ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 21-27 марта

    Борьба за Силву и Сангаре, Обамеянг уже все решил, отпустят ли Гвардиола

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Лига 1 Футбол Франции ПСЖ РБ Лейпциг Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Бавария Серия A Футбол Италии Аталанта Ювентус Астон Вилла Ньюкасл Барселона Интер ПСВ Тоттенхэм
    Вся лентаСамое главное
    Томас Тухель Проспали. «ПСЖ» поплатится за упущенный шанс вернуть Тухеля «Авангард» в четвертом матче серииСКА, «Авангард» и «Ак Барс» вышли в финал конференций, «Локо» и ЦСКА рубятся дальше Англия — УкраинаИдеальный старт. Англия возглавила группу после комфортной победы над Украиной
  • 14:46
    • «Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве
  • 13:36
    • Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей
    Все новости спорта
    Пьер-Эмерик Обамеянг в составе «Барселоны»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пьер-Эмерик Обамеянг в составе «Барселоны»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Ману Коне

    «Боруссия» М, полузащитник, 21 год

    Хавбек «Боруссии» из Менхенгладбаха Ману Коне во время летнего трансферного окна пойдет на повышение. В услугах французского футболиста заинтересован целый ряд топ-команд.

    По информации Фабрицио Романо, на 21-летнего полузащитника претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Челси».

  • Если не Беллингем, то кто? Маунт, Барелла и еще 11 полузащитников для «Ливерпуля»
  • Усиление средней линии станет главной задачей «Ливерпуля» на летнем трансферном рынке
  • 21/03/2023

    • Сообщается, что желающему купить игрока потребуется выложить за него порядка 50 миллионов евро.

    Ману Коне
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Ману Коне провел 24 матча в бундеслиге, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

    Наш прогноз: Коне вернется на родину и перейдет в «ПСЖ»

    Йошко Гвардиол

    «РБ Лейпциг», защитник, 21 год

    Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол с большой долей вероятности сменит команду уже ближайшим летом.

    Football Insider утверждает, что фаворитом в борьбе за игрока является «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп назвал оборонца главной трансферной целью.

    Йошко Гвардиол
    globallookpress.com

    Сам Гвардиол уже заявил, что «Лейпциг» не заинтересован в его продаже, хотя думается, что это далеко не так и команда из Германии рассмотрит вариант с трансфером игрока.

    Ранее также была информация, что на Гвардиола претендуют «Манчестер Сити», «Бавария» и «Арсенал»,

  • Проспали. «ПСЖ» поплатится за упущенный шанс вернуть Тухеля
  • У «Пари Сен-Жермен» будут большие проблемы с выбором нового главного тренера
  • Сегодня

    • В текущем сезоне 21-летний хорват сыграл за «Лейпциг» 32 матча и забил три гола.

    Наш прогноз: Гвардиол перейдет в топ-команду.

    Расмус Хейлунн

    «Аталанта», нападающий, 20 лет

    Думается, что именно за форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунна будет настоящая битва этим летом. Футболист отлично себя показывает как в итальянской Серии А, так и в сборной Дании.

    Интерес к 20-летнему нападающему проявляют множество команд, однако фаворитом в борьбе за игрока, по данным Calciomercato, является туринский «Ювентус».

    Все прогнозы на футбол

    Сообщается, что в стане команды из Турина рассматривают Хейлунна в качестве замены форварду Душану Влаховичу, который может покинуть клуб в межсезонье.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Также у датчанина есть варианты за пределами Италии. В услугах Расмуса заинтересованы «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

  • История Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
  • Что мы можем узнать благодаря удивительному взлету грузинского хавбека?
  • 21/03/2023

    • В текущем сезоне Хейлунн сыграл за «Аталанту» 33 матча, в которых забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

    Наш прогноз: Хейлунн еще на сезон останется в «Аталанте»

    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Челси», нападающий, 33 года

    Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг летом с большой долей вероятности будет в новой команде.

    Diario Sport информирует о том, что 33-летнего форварда хочет вернуть в свои ряды каталонская «Барселона». Сам футболист готов снизить свою зарплату ради перехода в каталонский клуб. Также игрок согласен на расторжение контракта с «Челси».

  • Провал «Челси» и изгой «Арсенала». Обамеянг — жертва собственных неудачных решений
  • Габонский нападающий не «сдулся» и не проклят, но в чем же причина его неудач?
  • 09/01/2023

    • Также за ситуацией с габонцем следит миланский «Интер». La Gazzetta dello Sport утверждает, что итальянский коллектив намерен побороться за нападающего и предложить ему выгодные условия контракта.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Обамеянг забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах за «Челси».

    Наш прогноз: Обамеянг точно покинет «Челси», но рассматривать будет разные варианты.

    Ибраим Сангаре

    ПСВ, полузащитник, 25 лет

    Хавбек ПСВ Ибраим Сангаре уже в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.

    Согласно информации 90min, сразу три топ-клуба Англии проявляют интерес к 25-летнему ивуарийцу. Речь идет об «Арсенале», «Челси» и «Тоттенхэме».

  • Мохаммед Кудус — новая трансферная цель топ-клубов
  • Уже этим летом «Аякс» снова продаст своего игрока в большой европейский клуб
  • 23/03/2023

    • Представители полузащитника уже провели переговоры относительно возможного трансфера за 36 миллионов евро, поскольку именно такая сумма выкупа прописана в контракте игрока.

    Ибраим Сангаре
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Ибраим Сангаре провел в составе команды 37 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

    Наш прогноз: Сангаре пойдет на повышение в клуб АПЛ.

    Антониу Силва

    «Бенфика», защитник, 19 лет

    Защитник «Бенфики» Антониу Силва близок к тому, что сменить чемпионат Португалии на топ-лигу.

    На 19-летнего португальца претендуют «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия», информирует A Bola.

  • Идеальная замена. «Бавария» не ошиблась, сменив Нагельсмана на Тухеля
  • Рассказываем, почему мюнхенская «Бавария» права, заменив модного специалиста проверенным победителем
  • 25/03/2023

    • Сообщается, что «Бенфика» готова расстаться с оборонцем только в том случае, если за него будет выплачена клаусула в размере 100 миллионов евро.

    Антониу Силва
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Силва провел за «Бенфику» 30 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

    Наш прогноз: «Бенфика» продаст Антониу Силву за большие деньги.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры