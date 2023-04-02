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    FIFA 23: топ-5 карточек в FUT Birthday Team 2

    Владелец такого набора будет разрывать

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    Винисиус Жуниор в FIFA 23
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    Винисиус Жуниор в FIFA 23
    В честь 14-летия режима FUT ребята из EA выкатили ивент FUT Birthday Team, в рамках которого презентуют обновленные наборы карточек с улучшенными статистиками игроков прошлого или настоящего. Потратив десятки часов в футсиме, фиферы из Sportskeeda нашли пять лучших карточек второй части мероприятия.
    После успеха первой недели ивента EA придумала не менее шикарное продолжение. В FUT Birthday Team 2 появился лучший кард-пак с большим количеством популярных имен, прокачанными характеристиками навыков и способностей «слабых» ног.

    Благодаря щедрому выбору апдейт-версий карт в FUT геймеры по умолчанию получают больше возможностей прокачки состава, но при этом и прайс на них соответствующий. Специальные предметы стоят дорого, и фанатам важно понимать, какие игроки отобьют цену.

    1. Винисиус Жуниор

    Вини Жуниор в FUT Birthday Team 2

    Выкручиватель суставов из Мадрида является самым сильным в списке футболистов Birthday Team 2. У бразильского хедлайнера уже имеется несколько особенных карточек в FIFA 23 FUT, включая версии «Путь к славе» и «Почетное упоминание TOTY». Но ее последний вариант с рейтингом 92 получил улучшение нерабочей ноги. Отныне нападающий «Реала» собрал пятизвездочные абилки + пятизвездочную левую.

    Более ранние интеграции Вини Жуниора уже тогда числились в листе элитных, а обновление в ходе ивента закидывает бразильца в рейтинг бесспорных топов: помимо скиллов, мэйн-стар «Реала» теперь может смачно приложиться по воротам с левой, что дает возможность использовать его даже в роли центрфорварда.

    2. Тимо Вернер

    Тимо Вернер в FUT Birthday Team 2

    После завершения легендарной карьеры в «Челси» Тимо Вернер вернулся к своим корням в «РБ Лейпциг». Немецкий страйкер близок к восстановлению праймовой формы в Бундеслиге. Так, Вернер стал важной частью состава «Ред Булла». Его последняя специальная карточка в FIFA 23 кристально воспроизводит его способности на цифровом поле.

    По сравнению с предыдущей special-версией — Road to the World Cup — айтем FUT Birthday Timo Werner получил значительное улучшение статы. Традиционно ребята из EA прокачали слабую ногу, а также подкрутили дриблинг и пас. Тимо снова готов зажигать в режиме убийцы.

    3. Антони

    Антони в FUT Birthday Team 2

    Суперзвезда «Манчестер Юнайтед» Антони уже подарил английскому гранду серию запоминающихся моментов в своем дебютном сезоне. Непостоянный бразильский вингер славится яркими скиллами, зрелищностью и плюхами с левой из-за пределов штрафной площади, а его карточка FUT Birthday улучшила правую ногу. Кажется, отныне это форвард мечты для владельцев дрим-тим составов FIFA.

    В футсиме Антони обладает хорошим ускорением и топовым дриблингом, что позволяет ему превращать защитников на флангах в тренировочные конусы. Старым версиям карточек Антони заметно не хватало мощности обеих ног, чтобы быть смертельным перед чужими воротами. А благодаря ивенту форвард «Юнайтед» получил пятизвездочную комбинацию умений, что делает его эффективным на нескольких атакующих позициях.

    4. Матс Хуммельс

    Матс Хуммельс в FUT Birthday Team 2

    В реальности дортмундский долгожитель был одним из самых стабильных и технически одаренных защитников Европы за последнее десятилетие. Однако в диджитал-футболе он считался непригодным из-за отсутствия скорости. К большой радости болельщиков Бундеслиги и фанатов «Боруссии» Д, ребята из EA накинули Матсу Хуммельсу приличный набор улучшений.

    Центральный защитник получил хороший прирост скорости и усиление ног. Для ударов по воротам это, конечно, не то, но хороший контроль и более точный пас при игре за Матса гарантированы. Для фиферского защитника это ключевые факторы, особенно с учетом того, насколько мощной является тактика прессинга в текущей мете игры.

    5. Бруну Гимарайнш

    Бруну Гимарайнш в FUT Birthday Team 2

    В этом сезоне «Ньюкасл» в огне. В Премьер-лиге команда рубится за топ-4, а их новичок в полузащите Бруну Гимарайнш сыграл важную роль в турнирной прокачке клуба. Новая карточка бразильца в FUT показывает, насколько он влиятелен.

    Особые навыки Бруну уже получал в версии «Путь к славе». В FUT Birthday настало время раскрутки. Как и остальные футболисты представленного рейтинга, Гимарайнш достал пятизвездочное повышение способностей. Кажется, 25-летний талант легко впишется в любой геймерский центр поля.

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