FIFA 23: топ-5 карточек в FUT Birthday Team 2

После успеха первой недели ивента EA придумала не менее шикарное продолжение. Впоявился лучший кард-пак с большим количеством популярных имен, прокачанными характеристиками навыков и способностей «слабых» ног.

Благодаря щедрому выбору апдейт-версий карт в FUT геймеры по умолчанию получают больше возможностей прокачки состава, но при этом и прайс на них соответствующий. Специальные предметы стоят дорого, и фанатам важно понимать, какие игроки отобьют цену.

1. Винисиус Жуниор

Вини Жуниор в FUT Birthday Team 2

Выкручиватель суставов из Мадрида является самым сильным в списке футболистов Birthday Team 2. У бразильского хедлайнера уже имеется несколько особенных карточек в FIFA 23 FUT, включая версии «Путь к славе» и «Почетное упоминание TOTY». Но ее последний вариант с рейтингом 92 получил улучшение нерабочей ноги. Отныне нападающий «Реала» собрал пятизвездочные абилки + пятизвездочную левую .

Более ранние интеграции Вини Жуниора уже тогда числились в листе элитных, а обновление в ходе ивента закидывает бразильца в рейтинг бесспорных топов: помимо скиллов, мэйн-стар «Реала» теперь может смачно приложиться по воротам с левой, что дает возможность использовать его даже в роли центрфорварда.

2. Тимо Вернер

Тимо Вернер в FUT Birthday Team 2

После завершения легендарной карьеры в «Челси» Тимо Вернер вернулся к своим корням в «РБ Лейпциг». Немецкий страйкер близок к восстановлению праймовой формы в Бундеслиге. Так, Вернер стал важной частью состава «Ред Булла». Его последняя специальная карточка в FIFA 23 кристально воспроизводит его способности на цифровом поле.

По сравнению с предыдущей special-версией — Road to the World Cup — айтем FUT Birthday Timo Werner получил значительное улучшение статы. Традиционно ребята из EA прокачали слабую ногу, а также подкрутили дриблинг и пас. Тимо снова готов зажигать в режиме убийцы.

3. Антони

Антони в FUT Birthday Team 2

Суперзвезда «Манчестер Юнайтед» Антони уже подарил английскому гранду серию запоминающихся моментов в своем дебютном сезоне. Непостоянный бразильский вингер славится яркими скиллами, зрелищностью и плюхами с левой из-за пределов штрафной площади, а его карточка FUT Birthday улучшила правую ногу. Кажется, отныне это форвард мечты для владельцев дрим-тим составов FIFA.

В футсиме Антони обладает хорошим ускорением и топовым дриблингом , что позволяет ему превращать защитников на флангах в тренировочные конусы. Старым версиям карточек Антони заметно не хватало мощности обеих ног, чтобы быть смертельным перед чужими воротами. А благодаря ивенту форвард «Юнайтед» получил пятизвездочную комбинацию умений, что делает его эффективным на нескольких атакующих позициях.

4. Матс Хуммельс

Матс Хуммельс в FUT Birthday Team 2

В реальности дортмундский долгожитель был одним из самых стабильных и технически одаренных защитников Европы за последнее десятилетие. Однако в диджитал-футболе он считался непригодным из-за отсутствия скорости. К большой радости болельщиков Бундеслиги и фанатов «Боруссии» Д, ребята из EA накинули Матсу Хуммельсу приличный набор улучшений.

Центральный защитник получил хороший прирост скорости и усиление ног. Для ударов по воротам это, конечно, не то, но хороший контроль и более точный пас при игре за Матса гарантированы. Для фиферского защитника это ключевые факторы, особенно с учетом того, насколько мощной является тактика прессинга в текущей мете игры.

5. Бруну Гимарайнш

Бруну Гимарайнш в FUT Birthday Team 2

В этом сезоне «Ньюкасл» в огне. В Премьер-лиге команда рубится за топ-4, а их новичок в полузащите Бруну Гимарайнш сыграл важную роль в турнирной прокачке клуба. Новая карточка бразильца в FUT показывает, насколько он влиятелен.

Особые навыки Бруну уже получал в версии «Путь к славе». В FUT Birthday настало время раскрутки. Как и остальные футболисты представленного рейтинга, Гимарайнш достал пятизвездочное повышение способностей. Кажется, 25-летний талант легко впишется в любой геймерский центр поля.