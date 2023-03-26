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    Расширенный ростер, новые наборы движений и режим карьеры. Что вошло в дорожную карту симулятора бокса Undisputed?

    Готовят крутой файтинг

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    Undisputed
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    Undisputed
    Релиз симулятора бокса от студии Steel City Interactive состоялся в январе 2023. Несмотря на немалый срок, игра по-прежнему торчит в раннем доступе, в то время как основные улучшения ожидают ее позже. И только недавно разработчики презентовали дорожную карту прокачки файтинга в этом году.
    Как бы дико это ни читалось, но Undisputed стал первым за 12 лет крупным проектом тематики бокса. Конечно, тру-фаны этого вида спорта могут залипнуть в ограниченную по всем параметрам Big Rumble Boxing или достать пыльные PS3/Xbox 360 ради пары поединков в Fight Night Champion, но это все не то, слишком мелко.

    По своему масштабу и замыслу Undisputed сейчас вне конкуренции. Но студия Steel City Interactive, несмотря на отсутствие аналогов на рынке, выкатывает по-настоящему достойный файтинг, который все еще нужно допиливать до совершенства.

    Дорожная карта Undisputed
    Steam

    Чтобы подогреть и без того большой интерес к проекту, его авторы залили в публичный доступ дорожную карту, показав, каким должен получиться итоговый продукт.

    Новые бойцы и площадки

    Александр Усик в Undisputed
    Steam

    В данный момент в Undisputed представлено около 50 боксеров разных категорий. Но и без того внушительный ростер планируют расширить новыми спортсменами, включая дополнение к женскому дивизиону. При этом богаче станет перечень локаций и арен, на которых можно устраивать великие поединки.

    Геймплей Undisputed

    В игровой кампании пользователи получат шанс поуправлять сильнейшими представителями бокса современности, а настоящие олды смогут погрузиться в атмосферу прошлого, устроив смачный замес между мировыми легендами вроде Мухаммеда Али или Шугара Рэя Робинсона. Имеется и альтернативный вариант — устроить бой между культовыми фигурами и действующими чемпионами. В этом плане разработчики никого не ограничивают.

    Балансировка игрового процесса

    Кадр из Undisputed
    Steam

    Учитывая расширение списка боксеров, игре по умолчанию становится нужна ребалансировка. В ее процессе разработчики подкорректируют статистику спортсменов с целью обеспечения честности соревнований. Эта система прекрасно функционирует и в раннем доступе игры, проблем с фулл-версией возникнуть не должно.

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    • Как говорят ребята из Steel City Interactive, это поможет игрокам получить удовольствие от виртуального бокса, а сам симулятор станет максимально аутентичным. Идеальное решение для тех, кому важен реализм, а не аркадные драки.

    Дополнительный мув-пак

    Игровой процесс в Undisputed
    Steam

    Куда же без главного компонента любого файтинга? В процессе апгрейда к полноценной версии в Undisputed будет добавлено больше ударов и движений, а игрок сможет сам выбирать стиль сражения. Отдельно студия прокачает насмешки. Их конкретные вариации войдут в лист дополнительных функций, являющихся обязательными для онлайна или многопользовательского поединка. Позлить таким образом рандомного соперника или приятеля — маст-хэв элемент подобного шоу.

    Кастомизация и расширенный функционал

    Скрин из Undisputed
    Steam

    Еще одним значимым компонентом в Roadmap Undisputed оказалась фича настройки боксера. Геймеры получат больше снаряжения и вариантов одежды. Новые кастомные компоненты и оригинальности накинут, и помогут файтерам набить персональные навыки.

    Помимо существующих моделей боксеров, Steel City Interactive выкатит возможность создания своего спортсмена. Его можно дополнить статой, а затем запульнуть в публичный доступ. Система будет работать и в обратную сторону: юзерам позволят загружать себе готовые модели, созданные комьюнити.

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    • В качестве механических дополнений симулятор обещают нашпиговать новыми функциями. Пока разработчики не дают никакой конкретики, но планируют сделать так, чтобы каждый пользователь смог подогнать игру под себя.

    Режим карьеры

    Победная кат-сцена в Undisputed
    Steam

    Ни в одном спортивном симуляторе премиум-класса нельзя игнорировать режим карьеры. Ломать традицию не стали и в Undisputed. Career Mode анонсирован официально. Ничего запредельно нового в нем точно не придумают, но само его наличие — шик.

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    • Увы, на момент выгрузки этих символов о режиме карьеры в игре известно лишь то, что он появится. Обо всем расскажут позже. Сейчас остается гадать, кем игрок будет тянуться к золоту и признанию: предложенным разработчиками персонажем (самый технически нищий вариант), созданным пользовательским героем или профи с заниженными характеристиками на старте.

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