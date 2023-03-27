Трансферный дайджест. 21-27 марта

Ману Коне

«Боруссия» М, полузащитник, 21 год

Хавбек «Боруссии» из Менхенгладбаха Ману Коне во время летнего трансферного окна пойдет на повышение. В услугах французского футболиста заинтересован целый ряд топ-команд.

По информации Фабрицио Романо, на 21-летнего полузащитника претендуют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Челси».

Сообщается, что желающему купить игрока потребуется выложить за него порядка 50 миллионов евро.

Ману Коне globallookpress.com

В нынешнем сезоне Ману Коне провел 24 матча в бундеслиге, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Наш прогноз: Коне вернется на родину и перейдет в «ПСЖ»

Йошко Гвардиол

«РБ Лейпциг», защитник, 21 год

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол с большой долей вероятности сменит команду уже ближайшим летом.

Football Insider утверждает, что фаворитом в борьбе за игрока является «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп назвал оборонца главной трансферной целью.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Сам Гвардиол уже заявил, что «Лейпциг» не заинтересован в его продаже, хотя думается, что это далеко не так и команда из Германии рассмотрит вариант с трансфером игрока.

Ранее также была информация, что на Гвардиола претендуют «Манчестер Сити», «Бавария» и «Арсенал»,

В текущем сезоне 21-летний хорват сыграл за «Лейпциг» 32 матча и забил три гола.

Наш прогноз: Гвардиол перейдет в топ-команду.

Расмус Хейлунн

«Аталанта», нападающий, 20 лет

Думается, что именно за форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунна будет настоящая битва этим летом. Футболист отлично себя показывает как в итальянской Серии А, так и в сборной Дании.

Интерес к 20-летнему нападающему проявляют множество команд, однако фаворитом в борьбе за игрока, по данным Calciomercato, является туринский «Ювентус».

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Сообщается, что в стане команды из Турина рассматривают Хейлунна в качестве замены форварду Душану Влаховичу, который может покинуть клуб в межсезонье.

Также у датчанина есть варианты за пределами Италии. В услугах Расмуса заинтересованы «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Хейлунн сыграл за «Аталанту» 33 матча, в которых забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

Наш прогноз: Хейлунн еще на сезон останется в «Аталанте»

Пьер-Эмерик Обамеянг

«Челси», нападающий, 33 года

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг летом с большой долей вероятности будет в новой команде.

Diario Sport информирует о том, что 33-летнего форварда хочет вернуть в свои ряды каталонская «Барселона». Сам футболист готов снизить свою зарплату ради перехода в каталонский клуб. Также игрок согласен на расторжение контракта с «Челси».

Также за ситуацией с габонцем следит миланский «Интер». La Gazzetta dello Sport утверждает, что итальянский коллектив намерен побороться за нападающего и предложить ему выгодные условия контракта.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

В текущем сезоне Обамеянг забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах за «Челси».

Наш прогноз: Обамеянг точно покинет «Челси», но рассматривать будет разные варианты.

Ибраим Сангаре

ПСВ, полузащитник, 25 лет

Хавбек ПСВ Ибраим Сангаре уже в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Согласно информации 90min, сразу три топ-клуба Англии проявляют интерес к 25-летнему ивуарийцу. Речь идет об «Арсенале», «Челси» и «Тоттенхэме».

Представители полузащитника уже провели переговоры относительно возможного трансфера за 36 миллионов евро, поскольку именно такая сумма выкупа прописана в контракте игрока.

Ибраим Сангаре globallookpress.com

В текущем сезоне Ибраим Сангаре провел в составе команды 37 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

Наш прогноз: Сангаре пойдет на повышение в клуб АПЛ.

Антониу Силва

«Бенфика», защитник, 19 лет

Защитник «Бенфики» Антониу Силва близок к тому, что сменить чемпионат Португалии на топ-лигу.

На 19-летнего португальца претендуют «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия», информирует A Bola.

Сообщается, что «Бенфика» готова расстаться с оборонцем только в том случае, если за него будет выплачена клаусула в размере 100 миллионов евро.

Антониу Силва globallookpress.com

В текущем сезоне Силва провел за «Бенфику» 30 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Наш прогноз: «Бенфика» продаст Антониу Силву за большие деньги.