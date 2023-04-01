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    «Ливерпуль» обескуражит команду Гвардиолы

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 5.25 на матч АПЛ 1 апреля 2023 года

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    Мохаммед Салах
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Апреля 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 14:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» нынешний сезон проводит не столь успешно. На текущий момент команда находится на 2 месте в АПЛ, отставая от «Арсенала» на 8 очков.

    А вот атакует «Манчестер Сити» традиционно неплохо. В 27 матчах своего чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы отличились 67 забитыми мячами.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль

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    В своем последнем поединке команда победила. В Кубке Англии команда Гвардиолы разнесла в щепки оборону «Бернли» (6:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки с мерсисайдцами в последнее время для команды складываются неудачно. Из 5 последних матчей проиграно 3.

    И уж точно «Манчестер Сити» нельзя терять очки. Иначе чемпионская гонка рискует закончиться совсем скоро.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В АПЛ мерсисайдцы находятся на скромном 6 месте в таблице.

    При этом обороняется команда не столь монолитно. В 26 матчах АПЛ в воротах «Ливерпуля» побывало 29 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь откровенно разочаровал. На выезде команда Юргена Клоппа с минимальным счетом уступила слабенькому «Борнмуту».

    После того мерсисайдцы еще и вылетели из Лиги чемпионов. После домашнего поражения от «Реала» (2:5) «Ливерпуль» уступил еще и на выезде (1:0).

    «Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Мохаммед Салах и компания не оставляют попыток прорваться хотя бы в зону Лиги чемпионов.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Ливерпуля» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.33.

    «Ливерпуль» в последние годы успешно играет с командой Гвардиолы, к тому же гости пытаются спасти неудачный для себя сезон.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Ливерпуля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (5.25), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» обескуражит команду Гвардиолы
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