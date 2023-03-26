«Велес» примет «Волгу» в матче 24-го тура Первой лиги России, который состоится 26 марта в 14:00 мск. «Велес» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» проиграл в прошлом туре и следующее поражение может стать для него настоящей проблемой. Команда потерпела поражение от «Кубани» (2:3), которая занимает 17-е место в зоне вылета, причем у нее теперь те же 23 очка.

Поражение стало для команды 14-м в сезоне и вторым в этом месяце. Ранее подмосковный коллектив потерпел крупное поражение от «Уфы» (1:4).

Коэффициенты матча Велес — Волга Ульяновск 1X2Новым игрокам 2.253.153.45Фрибет$40

При этом хозяева смогли добыть уверенную победу над «Нефтехимиком» (4:1) у себя дома. После этого у команды стало 7 побед.

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Примечательно, что 6 побед из 7 в это сезоне «Велес» добыл у себя дома. Он выиграл 4 из 5 последних матчей на своем поле.

«Волга»

Гости находятся на 17-й позиции в таблице. За 23 прошедших матча они набрали 19 очков. В их активе 4 победы, 7 ничьих и 12 поражений.

В прошлом туре «Волга» выиграла у «Алании» (2:1). Это помогло команде прервать серию из трех матчей без побед.

В предыдущих поединках марта у гостей из Ульяновска была нулевая ничья с КАМАЗом, а также поражение от «Рубина», но минимальное (0:1).

«Волга» не смогла выиграть в трех последних выездных матчах и не забила при этом ни одного мяча.

Прогноз и ставки

Ставки принимаются с такими коэффициентами: 2.25 на победу «Велеса», 3.15 на ничью и 3.45 на победу «Волги».

Для «Велеса» победа очень важна. Она позволит ему продержаться на плаву и не попасть в зону вылета.

У хозяев основной профит набирается в домашних матчах, так что в предстоящей игре у них больше шансов на успех. Об этом говорят из 6 из 7 побед дома. Рекомендуется поставить на победу «Велеса» с коэффициентом 2.25.