситься с приятелями на разделенном экране.
3. SSX
Metacritic — 82%
Еще один ветеран нырнул в первую половину топа. Игра SSX вышла в 2012 году. Свои версии получили Xbox 360 и PlayStation 3. За 11 лет с момента выхода классическая игра о сноуборде не стала менее атмосферной.
2. UFC 4
Metacritic — 82%
По сути, UFC 4 — это лучший игровой опыт MMA, который можно получить в настоящее время. Когда дело доходит до этого проекта EA, нужно мириться с фактом отсутствия конкуренции. Но это не значит, что файтинг потерял в качестве!
Глубокая система геймпроцесса позволяет юзерам совершенствовать навыки разных боевых искусств: тайский бокс, борьбу, бокс, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Фанаты MMA стопроцентно получат десятки часов удовольствия, используя ростер нынешних файтеров и легенд UFC.
1. Fight Night Champion (через EA Play)
Metacritic — 86%
Максимально неожиданный победитель? Что ж, с этим трудно спорить. Игра Fight Night Champion была выпущена в далеком 2011 году. Тогда в симулятор бокса могли зарубиться пользователи PS3, Xbox 360, а позже — юзеры на iOS. Ныне этот файтинг радует подписчиков Xbox Game Pass.
Архаичная игра стала примером идеала и фанатской мечты. Цифровой бокс обладает фантастическим сюжетным режимом с парой модификаций внутри: