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    Прервет ли «Ливерпуль» победную серию «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.13) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
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    «Манчестер Сити» выиграл шесть последних матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице. В активе команды 61 очко и она продолжает бороться за чемпионство, поскольку отставание от «Арсенала» составляет восемь баллов при матче в запасе.

    Также подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Английская команда переиграла немецкий «Лейпциг» (7:0) на предыдущей стадии.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль

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    Кроме того, манкунианцы смогли выйти в полуфинал Кубка Англии, поэтому у них есть шансы на требл — сразу три топ-трофея.

    Все прогнозы на АПЛ

    Сейчас в активе клуба шесть побед подряд во всех турнирах. Помимо «Лейпцига» в Лиге чемпионов и «Бристоля» в Кубке Англии также были обыграны «Кристал Пэлас» (1:0), «Ньюкасл» (2:0) и «Борнмут» (4:1) в АПЛ.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В своем чемпионате мерсисайдцы находятся на скромном 6-м месте в таблице.

    При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах АПЛ в воротах «Ливерпуля» побывало 29 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь откровенно разочаровал. На выезде команда Юргена Клоппа минимально уступила «Борнмуту» (0:1).

    В своем последнем матча мерсисайдцы еще раз уступили «Реалу» (0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, так что клуб находится не в лучшей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Ливерпуля» оценивается в 5,46, ничья — в 4,30.

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    В пяти последних матчах хозяева поля не пропускали голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,13.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев, которые были для них победными, было забито больше 2,5 голов.

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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Ливерпуль» победную серию «Манчестер Сити»?
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