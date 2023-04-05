«Челси» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в отложенном матче 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонский клуб, казалось, начинает набирать обороты и постарается навязать борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Правда, «Синие» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В активе «Челси» 38 очков. Они на 11 пунктов отстают от четвертого «Тоттенхэма». Команда из столицы Англии, похоже, уже не сможет побороться за место в топ-4, но для этого ей необходимо стабильно побеждать.

Коэффициенты матча Челси — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 2.453.502.75Фрибет$40

Подопечные Поттера вылетели из Кубка Англии, но продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Они переиграли дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0) по сумме двух встреч и пробились в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

Все прогнозы на АПЛ

Неудача в игре с «Астон Виллой» (0:2) дома в прошлом туре АПЛ прервала серию из четырех матчей кряду без поражений, поэтому коллектив постарается реабилитироваться перед своей публикой.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» нынешний сезон проводит ужасно, как для команды чемпионского уровня. В АПЛ мерсисайдцы находятся на скромном 8-м месте в таблице и отстают от зоны Лиги чемпионов на семь очков.

Обороняются мерсисайдцы весьма скверно. В 27 матчах Премьер-лиги в воротах «Ливерпуля» побывало 33 мяча.

В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь откровенно разочаровал. На выезде команда Юргена Клоппа потерпела разгром от «Манчестер Сити» (1:4).

Это поражение стало для коллектива, который уже не имеет шансы на трофеи в текущем сезоне, третьим кряду во всех турнирах, а значит гостям будет снова непросто.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 2,52. Успех «Ливерпуля» оценивается в 2,74, ничья — в 3,60.

В 10 из 12 последних поединков хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,01.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,19, ведь в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников уходил с поля без единого гола.