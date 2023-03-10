ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-11 спортивных игр в Xbox Game Pass на основе оценок в Metacritic

    Без FIFA в лидерах и сенсационный пользовательский чемпион

    Игры Игры для Xbox One Игры для Xbox Series X/S Electronic Arts FIFA 22 Madden NFL 23 Sega Football Manager 2023
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде» «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» «Спортинг» — «Арсенал» Хаос в Лиссабоне. Сносный результат неоднозначного выступления «Арсенала»
  • 21:47
    • ЦСКА победил «Северсталь» и вышел вперед в серии
  • 19:32
    • «Автомобилист» переиграл «Металлург» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта
    Fight Night Champion
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Fight Night Champion
    Премиум-подписка Xbox Game Pass дает доступ к сотням великих геймпроектов разной тематики, включая спортивные симуляторы последних лет и более ранние франшизы. Хорошенько прошерстив эту категорию, ребята из Givemesport нашли 11 крутейших игр жанра, чей рейтинг основывается на популярном агрегаторе отзывов Metacritic.

    11. Shredders

    Shredders
    Steam

    Metacritic — 66%

    Инди-игра о сноуборде от I-Illusions вышла в 2022 году, а обозреватели из Givemesport считают ее рейтинг несправедливо заниженным.

    Тематический симулятор гонит игроков зарубиться в сноуборд-соревнованиях за право попасть на закрытый турнир, победа в котором сделает из персонажа неоспоримого топа. Помимо атмосферы заснеженных гор, геймеров ждут крутые трамплины, трюки и фристайл — вся романтика ценителей зимнего спорта.

    10. Madden NFL 23 (через EA Play)

    Madden NFL 23
    Steam

    Metacritic — 70%

    Проект от EA Tiburon является последним по хронологии симулятором американского футбола, в который традиционно входит лицензированный турнир НФЛ и несколько режимов, где виртуальный коуч переживает полное погружение в любимую игру.

  • Gran Turismo 7: все, что нужно знать об игре в VR-режиме
  • PlayStation VR2 модификация гонки дает игрокам уникальный опыт
  • 01/03/2023

    • В частности, во вкладке Franchise юзеров ждет длительный процесс скаутинга и развития команды, в разделе Face of the Franchise — шанс проделать путь от ноунейма к сильнейшему футболисту, а в Madden Ultimate Team — способность слепить ростер мечты и вынести с его помощью сильнейшие клубы планеты.

    9. FIFA 22

    FIFA 22
    Steam

    Metacritic — 78%

    Пока 23-я FIFA бродит в стороне, икс-консольщики отдают предпочтение предпоследней игре от EA. По своему качеству и картинке FIFA 22 не уступает, по геймплею также идет вплотную, а по количеству багов, как кажется, справляется лучше, так как пакет глитчей и заскриптованности там не настолько плотный. Единственная беда для перфекционистов — формы и составы, потерявшие актуальность.

    8. GRID

    GRID
    Steam

    Metacritic — 79%

    Гонка от Codemasters вышла в 2019 году и доступна на Xbox One + ПК. Отдельную версию для коробок класса ‘Series’ разработчики не выкатывали. Перед релизом студия говорила об игре как о «прорыве» в жанре, но до идеала ей все же далеко, поэтому только восьмое место.

  • Star Wars Jedi: Survivor: все, что известно о предстоящем проекте Electronic Arts
  • Кэл Кестис продолжает биться с Империей
  • 16/02/2023

    • Тайтл имеет приятную даже для текущего часа графику, сносную физику, крутые тематические карты и локации, а также хорошо проработанный гоночный процесс. В список плюсов автоматом влетает и присутствие мультиплеера.

    7. Football Manager 2023 (консоли)

    Football Manager 2023
    Steam

    Metacritic — 80%

    Виртуальное пособие для тренеров и стратегических гиков от Sports Interactive получило самый крупный ростер лицензий. В игре доступен полный набор еврокубкового футбола. От Лиги чемпионов до Суперкубка УЕФА и Лиги конференций. Присутствует также полноценная Бундеслига, команды АПЛ и другие мировые топы.

  • Максимальная детализация и куча лицензий. Что ждет онлайн-коучей в Football Manager 2023?
  • Сделали величайший футсим в истории?
  • 05/11/2022

    • Чтобы слепить футбольное божество, игрокам нужно пыхтеть в режиме мультизадачности: проделывать вселенский объем работы на трансферах, завоевывать фанатское признание и персонально уделять внимание игрокам. Кто вывезет такой процесс, то выбьется в список цифровых легенд.

    6. The Show ‘22

    The Show ‘22
    Xbox

    Metacritic — 80%

    Кто-нибудь заказывал экзотику?! Симулятор бейсбола от San Diego Studio. Одним из главных преимуществ игры для владельцев Xbox Game Pass было ее наличие в пропуске с первого дня выхода. Пока в розничной продаже прайс висел в районе $70, обладатели подписки получили бейсбол практически даром.

  • Легенды нулевых, культовые арены, интерактивный шоукейс и новый режим. Что известно о WWE 2K23 уже сейчас?
  • Еще один топ-файтинг готовят ребята из Visual Concepts
  • 26/01/2023

    • The Show ‘22 дает возможность собрать персональную фэнтезийную коллекцию карт или поучаствовать в соревновательных режимах Road to the Show или March to October. Игра имеет функцию кроссплатформенного сохранения, благодаря чему пользователи могут запустить прогресс на других консолях.

    5. ​​Skate 3 (через EA Play)

    ​Skate 3
    EA.com

    Metacritic — 80%

    Скорость появления игр сегодня делает симулятор скейтбординга от EA Black Box настоящим музейным экспонатом во вселенной гейминга. Релиз ​​Skate 3 состоялся в мае 2010 года. Франшизу выгрузили на легендарные Xbox 360 и PlayStation 3. Эх, как давно это было!

    Тем не менее возраст проекта не мешает в него залипать и сегодня. Судя по отзывам пользователей, когда дело доходит до игр скейтборд-тематики, сейчас нет ничего, что хотя бы чуточку приблизилось к ​​Skate. Жаль, что третья часть поставила точку в ее истории.

    4. F1 22 (через EA Play)

    F1 22
    Steam

    Metacritic — 81%

    Тайтл одноименной серии можно смело назвать лучшим в своем жанре. Убойная графика, физика, реализм и ощущение полного погружения в гонку — неотъемлемые компоненты симулятора.

  • Hogwarts Legacy: 10 важных моментов, на которые стоит обратить внимание на старте игровой кампании
  • И приключение действительно станет магическим
  • 09/02/2023

    • В F1 22 игрокам доступны десятки лучших болидов «Формулы-1» и набор режимов, которые позволяют вникнуть в опыт с разных его сторон. Мод «Моя команда» говорит сам за себя: герой собирает банду лучших профи, с которыми станет сильнейшим гонщиком мирового класса. А во вкладке «Быстрый круг» Pirelli можно закуситься с приятелями на разделенном экране.

    3. SSX

    SSX
    EA.com

    Metacritic — 82%

    Еще один ветеран нырнул в первую половину топа. Игра SSX вышла в 2012 году. Свои версии получили Xbox 360 и PlayStation 3. За 11 лет с момента выхода классическая игра о сноуборде не стала менее атмосферной. В свое время SSX трансформировалась в удачную попытку перезагрузить серию: ребята из EA придумали новые фичи в онлайне, от которых юзеры кайфуют и сегодня.

    2. UFC 4

    UFC 4
    EA.com

    Metacritic — 82%

    По сути, UFC 4 — это лучший игровой опыт MMA, который можно получить в настоящее время. Когда дело доходит до этого проекта EA, нужно мириться с фактом отсутствия конкуренции. Но это не значит, что файтинг потерял в качестве!

    Глубокая система геймпроцесса позволяет юзерам совершенствовать навыки разных боевых искусств: тайский бокс, борьбу, бокс, кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Фанаты MMA стопроцентно получат десятки часов удовольствия, используя ростер нынешних файтеров и легенд UFC.

    1. Fight Night Champion (через EA Play)

    Fight Night Champion
    EA.com

    Metacritic — 86%

    Максимально неожиданный победитель? Что ж, с этим трудно спорить. Игра Fight Night Champion была выпущена в далеком 2011 году. Тогда в симулятор бокса могли зарубиться пользователи PS3, Xbox 360, а позже — юзеры на iOS. Ныне этот файтинг радует подписчиков Xbox Game Pass.

  • Dead Space: топ-5 отличий ремейка от оригинальной версии хоррора
  • Современный взгляд на классическую игру на выживание
  • 03/02/2023

    • Архаичная игра стала примером идеала и фанатской мечты. Цифровой бокс обладает фантастическим сюжетным режимом с парой модификаций внутри: карьера и развлекательный. Едва ли последний ожидается в симуляторах данного жанра. Список боксеров и приличная по сегодняшнему курсу графика катапультируют Fight Night Champion на первое место рейтинга.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Медведев — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Волга
  • Футбол
  • Послезавтра в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •