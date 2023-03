Топ-11 спортивных игр в Xbox Game Pass на основе оценок в Metacritic

11. Shredders

Shredders Steam

Metacritic — 66%

Инди-игра о сноуборде от I-Illusions вышла в 2022 году, а обозреватели из Givemesport считают ее рейтинг несправедливо заниженным.

Тематический симулятор гонит игроков зарубиться в сноуборд-соревнованиях за право попасть на закрытый турнир, победа в котором сделает из персонажа неоспоримого топа. Помимо атмосферы заснеженных гор, геймеров ждут крутые трамплины, трюки и фристайл — вся романтика ценителей зимнего спорта.

10. Madden NFL 23 (через EA Play)

Madden NFL 23 Steam

Metacritic — 70%

Проект от EA Tiburon является последним по хронологии симулятором американского футбола, в который традиционно входит лицензированный турнир НФЛ и несколько режимов, где виртуальный коуч переживает полное погружение в любимую игру.

В частности, во вкладке Franchise юзеров ждет длительный процесс скаутинга и развития команды, в разделе Face of the Franchise — шанс проделать путь от ноунейма к сильнейшему футболисту, а в Madden Ultimate Team — способность слепить ростер мечты и вынести с его помощью сильнейшие клубы планеты.

9. FIFA 22

FIFA 22 Steam

Metacritic — 78%

Пока 23-я FIFA бродит в стороне, икс-консольщики отдают предпочтение предпоследней игре от EA. По своему качеству и картинке FIFA 22 не уступает, по геймплею также идет вплотную, а по количеству багов, как кажется, справляется лучше , так как пакет глитчей и заскриптованности там не настолько плотный. Единственная беда для перфекционистов — формы и составы, потерявшие актуальность.

8. GRID

GRID Steam

Metacritic — 79%

Гонка от Codemasters вышла в 2019 году и доступна на Xbox One + ПК. Отдельную версию для коробок класса ‘Series’ разработчики не выкатывали. Перед релизом студия говорила об игре как о «прорыве» в жанре, но до идеала ей все же далеко, поэтому только восьмое место.

Тайтл имеет приятную даже для текущего часа графику, сносную физику, крутые тематические карты и локации, а также хорошо проработанный гоночный процесс. В список плюсов автоматом влетает и присутствие мультиплеера.

7. Football Manager 2023 (консоли)

Football Manager 2023 Steam

Metacritic — 80%

Виртуальное пособие для тренеров и стратегических гиков от Sports Interactive получило самый крупный ростер лицензий. В игре доступен полный набор еврокубкового футбола. От Лиги чемпионов до Суперкубка УЕФА и Лиги конференций. Присутствует также полноценная Бундеслига, команды АПЛ и другие мировые топы.

Чтобы слепить футбольное божество, игрокам нужно пыхтеть в режиме мультизадачности : проделывать вселенский объем работы на трансферах, завоевывать фанатское признание и персонально уделять внимание игрокам. Кто вывезет такой процесс, то выбьется в список цифровых легенд.

6. The Show ‘22

The Show ‘22 Xbox

Metacritic — 80%

Кто-нибудь заказывал экзотику?! Симулятор бейсбола от San Diego Studio. Одним из главных преимуществ игры для владельцев Xbox Game Pass было ее наличие в пропуске с первого дня выхода. Пока в розничной продаже прайс висел в районе $70, обладатели подписки получили бейсбол практически даром.

The Show ‘22 дает возможность собрать персональную фэнтезийную коллекцию карт или поучаствовать в соревновательных режимах Road to the Show или March to October. Игра имеет функцию кроссплатформенного сохранения , благодаря чему пользователи могут запустить прогресс на других консолях.

5. ​​Skate 3 (через EA Play)

​Skate 3 EA.com

Metacritic — 80%

Скорость появления игр сегодня делает симулятор скейтбординга от EA Black Box настоящим музейным экспонатом во вселенной гейминга. Релиз ​​Skate 3 состоялся в мае 2010 года. Франшизу выгрузили на легендарные Xbox 360 и PlayStation 3. Эх, как давно это было!

Тем не менее возраст проекта не мешает в него залипать и сегодня. Судя по отзывам пользователей, когда дело доходит до игр скейтборд-тематики, сейчас нет ничего, что хотя бы чуточку приблизилось к ​​Skate. Жаль, что третья часть поставила точку в ее истории.

4. F1 22 (через EA Play)

F1 22 Steam

Metacritic — 81%

Тайтл одноименной серии можно смело назвать лучшим в своем жанре. Убойная графика, физика, реализм и ощущение полного погружения в гонку — неотъемлемые компоненты симулятора.

В F1 22 игрокам доступны десятки лучших болидов «Формулы-1» и набор режимов, которые позволяют вникнуть в опыт с разных его сторон. Мод «Моя команда» говорит сам за себя: герой собирает банду лучших профи, с которыми станет сильнейшим гонщиком мирового класса. А во вкладке «Быстрый круг» Pirelli можно закуситься с приятелями на разделенном экране.

3. SSX

SSX EA.com

Metacritic — 82%

Еще один ветеран нырнул в первую половину топа. Игра SSX вышла в 2012 году. Свои версии получили Xbox 360 и PlayStation 3. За 11 лет с момента выхода классическая игра о сноуборде не стала менее атмосферной. В свое время SSX трансформировалась в удачную попытку перезагрузить серию : ребята из EA придумали новые фичи в онлайне, от которых юзеры кайфуют и сегодня.

2. UFC 4

UFC 4 EA.com

Metacritic — 82%

По сути, UFC 4 — это лучший игровой опыт MMA, который можно получить в настоящее время. Когда дело доходит до этого проекта EA, нужно мириться с фактом отсутствия конкуренции. Но это не значит, что файтинг потерял в качестве!

Глубокая система геймпроцесса позволяет юзерам совершенствовать навыки разных боевых искусств: тайский бокс, борьбу, бокс, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Фанаты MMA стопроцентно получат десятки часов удовольствия, используя ростер нынешних файтеров и легенд UFC.

1. Fight Night Champion (через EA Play)

Fight Night Champion EA.com

Metacritic — 86%

Максимально неожиданный победитель? Что ж, с этим трудно спорить. Игра Fight Night Champion была выпущена в далеком 2011 году. Тогда в симулятор бокса могли зарубиться пользователи PS3, Xbox 360, а позже — юзеры на iOS. Ныне этот файтинг радует подписчиков Xbox Game Pass.