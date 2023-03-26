Расширенный ростер, новые наборы движений и режим карьеры. Что вошло в дорожную карту симулятора бокса Undisputed?

По своему масштабу и замыслу Undisputed сейчас вне конкуренции. Но студия Steel City Interactive, несмотря на отсутствие аналогов на рынке, выкатывает по-настоящему достойный файтинг, который все еще нужно допиливать до совершенства.
Чтобы подогреть и без того большой интерес к проекту, его авторы залили в публичный доступ дорожную карту, показав, каким должен получиться итоговый продукт.
Новые бойцы и площадки
В данный момент в Undisputed представлено около 50 боксеров разных категорий. Но и без того внушительный ростер планируют расширить новыми спортсменами,
В игровой кампании пользователи получат шанс поуправлять сильнейшими представителями бокса современности, а настоящие олды смогут погрузиться в атмосферу прошлого, устроив смачный замес между мировыми легендами вроде Мухаммеда Али или Шугара Рэя Робинсона. Имеется и альтернативный вариант — устроить бой между культовыми фигурами и действующими чемпионами. В этом плане разработчики никого не ограничивают.
Балансировка игрового процесса
Учитывая расширение списка боксеров, игре по умолчанию становится нужна ребалансировка. В ее процессе разработчики подкорректируют статистику спортсменов с целью обеспечения честности соревнований. Эта система прекрасно функционирует и в раннем доступе игры, проблем с фулл-версией возникнуть не должно.
Как говорят ребята из Steel City Interactive, это поможет игрокам получить удовольствие от виртуального бокса, а сам симулятор станет максимально аутентичным. Идеальное решение для тех,
Дополнительный мув-пак
Куда же без главного компонента любого файтинга? В процессе апгрейда к полноценной версии в Undisputed будет добавлено больше ударов и движений, а игрок сможет сам выбирать стиль сражения.
Кастомизация и расширенный функционал
Еще одним значимым компонентом в Roadmap Undisputed оказалась фича настройки боксера. Геймеры получат больше снаряжения и вариантов одежды. Новые кастомные компоненты и оригинальности накинут, и помогут файтерам набить персональные навыки.
Помимо существующих моделей боксеров, Steel City Interactive выкатит возможность создания своего спортсмена. Его можно дополнить статой, а затем запульнуть в публичный доступ. Система будет работать и в обратную сторону:
В качестве механических дополнений симулятор обещают нашпиговать новыми функциями. Пока разработчики не дают никакой конкретики, но планируют сделать так, чтобы каждый пользователь смог подогнать игру под себя.
Режим карьеры
Ни в одном спортивном симуляторе премиум-класса нельзя игнорировать режим карьеры. Ломать традицию не стали и в Undisputed. Career Mode анонсирован официально. Ничего запредельно нового в нем точно не придумают, но само его наличие — шик.
Увы, на момент выгрузки этих символов о режиме карьеры в игре известно лишь то, что он появится. Обо всем расскажут позже. Сейчас остается гадать, кем игрок будет тянуться к золоту и признанию: предложенным разработчиками персонажем (самый технически нищий вариант), созданным пользовательским героем или профи с заниженными характеристиками на старте.