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    Покончит ли «Челси» с ЛЧ-надеждами «Ливерпуля»?

    «Челси» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.01) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль» проиграл три последних матча
    «Челси» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в отложенном матче 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Апреля 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Челси»

    Лондонский клуб, казалось, начинает набирать обороты и постарается навязать борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Правда, «Синие» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    В активе «Челси» 38 очков. Они на 11 пунктов отстают от четвертого «Тоттенхэма». Команда из столицы Англии, похоже, уже не сможет побороться за место в топ-4, но для этого ей необходимо стабильно побеждать.

    Коэффициенты матча Челси — Ливерпуль

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    Подопечные Поттера вылетели из Кубка Англии, но продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Они переиграли дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0) по сумме двух встреч и пробились в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Неудача в игре с «Астон Виллой» (0:2) дома в прошлом туре АПЛ прервала серию из четырех матчей кряду без поражений, поэтому коллектив постарается реабилитироваться перед своей публикой.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» нынешний сезон проводит ужасно, как для команды чемпионского уровня. В АПЛ мерсисайдцы находятся на скромном 8-м месте в таблице и отстают от зоны Лиги чемпионов на семь очков.

    Обороняются мерсисайдцы весьма скверно. В 27 матчах Премьер-лиги в воротах «Ливерпуля» побывало 33 мяча.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь откровенно разочаровал. На выезде команда Юргена Клоппа потерпела разгром от «Манчестер Сити» (1:4).

    Это поражение стало для коллектива, который уже не имеет шансы на трофеи в текущем сезоне, третьим кряду во всех турнирах, а значит гостям будет снова непросто.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 2,52. Успех «Ливерпуля» оценивается в 2,74, ничья — в 3,60.

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    В 10 из 12 последних поединков хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,01.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,19, ведь в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников уходил с поля без единого гола.

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    «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Челси» с ЛЧ-надеждами «Ливерпуля»?
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