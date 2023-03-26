«Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 15:00 мск. «Краснодар-2» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» нынешний сезон проводит крайне неудачно. Сейчас команда занимает последнее 18 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 23 сыгранных матчах «бычки» забили всего лишь 15 мячей.

В своем последнем поединке «Краснодар-2» снова проиграл. Молодая кубанская поросль уступила махачкалинскому «Динамо» (1:0).

Прогнозы на ФНЛ

Интересно, что в первом круге краснодарцы на выезде переиграли «Родину» (1:2). Так что «бычки» явно не намерены отсиживаться в тылах.

В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться найти свои шансы у ворот оппонента. Кубанцам ничего другого просто не остается, ведь падать уже некуда.

«Родина»

Москвичи начинали сезон неудачно, но затем исправились. Сейчас команда Дмитрия Парфенова находится на 11 месте.

Вот только результативность команды хромает. В 23 матчах игроки «Родины» настреляли всего 26 мячей.

В предыдущем туре «Родина» добыла три очка. Дома москвичи переиграли сильный «СКА-Хабаровск» (2:0).

Эта победа стала для команды Парфенова третьей кряду. Причем меньше 2 мячей за матч команда в этих встречах не забивала.

«Родина» наверняка постарается продлить свой победный сериал. Гостям кровь из носу нужно улучшать свое турнирное положение.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.29.

На викторию «Краснодара-2» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.28.

«Родина» в первых матчах весеннего цикла выглядела великолепно , и явно будет пытаться добыть заветные 3 очка.

Наш прогноз — Победа «Родины». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.14.