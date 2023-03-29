«Арсенал» (жен) сыграет на своем поле с «Баварией» (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женской Лиги Европы. Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» (жен) — «Бавария» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» (жен)

«Арсенал» (жен) в нынешнем сезоне не столь успешно выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 4 месте в турнирной таблице.

Да и результативность команды явно не чемпионская. В 15 матчах чемпионата «Арсенал» (жен) забил всего 38 мячей.

В первом поединке «Арсенал» (жен) минимально уступил немкам. Так что в ответной встрече команда явно будет активна в атаке.

Все прогнозы на футбол

В предыдущем своем поединке «Арсенал» (жен) победил. Команда на выезде учинила разгром землячкам из «Тоттенхэма» (жен) (1:5).

«Арсенал» (жен) наверняка не собирается сдаваться на милость сопернику. Так что ждем от «канонирок» активных атакующих акций.

«Бавария» (жен)

Эта команда нынешний сезон весьма продуктивно. «Бавария» (жен) в своем чемпионате находится на законном 1 месте.

В 16 матчах команда забила 43 мяча. При этом мюнхенские девушки пропустили только 4 гола.

14 побед в 16 матчах своего чемпионата — блестящий показатель. Правда, отрыв от «Вольфсбурга» (жен) минимальный.

Свой предыдущий поединок «Бавария» (жен) провела успешно. Причем обыгран был как раз главный конкурент в чемпионате (1:0).

«Бавария» (жен) наверняка не будет действовать на удержание. Немки уж точно будут активно идти в атаку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» (жен) предлагают — 2.29.

На викторию «Арсенала» (жен) дают — 2.65, ничья оценена — в 3.94.

Немки смотрятся сильнее англичанок , к тому же мотивированы уверенно пройти в полуфинал.

Наш прогноз — Победа «Баварии» (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.