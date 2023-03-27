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    Уверенная вендетта нигерийцев!

    Гвинея-Бисау — Нигерия. Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, Кубок африканских наций, 27 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз и ставки на Гвинея-Бисау — Нигерия
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    Виктор Осимен
    Гвинея-Бисау сыграет на своем поле с Нигерией в рамках 4-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Гвинея-Бисау — Нигерия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Гвинея-Бисау

    Гвинея-Бисау на сейчас находится на 1 месте в своем квартете. Такая диспозиция явно тянет на главную сенсацию турнира.

    Правда, сборная Гвинея-Бисау пока еще не обеспечила себе спокойную жизнь. При этом атака команды действует результативно, забив 8 мячей.

    В своем последнем матче команда добыла сенсационную викторию. Гвинея-Бисау на выезде минимально одолела нигерийцев.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Так что в этой встрече Гвинея-Бисау постарается совершить повторный фокус. Да и оборона команды выглядит монолитно.

    Гвинея-Бисау наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, хозяева, вероятнее всего, изберут такую же тактику, что и в последнем матче.

    Нигерия

    Эта команда законно находится на 2 месте в своем квартете. Сборная Нигерии набрала 6 очков, пропустив в свои ворота лишь 2 мяча.

    Свой последний поединок сборная Нигерия проиграла. Дома команда минимально уступила сборной Гвинеи-Бисау.

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  • 24/03/2023

    • Априори в своем квартете Нигерия не имеет себе равных. Между тем, недооценки соперников больше допускать не стоит.

    В атаке основная ставка будет сделана на Виктора Осимена. Форвард «Наполи» проводит блестящий сезон.

    Сборная Нигерии явно будет действовать первым номером. Нет сомнений, что гости будут стараться реабилитироваться за неудачу в родных стенах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии предлагают — 1.70.

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    На викторию Гвинеи-Бисау дают — 5.25, ничья оценена — в 3.50.

    Гости мотивированы отомстить сопернику за поражение в минувшем туре, так что ждем от нигерийцев острых атак.

    Наш прогноз — Фора Нигерии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

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    Гвинея-Бисау — Нигерия: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная вендетта нигерийцев!
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