«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» нынешний сезон проводит не столь успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте в АПЛ, отставая от «Арсенала» на 8 очков.

А вот атакует «Манчестер Сити» традиционно неплохо. В 27 матчах своего чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы отличились 67 забитыми мячами.

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В своем последнем поединке команда победила. В Кубке Англии команда Гвардиолы разнесла в щепки оборону «Бернли» (6:0).

Все прогнозы на АПЛ

Поединки с мерсисайдцами в последнее время для команды складываются неудачно. Из 5 последних матчей проиграно 3.

И уж точно «Манчестер Сити» нельзя терять очки. Иначе чемпионская гонка рискует закончиться совсем скоро.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В АПЛ мерсисайдцы находятся на скромном 6 месте в таблице.

При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах АПЛ в воротах «Ливерпуля» побывало 29 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь откровенно разочаровал. На выезде команда Юргена Клоппа с минимальным счетом уступила слабенькому «Борнмуту».

После того мерсисайдцы еще и вылетели из Лиги чемпионов. После домашнего поражения от «Реала» (2:5) «Ливерпуль» уступил еще и на выезде (1:0).

«Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Мохаммед Салах и компания не оставляют попыток прорваться хотя бы в зону Лиги чемпионов.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.57.

На викторию «Ливерпуля» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.33.

«Ливерпуль» в последние годы успешно играет с командой Гвардиолы , к тому же гости пытаются спасти неудачный для себя сезон.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Ливерпуля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.