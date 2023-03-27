Нигер сыграет на своем поле с Алжиром в рамках 4-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Нигер — Алжир: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нигер

Нигер на сейчас находится на 3 месте в своем квартете. Отставание от искомой второй позиции составляет 2 очка.

Правда, сборная Нигера еще не знала вкуса побед. Да и всего три забитых мяча — явно маловато для реализации главной задачи.

В своем последнем матче команда проиграла. Нигер уступил сильной сборной Алжира со счетом 2:1.

Прогнозы на Кубок Африки

Так что в этой встрече Нигер постарается отобрать очки у лидера. Правда, последняя победа над Алжиром случилась почти 42 (!) года назад.

Нигер наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, главной целью, все же, будет сдерживание атак статусного оппонента.

Алжир

Эта команда законно находится на 1 месте в группе. Сборная Алжира набрала 9 очков, пропустив в свои ворота лишь 1 мяч.

Свой последний поединок сборная Алжир выиграла. Дома команда добыла победу как раз над Нигером (2:1).

В своем квартете Алжир явно не имеет себе равных. Именно на класс своих лидеров и рассчитывают гости в этой встрече.

Имея в составе таких игроков, как Рияд Марез, алжирцы способны на многое. Отметим также защитника Рами Бенсебаини.

Сборная Алжира явно будет действовать первым номером. Нет сомнений, что гости будут активны в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Алжира предлагают — 1.50.

На викторию Нигера дают — 6.50, ничья оценена — в 3.60.

Гости смотрятся гораздо мощнее соперника, и явно будут идти вперед с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа Алжира в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.50.