Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау на сейчас находится на 1 месте в своем квартете. Такая диспозиция явно тянет на главную сенсацию турнира.
Правда, сборная Гвинея-Бисау пока еще не обеспечила себе спокойную жизнь. При этом атака команды действует результативно, забив 8 мячей.
В своем последнем матче команда добыла сенсационную викторию. Гвинея-Бисау на выезде минимально одолела нигерийцев.
Так что в этой встрече Гвинея-Бисау постарается совершить повторный фокус. Да и оборона команды выглядит монолитно.
Гвинея-Бисау наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, хозяева, вероятнее всего, изберут такую же тактику, что и в последнем матче.
Нигерия
Эта команда законно находится на 2 месте в своем квартете. Сборная Нигерии набрала 6 очков, пропустив в свои ворота лишь 2 мяча.
Свой последний поединок сборная Нигерия проиграла. Дома команда минимально уступила сборной Гвинеи-Бисау.
Априори в своем квартете Нигерия не имеет себе равных. Между тем, недооценки соперников больше допускать не стоит.
В атаке основная ставка будет сделана на Виктора Осимена. Форвард «Наполи» проводит блестящий сезон.
Сборная Нигерии явно будет действовать первым номером. Нет сомнений, что гости будут стараться реабилитироваться за неудачу в родных стенах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии предлагают — 1.70.
На викторию Гвинеи-Бисау дают — 5.25, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Фора Нигерии -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.