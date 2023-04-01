«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице. В активе команды 61 очко и она продолжает бороться за чемпионство, поскольку отставание от «Арсенала» составляет восемь баллов при матче в запасе.

Также подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Английская команда переиграла немецкий «Лейпциг» (7:0) на предыдущей стадии.

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Кроме того, манкунианцы смогли выйти в полуфинал Кубка Англии, поэтому у них есть шансы на требл — сразу три топ-трофея.

Все прогнозы на АПЛ

Сейчас в активе клуба шесть побед подряд во всех турнирах. Помимо «Лейпцига» в Лиге чемпионов и «Бристоля» в Кубке Англии также были обыграны «Кристал Пэлас» (1:0), «Ньюкасл» (2:0) и «Борнмут» (4:1) в АПЛ.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате мерсисайдцы находятся на скромном 6-м месте в таблице.

При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах АПЛ в воротах «Ливерпуля» побывало 29 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь откровенно разочаровал. На выезде команда Юргена Клоппа минимально уступила «Борнмуту» (0:1).

В своем последнем матча мерсисайдцы еще раз уступили «Реалу» (0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, так что клуб находится не в лучшей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Ливерпуля» оценивается в 5,46, ничья — в 4,30.

В пяти последних матчах хозяева поля не пропускали голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,13.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев, которые были для них победными, было забито больше 2,5 голов.