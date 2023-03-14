Hogwarts Legacy: крутые пасхалки, о которых не знает большинство игроков

Оборотное зелье Гермионы

Пасхалка с Оборотным зельем Screenrant

Если игроки отправятся в дамскую комнату на втором этаже рядом с классом профессора Фигга и заглянут внутрь, то в последней кабинке обнаружат нечто похожее на пивоварню. В центре будет стоять котел с кипящей зеленой жидкостью и стопкой книг с заметками рядом.

Это отсылка к Оборотному зелью , которое Гермиона сварила для себя, Рона и Гарри в «Тайной комнате». Эликсир не включен в список доступных для приготовления в «Наследии». Возможно, оно и к лучшему. Героям стоит избегать неудачных экспериментов вроде превращения в кошку.

Квест в версии для PS5 дает отсылку к Рону

Отсылка к Рону Screenrant

Обладатели версии для PlayStation 5 имеют доступ к эксклюзивному квесту ‘Haunted Hogsmeade’. В него Avalanche Software также впихнула пасхалку. В процессе прохождения задания студенты наткнутся на волшебную шахматную доску в натуральную величину, очень похожую на ту, что была в «Философском камне».

Кроме того, полтергейст Фастидио с гордостью объявит, что перемещает рыцаря на H3 — тонкий намек на акт верности и самопожертвования Рона. Рон, как же его не хватает в «Наследии»!

Пасхалка с Фредом и Джорджем Уизли

Фред и Джордж Уизли Screenrant

Зонко — любимая лавка диковинных шуток для студентов Хогвартса. Рядом с его локацией в «Наследии» можно заметить два одинаковых NPC, которые спавнятся возле окон. Если игроки не слишком заняты сбором фрагментов в Хогсмиде, то могут уделить время, чтобы рассмотреть двух парней поближе. По своей внешности они подозрительно похожи на Фреда и Джорджа Уизли .

В версию о сбое или о повторяющихся моделях персонажей верится слабо. Вероятно, это преднамеренная пасхалка. На них даже надеты джемперы, которые стилистически характеризуют семью в «Гарри Поттере».

Камера Сириуса Блэка

Камера заточения Screenrant

В волшебном мире «Наследия» геймеры пересекаются с Финеасом Блэком — одним из представителей печально известной семьи. Но и более симпатичный его родственник — Сириус — также упоминается в игре.

Пройдя через кабинет профессора Ронена и поднявшись по извилистой башне, игроки наткнутся на единственную запертую камеру. Найденный внутри фрагмент гласит, что камера Темной Башни ранее использовалась для заточения тролля. Но зачем она там стоит и дальше? Фанатам вселенной Гарри эта территория напоминает ту, что была показана в «Узнике Азкабана». Там Сириус и находился взаперти.

Отсылка к «Гарри Поттер и Тайная комната»

Пасхалка «Гарри Поттер и Тайная комната» Screenrant

Хотя Тайная комната, увы, недоступна в игре, главный герой все же может ощутить атмосферу печально известного подземного логова. Войдя в дамские уборные рядом с главной комнатой Слизерина, пользователи наткнутся на знакомые раковины.

Если присмотреться достаточно близко, можно разглядеть символ змеи , вырезанный на одном из кранов. В ближайшем к локации фрагменте упоминается гравировка змеи, при этом никто не знает (в данный момент), что она значит.

Призрачная вечеринка

Призрачная вечеринка Screenrant

Сэр Николас де Мимси-Дельфингтон, в просторечии известный как Почти Безголовый Ник, время от времени устраивает вечеринки в честь дня смерти для себя и своих призрачных друзей. И как же классно, что игроки получили шанс попасть на один из таких банкетов в Hogwarts Legacy. Для этого нужно найти запертые металлические ворота в глубинах подземелья Слизерина. После взлома замка можно лично лицезреть одну из крутейших пасхалок игры.

Вечеринка в день смерти проходит на удивление оживленно. На ней тусят десятки призраков. Духи болтают, танцуют и подшучивают друг над другом в одном из комических диалогов. Почти Безголовый Ник также парит в воздухе и обещает, что его гости гарантировано насладятся мероприятием.

Тайны наитемнейшего искусства

Тайны наитемнейшего искусства Screenrant

Еще одна сочная пасхалка прячется у всех на виду — в Закрытой секции библиотеки. Когда игроки пробираются через эту запретную зону, они могут столкнуться со странной парящей книгой. Персонаж прокомментирует находку, назвав ее «Тайнами наитемнейшего искусства», после чего выразит свое восхищение данной тематикой.