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    Алжир совершит блицкриг

    Нигер — Алжир. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок африканских наций, 27 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Алжира
    Прогноз и ставки на Нигер — Алжир
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    Рияд Марез
    Нигер сыграет на своем поле с Алжиром в рамках 4-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Нигер — Алжир: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нигер

    Нигер на сейчас находится на 3 месте в своем квартете. Отставание от искомой второй позиции составляет 2 очка.

    Правда, сборная Нигера еще не знала вкуса побед. Да и всего три забитых мяча — явно маловато для реализации главной задачи.

    В своем последнем матче команда проиграла. Нигер уступил сильной сборной Алжира со счетом 2:1.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Так что в этой встрече Нигер постарается отобрать очки у лидера. Правда, последняя победа над Алжиром случилась почти 42 (!) года назад.

    Нигер наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, главной целью, все же, будет сдерживание атак статусного оппонента.

    Алжир

    Эта команда законно находится на 1 месте в группе. Сборная Алжира набрала 9 очков, пропустив в свои ворота лишь 1 мяч.

    Свой последний поединок сборная Алжир выиграла. Дома команда добыла победу как раз над Нигером (2:1).

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  • 24/03/2023

    • В своем квартете Алжир явно не имеет себе равных. Именно на класс своих лидеров и рассчитывают гости в этой встрече.

    Имея в составе таких игроков, как Рияд Марез, алжирцы способны на многое. Отметим также защитника Рами Бенсебаини.

    Сборная Алжира явно будет действовать первым номером. Нет сомнений, что гости будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Алжира предлагают — 1.50.

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    На викторию Нигера дают — 6.50, ничья оценена — в 3.60.

    Гости смотрятся гораздо мощнее соперника, и явно будут идти вперед с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа Алжира в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.50.

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    Нигер — Алжир: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Алжир совершит блицкриг
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